Egy pszichológus elárulta, miért randiznak olyan nőkkel a férfiak, akik hasonlítanak az exükre

Randi az exszel? Egy pszichológus elárulta, miért kerülünk újra és újra hasonló emberekkel párkapcsolatba. Íme a pszichológiai magyarázat a randizási szokásokra!
- Egy pszichológus szerint a férfiak gyakran tudattalanul választanak olyan partnereket, akik az exbarátnőjükre hasonlítanak.
- A jelenség hátterében az „ismerősség keresése” és a korábbi pozitív párkapcsolati élmények állhatnak.
- A szakértő szerint az agy egyfajta „kapcsolati mintát” vagy „szerelem-térképet” alakít ki.
- Íme a részletek!
Ezért randiznak a férfiak az exükhöz hasonló nőkkel
Sokak számára ismerős jelenség, hogy egyes férfiak új partnerei feltűnően hasonlítanak a korábbi párkapcsolatukból megismert nőkre. Bár ez elsőre véletlennek tűnhet, egy pszichológia magyarázat szerint tudattalan mintázatok állnak a hátterében. Egy pszichológus, Phil Macleod szerint a randipartnerek megválasztását gyakran az ismerősség érzése és a korábbi párkapcsolati élmények, azaz exekhez való hasonlóság határozzák meg.
A szakértő szerint az emberben kialakul egyfajta „ideális partnerkép”, amely a korábbi kapcsolatokból és érzelmi tapasztalatokból épül fel. Ez a minta később befolyásolhatja, kihez vonzódik valaki, akár anélkül is, hogy ezt tudatosan felismerné. A pszichológia ezt a jelenséget gyakran amolyan vagy „szerelem-térképként” írja le. Ez egy belső mintázat, amely alapján az agy az ismerős érzelmi helyzeteket és személyiségjegyeket biztonságosnak érzékeli.
„Az ismerősség keresését több pszichológiai tényező is hajtja” – mondja Phil Macleod.
A szakértő szerint ezek a minták nemcsak korábbi párkapcsolatokból, hanem gyermekkori élményekből is származhatnak. Az agy ezáltal olyan partnereket kereshet, akik tudattalanul is ismerős, pozitív érzelmi reakciókat váltanak ki.
Nem minden esetben probléma a párkeresésben
A pszichológus szerint ez tudattalan séma nem feltétlenül probléma a párkeresésben, a randizásban. Az, hogy valaki hasonló külsejű vagy karakterű emberekhez vonzódik, még nem jelenti azt, hogy ne tudna egészséges párkapcsolatot kialakítani. Gond valójában akkor realizálódik, ha valaki ténylegesen a múltat próbálja újraélni, vagy lezáratlan érzelmeket visz az új párkapcsolatába.
Ezek is érdekelhetnek a párkapcsolatokról: