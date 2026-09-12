Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 12., szombat Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
kapcsolat

Sharon Stone évek óta nem gyűrte össze senkivel a lepedőt: „Ezt már egy kicsit unom"

kapcsolat Sharon Stone Elemi ösztön
Nagy Anna
2026.09.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A 68 éves színásznő meglepően nyíltan beszélt arról, mi történik – vagy inkább mi nem történik – mostanában a hálószobájában. A Sharon Stone nevével összeforrt szexszimbólum-imázs ellenére a színésznő elárulta: már jó ideje cölibátusban él.

Sharon Stone a Mayim Bialik Breakdown podcast vendégeként beszélt szerelmi életéről, és nem kerülgette a témát. A színésznő azt mondja, voltak jó és rossz kapcsolatai, most azonban már nem érdekli a szex önmagában – olyannyira, hogy régóta nem is fekszik le senkivel.

Sharon Stone az Elemi ösztön című film híres jelenetében.
Sharon Stone az Elemi ösztön című film híres jelenetében.
Forrás: TriStar Pictures - Carolco Pictu / Collection ChristopheL via AFP

Sharon Stone szexuális élete: „Már jó ideje cölibátusban élek”

Már jó ideje cölibátusban élek, mert eljutottam arra a pontra, hogy tényleg csak olyasvalakivel akarok együtt lenni, aki fontos nekem” – mondta Stone. A színésznő azt sem titkolta, hogy elege lett azokból a kapcsolatokból, amelyeknek a szex a lényege. 

Most, hogy a gyerekeim felnőttek, olyan embert szeretnék, aki a társam, nem csak valakit, akivel szexelhetek. Ezt már egy kicsit unom.

Sharon Stone gyerekei, a 26 éves Roan, a 21 éves Laird és a 20 éves Quinn mind örökbefogadott fiúk. Most, hogy felnőttek, a sztár szerint elérkezett az idő, hogy a saját magánéletében is másfajta közelséget keressen.

US actress Sharon Stone and her sons (L-R) Roan Stone, Quinn Stone and Laird Stone attend the premiere of Universal's "Nobody 2" at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California, on August 11, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Sharon Stone gyerekei: Roan Stone, Quinn Stone és Laird Stone (balról jobbra)
Forrás: VALERIE MACON / AFP

Sharon Stone szerint élete nagy szerelme még nem érkezett meg

Sharon Stone kapcsolatainak történetében pedig akadt néhány komoly fejezet: kétszer ment férjhez, először Michael Greenburg televíziós producerhez, később Phil Bronstein újságíróhoz, akitől 2004-ben vált el. Mégis úgy érzi, az igazi nagy szerelem eddig elkerülte. „Voltak szerelmek az életemben, de nem hiszem, hogy megtaláltam volna életem nagy szerelmét”vallotta be.

Stone szerint két különböző látnok is azt jósolta neki, hogy csaknem 70 éves lesz, amikor végre találkozik azzal az emberrel, aki valóban hozzá illik. Úgy tűnik, a színésznő hajlandó kivárni.

„Nehéz eset” lett, mert nem feküdt le azzal, akivel elvárták volna

Stone Hollywood szexista működéséről is keményen beszélt. Szerinte egy színésznő könnyen megkaphatja a „nehéz eset” bélyeget pusztán azért, mert nem hajlandó lefeküdni azokkal, akikkel ezt elvárják tőle.

„Szuperprofi vagyok. Nem vagyok nehéz eset, de néha akkor kapod meg ezt a jelzőt, ha nem szexelsz azokkal, akikkel azt akarják, hogy szexelj” – mondta, majd hozzátette: „A szexualitásomat azoknak tartogatom, akik valóban fontosak nekem.”

Sharon Stone betegsége is szóba került: az interjúban a korábbi stroke-járól és halálközeli élményéről is beszélt. A téma közben ismét előkerült Billy Baldwin neve is, aki kijelentette, hogy Stone az az egy színésznő, akivel soha többé nem dolgozna együtt. A két sztár között évtizedek óta feszült a viszony a Sliver forgatása miatt; korábban mindketten arról beszéltek, hogy Robert Evans producer a köztük lévő szexuális kapcsolatot is felvetette a jobb filmes kémia érdekében.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

"A napnál is fényesebb volt"– Látomások kíséretében tért vissza Sharon Stone a halál kapujából

A színésznő megrázó részleteket árult el halálközeli élményéről. Sharon Stone még 2001-ben kapott sztrókot, ami az egész későbbi életét meghatározta.

33 év után tért vissza a kifutóra Sharon Stone – Így festett a Párizsi Divathéten a 68 éves díva: Videó

A színésznő visszatérése a nagyszabású esemény egyik legemlékezetesebb pillanata volt. Sharon Stone még mindig magabiztosan bújik a modellszerepbe.

Hírességek, akik cölibátust fogadtak: Lenny Kravitz már 9 éve nem gyűrte össze a lepedőt

Nem Lenny Kravitz az első sztár, aki bevallotta, hogy egy ideje tartózkodik a nemi élet gyakorlásától. De vajon miért döntenek a különböző hírességek a cölibátus mellett? Kik ők? Utánajártunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu