Ez Katalin hercegné egyik kedvenc alapdarabja: ősszel neked is jól jöhet

Katalin hercegné évről évre visszatér ehhez a minden centijében brit darabhoz. Ám a tweedzakó már nem csak az angol vidéki birtokok és vadászatok világához kapcsolódik: farmerrel hétköznapibb programokon, munkában, de akár elegánsabb eseményeken is jól működik.

Katalin hercegné gyakran visel tweed blézert, ezeket a darabokat mind idén láthattuk rajta

Forrás: AFP / Life.hu

A 44 éves walesi hercegnét számos különböző zakóban láthattuk már. Viselt már egygombos modelleket, földszínű tweedzakókat és többször láthattuk rajta az egyik kedvencét, a kétsoros, karcsúsított halszálkás blézert is. Ezekben a darabokban közös, hogy praktikusak, mégis kellően elegánsak egy királyi megjelenéshez is.

Kövesd Katalin hercegné öltözködését: ezért időtálló a halszálkás blézer

A tweed története szorosan összefonódik a brit öltözködéssel. A hagyományosan Skóciában szőtt, durvább tapintású gyapjúszövet a vidéki birtokokkal, lovas hétvégékkel és szeles angol tájakkal vált eggyé. A tweed valójában gyűjtőfogalom: készülhet kockás, tyúkláb- vagy halszálkamintával is. Utóbbi optikailag is nyújtja az alakot.

Ezért szereti Katalin hercegné a tweedzakókat

Katalin hercegné hivatalos programjai igen változatosak: egyik nap sportpályán jelenik meg, máskor palotai fogadáson vesz részt. Olyan ruhákra van szüksége, amelyek kényelmesek, mégis kellően elegánsak. Katalin azért szereti a tweed- és halszálkás zakókat, mert időtállóak, nem hivalkodóak, mégis megidézik a klasszikus brit vidéki stílust és annak eleganciáját. A tweed emellett praktikus is: melegít hűvösebb, nyirkosabb időben.

Nem kell vagyonokat költeni rá

Aki Katalin hercegné stílusához hasonló darabot keres, több árkategóriában is találhat megfelelő zakót. Kattints a képre, és nézd meg a letrendibb, itthon is beszerezhető darabokat!