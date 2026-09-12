Sharon Stone évek óta nem gyűrte össze senkivel a lepedőt: „Ezt már egy kicsit unom"

Sharon Stone a Mayim Bialik Breakdown podcast vendégeként beszélt szerelmi életéről, és nem kerülgette a témát. A színésznő azt mondja, voltak jó és rossz kapcsolatai, most azonban már nem érdekli a szex önmagában – olyannyira, hogy régóta nem is fekszik le senkivel.
Sharon Stone szexuális élete: „Már jó ideje cölibátusban élek”
„Már jó ideje cölibátusban élek, mert eljutottam arra a pontra, hogy tényleg csak olyasvalakivel akarok együtt lenni, aki fontos nekem” – mondta Stone. A színésznő azt sem titkolta, hogy elege lett azokból a kapcsolatokból, amelyeknek a szex a lényege.
Most, hogy a gyerekeim felnőttek, olyan embert szeretnék, aki a társam, nem csak valakit, akivel szexelhetek. Ezt már egy kicsit unom.
Sharon Stone gyerekei, a 26 éves Roan, a 21 éves Laird és a 20 éves Quinn mind örökbefogadott fiúk. Most, hogy felnőttek, a sztár szerint elérkezett az idő, hogy a saját magánéletében is másfajta közelséget keressen.
Sharon Stone szerint élete nagy szerelme még nem érkezett meg
Sharon Stone kapcsolatainak történetében pedig akadt néhány komoly fejezet: kétszer ment férjhez, először Michael Greenburg televíziós producerhez, később Phil Bronstein újságíróhoz, akitől 2004-ben vált el. Mégis úgy érzi, az igazi nagy szerelem eddig elkerülte. „Voltak szerelmek az életemben, de nem hiszem, hogy megtaláltam volna életem nagy szerelmét” – vallotta be.
Stone szerint két különböző látnok is azt jósolta neki, hogy csaknem 70 éves lesz, amikor végre találkozik azzal az emberrel, aki valóban hozzá illik. Úgy tűnik, a színésznő hajlandó kivárni.
„Nehéz eset” lett, mert nem feküdt le azzal, akivel elvárták volna
Stone Hollywood szexista működéséről is keményen beszélt. Szerinte egy színésznő könnyen megkaphatja a „nehéz eset” bélyeget pusztán azért, mert nem hajlandó lefeküdni azokkal, akikkel ezt elvárják tőle.
„Szuperprofi vagyok. Nem vagyok nehéz eset, de néha akkor kapod meg ezt a jelzőt, ha nem szexelsz azokkal, akikkel azt akarják, hogy szexelj” – mondta, majd hozzátette: „A szexualitásomat azoknak tartogatom, akik valóban fontosak nekem.”
Sharon Stone betegsége is szóba került: az interjúban a korábbi stroke-járól és halálközeli élményéről is beszélt. A téma közben ismét előkerült Billy Baldwin neve is, aki kijelentette, hogy Stone az az egy színésznő, akivel soha többé nem dolgozna együtt. A két sztár között évtizedek óta feszült a viszony a Sliver forgatása miatt; korábban mindketten arról beszéltek, hogy Robert Evans producer a köztük lévő szexuális kapcsolatot is felvetette a jobb filmes kémia érdekében.
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