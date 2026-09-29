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Ez Katalin hercegné egyik kedvenc alapdarabja: ősszel neked is jól jöhet

divat blézer Katalin hercegné ősz
Horváth Angéla
2026.09.29.
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Katalin hercegné rendszeresen bizonyítja, hogy a klasszikus ruhadarabok távol állnak unalmastól. Az egyik nagy kedvence a tweedzakó, azon belül is a halszálkás - ez a darab egyszerre praktikus, elegáns és szuperül kombinálható.

Katalin hercegné évről évre visszatér ehhez a minden centijében brit darabhoz. Ám a tweedzakó már nem csak az angol vidéki birtokok és vadászatok világához kapcsolódik: farmerrel hétköznapibb programokon, munkában, de akár elegánsabb eseményeken is jól működik.

Katalin hercegné gyakran visel tweed blézert, ezeket a darabokat mind idén láthattuk rajta
Katalin hercegné gyakran visel tweed blézert, ezeket a darabokat mind idén láthattuk rajta
Forrás: AFP / Life.hu

A 44 éves walesi hercegnét számos különböző zakóban láthattuk már. Viselt már egygombos modelleket, földszínű tweedzakókat és többször láthattuk rajta az egyik kedvencét, a kétsoros, karcsúsított halszálkás blézert is. Ezekben a darabokban közös, hogy praktikusak, mégis kellően elegánsak egy királyi megjelenéshez is.

Kövesd Katalin hercegné öltözködését: ezért időtálló a halszálkás blézer

A tweed története szorosan összefonódik a brit öltözködéssel. A hagyományosan Skóciában szőtt, durvább tapintású gyapjúszövet a vidéki birtokokkal, lovas hétvégékkel és szeles angol tájakkal vált eggyé. A tweed valójában gyűjtőfogalom: készülhet kockás, tyúkláb- vagy halszálkamintával is. Utóbbi optikailag is nyújtja az alakot.

Ezért szereti Katalin hercegné a tweedzakókat

Katalin hercegné hivatalos programjai igen változatosak: egyik nap sportpályán jelenik meg, máskor palotai fogadáson vesz részt. Olyan ruhákra van szüksége, amelyek kényelmesek, mégis kellően elegánsak. Katalin azért szereti a tweed- és halszálkás zakókat, mert időtállóak, nem hivalkodóak, mégis megidézik a klasszikus brit vidéki stílust és annak eleganciáját. A tweed emellett praktikus is: melegít hűvösebb, nyirkosabb időben.

Nem kell vagyonokat költeni rá

Aki Katalin hercegné stílusához hasonló darabot keres, több árkategóriában is találhat megfelelő zakót. Kattints a képre, és nézd meg a letrendibb, itthon is beszerezhető darabokat!

Tengerészkabát tweed hatással - Bonprix 23.999 Ft
Kétsoros lézer - H&M 23.995 Ft
Öltönyblézer - Mango 35.995 Ft
Kockás blézer - Mango 35.995 Ft
Kétsoros blézer - Mohito 19.995 Ft
Halszálkás rövid blézer - ONLY / Zalando 17.590 Ft
Halszálkás barna blézer - Sinsay 7595 Ft
Kockás blézer - Vero Moda / Zalando 24.200 Ft
Rövid kockás blézer - Zara 16.995 Ft
Átlapolós oversize blézer - Zara 16.995 Ft
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Katalin hercegné kedvenc blézere - itthon is beszerezhetsz hasonló dabarokat

 

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