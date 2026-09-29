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pszichológia

Egy pszichológus elárulta, miért randiznak olyan nőkkel a férfiak, akik hasonlítanak az exükre

pszichológia pszichológus randizás ex
Life.hu
2026.09.29.
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Egy szakértő elárulta, miért vonzódunk hasonló emberekhez. A pszichológus szerint ezért randiznak a férfiak az exükhöz hasonló nőkkel!

Randi az exszel? Egy pszichológus elárulta, miért kerülünk újra és újra hasonló emberekkel párkapcsolatba. Íme a pszichológiai magyarázat a randizási szokásokra!

Egy szerelmes pár randin csókolózik.
Kiderült, hogy a férfiak miért randiznak az exükhöz hasonló nőkkel. 
Forrás:  Getty Images
  • Egy pszichológus szerint a férfiak gyakran tudattalanul választanak olyan partnereket, akik az exbarátnőjükre hasonlítanak.
  • A jelenség hátterében az „ismerősség keresése” és a korábbi pozitív párkapcsolati élmények állhatnak.
  • A szakértő szerint az agy egyfajta „kapcsolati mintát” vagy „szerelem-térképet” alakít ki.
  • Íme a részletek!

Ezért randiznak a férfiak az exükhöz hasonló nőkkel

Sokak számára ismerős jelenség, hogy egyes férfiak új partnerei feltűnően hasonlítanak a korábbi párkapcsolatukból megismert nőkre. Bár ez elsőre véletlennek tűnhet, egy pszichológia magyarázat szerint tudattalan mintázatok állnak a hátterében. Egy pszichológus, Phil Macleod szerint a randipartnerek megválasztását gyakran az ismerősség érzése és a korábbi párkapcsolati élmények, azaz exekhez való hasonlóság határozzák meg.

A szakértő szerint az emberben kialakul egyfajta „ideális partnerkép”, amely a korábbi kapcsolatokból és érzelmi tapasztalatokból épül fel. Ez a minta később befolyásolhatja, kihez vonzódik valaki, akár anélkül is, hogy ezt tudatosan felismerné. A pszichológia ezt a jelenséget gyakran amolyan vagy „szerelem-térképként” írja le. Ez egy belső mintázat, amely alapján az agy az ismerős érzelmi helyzeteket és személyiségjegyeket biztonságosnak érzékeli.

„Az ismerősség keresését több pszichológiai tényező is hajtja” – mondja Phil Macleod. 

A szakértő szerint ezek a minták nemcsak korábbi párkapcsolatokból, hanem gyermekkori élményekből is származhatnak. Az agy ezáltal olyan partnereket kereshet, akik tudattalanul is ismerős, pozitív érzelmi reakciókat váltanak ki.

Nem minden esetben probléma a párkeresésben

A pszichológus szerint ez tudattalan séma nem feltétlenül probléma a párkeresésben, a randizásban. Az, hogy valaki hasonló külsejű vagy karakterű emberekhez vonzódik, még nem jelenti azt, hogy ne tudna egészséges párkapcsolatot kialakítani. Gond valójában akkor realizálódik, ha valaki ténylegesen a múltat próbálja újraélni, vagy lezáratlan érzelmeket visz az új párkapcsolatába. 

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