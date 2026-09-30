Itt a hivatalos napi lépésszám: ennyit kell gyalogolni 50 felett – Nemcsak a kardiológusok, a 88 éves Jane Fonda is erre esküszik

A napi lépésszám fontosságát komoly és nagy kutatások támasztják alá: 50 felett különösen számít, mennyit sétálsz, hiszen komolya egészségügyi előnyei vannak a gyaloglásnak. Hogy mennyi az annyi? Mindjárt kiderül.

A napi lépésszám fontosságát komoly és nagy kutatások támasztják alá.

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Mennyit kell gyalogolni 50 felett a jó formáért? A napi 10 ezer lépés tévhit, nem tudományosan alátámasztott tény.

A teljesítendő napi cél ennél jóval könnyebben elérhető – és még edzőterembe sem kell járnod.

A rendszeresség fontosabb, mint hogy egyetlen nap alatt teljesítsd a kitűzött lépéscélt.

50 felett a séta azért is jó választás, mert egyszerűen beilleszthető a mindennapokba.

Jane Fonda 88 évesen is rendszeresen mozog, és ma már a gyaloglás is fontos része a rutinjának.

Nem kell minden nap 10 ezer lépést teljesítened

A 10 ezer lépés története meglepő: nem orvosi ajánlásként született, hanem egy japán lépésszámláló reklámkampányához kapcsolódott 1965-ben. Azóta azonban rengeteg kutatás vizsgálta, hogyan függ össze a napi lépésszám az egészséggel.

A 2025-ben publikált, 57 korábbi vizsgálat adatait összesítő kutatás több mint 160 ezer felnőtt eredményeit nézte át. A kutatók többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a demencia, a depressziós tünetek, a 2-es típusú cukorbetegség és az elesések gyakoriságát is vizsgálták.

És ekkor jött az érdekes rész: a kutatásban kirajzolódott egy napi lépésszám, amely már jelentős előnyökkel járt. Ez a napi mennyiség már komoly tényező lehet az egészség szempontjából.

A kutatás szerint, azok az emberek, akik nagyjából 7000 lépést tesznek meg egy nap, jóval egészségsebbek, mint a napi 2000 lépést gyalogló, ülő életmódot folytató résztvevők.

A 7000 lépéshez kapcsolódóan alacsonyabb volt többek között a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a demencia kockázata, és kevesebb depressziós tünetet, illetve elesést is megfigyeltek. A kutatók szerint 7000 lépés fölött a legtöbb vizsgált eredménynél már kisebb volt a további javulás.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a 7000 valamiféle mágikus határ: már az is számít, ha a korábbi, nagyon alacsony aktivitásodhoz képest többet mozogsz.