Kit mi tesz különleges társsá? A számmisztika elárulja, mi a titkos fegyvered a párkapcsolatodban

Miért van az, hogy valaki mellett szinte azonnal biztonságban érezzük magunkat, míg más évek múltán is képes egyetlen pillantásával megdobogtatni a szívünket? Mindannyian másképp szeretünk, és más az alapvető minőség is, amelyet egy kapcsolatban adni tudunk. A számmisztika felfedi, mi az a titkos fegyver bennünk, ami a társunk számára felbecsülhetetlen érték lehet. Nézd meg, mit árul el rólad a születésnapszámod!

A számmisztika felfedi, mi az a titkos fegyver bennünk, ami a társunk számára felbecsülhetetlen érték lehet.

Forrás: 123rf

A titkos fegyver a párkapcsolatodban, amit a számmisztika szerint a születésnapodban hordozol

A saját számod kikalkulálásához – amennyiben az nem egyjegyű – add össze a születésed napjának számjegyeit, amíg egyetlen számot nem kapsz eredményül.

Példa: Ha például 24-én születtél, 2+4=6, tehát a születésnapszámod 6-os. Ha 19-én, akkor 1+9=10, majd 1+0=1.

Mit üzen a születésnapszámod?

1 – A problémamegoldó

Ha 1-es a születésnapszámod, te bizony nem sokáig nézed tétlenül, ha valami rossz irányba halad. A titkos fegyvered a tetterőd, a kitartásod és a kezdeményezőkészséged. Probléma van? Megkeresed rá a megoldást. Dönteni kell? Kézbe veszed a dolgokat. Aktív, irányító energiádnak köszönhetően a társad úgy érezheti, hogy melletted még a legnehezebb helyzetekből is van kiút. Arra azért ügyelj, hogy néha neki is add át a kormányt – és az sem árt, ha olykor te is képes vagy elgyengülni kicsit.

2 – Az érzelmi radar

Neked nem kell elmondani, hogy valami nincs rendben – egyszerűen megérzed. A te különleges erőd az empátia, a mély kapcsolódásra való képesség és a kimagasló érzelmi intelligencia. Finoman ráhangolódsz a másikra, figyelsz a kimondatlan jelekre is. Nem egyszerűen együtt akarsz lenni valakivel, hanem valóban kapcsolódni szeretnél hozzá. Melletted a társad azt érezheti, hogy nemcsak meghallgatják, hanem értik, érzik is.

3 – Melletted nem lehet unatkozni

Izgalmas beszélgetések, olykor ironikus humor, kreativitás, spontán ötletek – ha 3-as a számod, melletted nehéz beleszürkülni a hétköznapokba. A titkos fegyvered, hogy életet és könnyedséget viszel a kapcsolatba még akkor is, ha nehézségekkel küzdesz. Képes vagy szavakba önteni a gondolataidat, és igyekszel mindig felrázni a másikat - imádod egy váratlan ötlettel kizökkenteni a kapcsolatot a rutinból. Számodra a szerelem nem egy örökké tartó állapot, hanem egy folyamatosan alakuló közös kaland.