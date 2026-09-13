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Rettegsz a demenciától? − Lehet, hogy könnyen hozzáférhető megoldással is küzdhetsz ellene

betegség D-vitamin kutatás demencia
Simon Péter
2026.09.13.
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Egy vitamin napi szedése jobb kognitív teszteredményekkel járt enyhe kognitív zavar és alvászavar esetén. A demenciakutatók azonban óvatosságra intenek.

A demencia korai jeleit mutató emberek kognitív teljesítményét is javíthatja a D-vitamin – erre utal egy friss, kis létszámú kutatás. A vizsgálatban azok az 50 év feletti résztvevők, akik naponta nagyobb adag D-vitamin-kiegészítőt szedtek, átlagosan 13 százalékkal jobb eredményt értek el egy kognitív teszten, mint azok, akik nem szedtek ilyen étrend-kiegészítőt. 

demencia
A demencia korai jeleit mutató emberek kognitív teljesítményét is javíthatja a D-vitamin – erre utal egy friss, kis létszámú kutatás.
Forrás: 123rf

A D-vitamin és az agyműködés kapcsolata korai demencia esetén

A kutatásban 54, legalább 50 éves ember vett részt, akiknél enyhe kognitív zavart (MCI) állapítottak meg vagy annak gyanúja merült fel, emellett alvászavarra utaló jeleket is mutattak. A résztvevők kognitív képességeit a Montreal Cognitive Assessment (MoCA) segítségével mérték, alvásukat pedig két külön teszttel vizsgálták.

A kutatók ezután összevetették az eredményeket a résztvevők D-vitamin-bevitelével. Az életkort, a nemet, a testtömegindexet, az iskolai végzettséget és a D-vitamin típusát is figyelembe véve azt találták, hogy a napi legalább 5000 NE D-vitamint szedők 3,78 ponttal, vagyis körülbelül 13 százalékkal magasabb MoCA-pontszámot értek el, mint azok, akik nem szedtek D-vitamin-kiegészítőt.

Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek ekkora adagra van szüksége

A kutatók eredménye fontos, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy mostantól mindenkinek napi 5000 NE D-vitamint kellene szednie. Ez az adag ugyanis meghaladja a jelenleg általánosan elfogadott, hosszú távon biztonságos felső beviteli szintet.

A kisebb adagokat szedő résztvevők szintén valamivel jobb kognitív eredményeket értek el, ám ezek az eltérések nem bizonyultak statisztikailag jelentősnek. A kutatás alapján ráadásul nem lehet megállapítani, hogy a D-vitamin okozta a jobb kognitív teljesítményt, csupán összefüggést találtak a kettő között.

Kis létszámú vizsgálat, ezért még korai az öröm

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az eredmény egyelőre előzetesnek tekinthető. Mindössze 54 ember adatait elemezték, ezért nagyobb és hosszabb távú vizsgálatokra van szükség annak kiderítéséhez, hogy a D-vitamin valóban képes-e lassítani a kognitív hanyatlást, illetve szerepet játszhat-e a demencia megelőzésében vagy kezelésében.

A kutatók szerint ugyanakkor a D-vitamin azért is érdekes lehet a jövőben, mert könnyen hozzáférhető és viszonylag olcsó. Egyelőre azonban az eredmények nem jelentenek új D-vitamin-adagolási ajánlást, és étrend-kiegészítő nagy dózisú szedését érdemes orvossal egyeztetni.

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