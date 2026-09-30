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Itt a hivatalos napi lépésszám: ennyit kell gyalogolni 50 felett – Nemcsak a kardiológusok, a 88 éves Jane Fonda is erre esküszik

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Simon Péter
2026.09.30.
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A 10 ezer lépés sokáig úgy élt a fejünkben, mint a mozgás aranyszabálya. Ha elérted, aznap tettél valamit az egészségedért, ha nem, akkor jöhetett a rossz érzés. Pedig ezt a napi lépésszámot nem egy orvosi ajánlás alapján találták ki, és az újabb kutatások alapján úgy tűnik, nem is kell ennyit gyalogolnod ahhoz, hogy érezhetően tegyél magadért.

A napi lépésszám fontosságát komoly és nagy kutatások támasztják alá: 50 felett különösen számít, mennyit sétálsz, hiszen komolya egészségügyi előnyei vannak a gyaloglásnak. Hogy mennyi az annyi? Mindjárt kiderül.

mennyi a napi lépésszám 50 felett
A napi lépésszám fontosságát komoly és nagy kutatások támasztják alá.
Forrás: 123rf

Mennyit kell gyalogolni 50 felett a jó formáért?

  • A napi 10 ezer lépés tévhit, nem tudományosan alátámasztott tény.
  • A teljesítendő napi cél ennél jóval könnyebben elérhető – és még edzőterembe sem kell járnod.
  • A rendszeresség fontosabb, mint hogy egyetlen nap alatt teljesítsd a kitűzött lépéscélt.
  • 50 felett a séta azért is jó választás, mert egyszerűen beilleszthető a mindennapokba.
  • Jane Fonda 88 évesen is rendszeresen mozog, és ma már a gyaloglás is fontos része a rutinjának.

Nem kell minden nap 10 ezer lépést teljesítened

A 10 ezer lépés története meglepő: nem orvosi ajánlásként született, hanem egy japán lépésszámláló reklámkampányához kapcsolódott 1965-ben. Azóta azonban rengeteg kutatás vizsgálta, hogyan függ össze a napi lépésszám az egészséggel.

A 2025-ben publikált, 57 korábbi vizsgálat adatait összesítő kutatás több mint 160 ezer felnőtt eredményeit nézte át. A kutatók többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a demencia, a depressziós tünetek, a 2-es típusú cukorbetegség és az elesések gyakoriságát is vizsgálták.

És ekkor jött az érdekes rész: a kutatásban kirajzolódott egy napi lépésszám, amely már jelentős előnyökkel járt. Ez a napi mennyiség már komoly tényező lehet az egészség szempontjából.

A kutatás szerint, azok az emberek, akik nagyjából 7000 lépést tesznek meg egy nap, jóval egészségsebbek, mint a napi 2000 lépést gyalogló, ülő életmódot folytató résztvevők.

A 7000 lépéshez kapcsolódóan alacsonyabb volt többek között a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a demencia kockázata, és kevesebb depressziós tünetet, illetve elesést is megfigyeltek. A kutatók szerint 7000 lépés fölött a legtöbb vizsgált eredménynél már kisebb volt a további javulás.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a 7000 valamiféle mágikus határ: már az is számít, ha a korábbi, nagyon alacsony aktivitásodhoz képest többet mozogsz.

A napi lépésszám kb. egyórányi sétát jelent, és ez a kulcs

Átlagos lépéshosszal számolva a 7000 lépés nagyjából 5–5,5 kilométer, ami mérsékelt tempóban körülbelül egyórányi gyaloglásnak felel meg. Ráadásul nem kell ezt egyetlen séta alatt letudnod.

Beleszámít a munkába vagy boltba vezető út, az esti séta, a lépcsőzés, de még az is, ha telefonálás közben járkálsz a lakásban. A kutatásban ugyanis a nap folyamán összegyűjtött összes lépésszámot vették figyelembe.

Az American Heart Association ajánlása szerint egyébként a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású mozgásra van szükségük, amelybe a tempós séta is beletartozhat. Vagyis nem az a lényeg, hogy egyetlen számot mindenáron kipipálj, hanem hogy rendszeresen mozogj.

50 felett különösen jó választás lehet a gyaloglás

A séta egyszerű, nem igényel drága felszerelést és könnyen beilleszthető a napodba. Ráadásul a futáshoz képest kisebb terhelést jelent az ízületeknek, miközben megmozgatja a keringési rendszert és a láb izmait.

A kutatásban az elesések gyakorisága is fontos szempont volt: az 50 év felettiek számára ez különösen releváns kérdés, hiszen az életkor előrehaladtával egyre nagyobb szerepe van annak, hogy megőrizd a mozgékonyságodat és az egyensúlyodat.

Jane Fonda 88 évesen is a mozgásra esküszik

Ha valaki, akkor Jane Fonda pontosan tudja, mennyit változik a mozgás az évek során. A 88 éves színésznő és egykori fitneszikon ma is rendszeresen edz, csak már nem ugyanazzal a tempóval, mint fiatalabb korában. Korábban futott, ma viszont a gyaloglás áll közelebb hozzá. Saját elmondása szerint lényegében ugyanazokat a dolgokat csinálja, mint korábban, csak lassabban.

A lényeg tehát nem az, hogy 50 felett mindenáron hajszold a 10 ezer lépést. Van egy ennél elérhetőbb mennyiség, amely már komoly egészségügyi előnyökkel járhat – és valószínűleg sokkal könnyebb beillesztened a mindennapjaidba, mint gondolnád.

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