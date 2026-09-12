Konkrét tippek az öregedéstől való félelem leküzdésére − Megkönnyítik az idő múlásának elfogadását

Az idő múlását gyakran automatikusan a ráncokkal, a fizikai állapot romlásával, a magánnyal vagy az önállóság elvesztésével kapcsoljuk össze. Ez a kép azonban túlságosan egyoldalú. Jana Nikitin, a Bécsi Egyetem öregedéspszichológiai kutatócsoportjának vezetője szerint az öregedéshez való viszonyunk jelentős hatással lehet arra is, hogyan éljük meg ezt az életszakaszt.

Nem mindegy, mi a prekoncepciónk az öregedésről.

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Nem mindegy, hogyan gondolunk az öregedésre

Az önmagunkról alkotott kép és az öregedésről kialakított elképzelések egyaránt befolyásolhatják a közérzetünket. Ha valaki folyamatosan azt figyeli, mit veszít el az életkor előrehaladtával, könnyen háttérbe szorulhatnak azok a dolgok, amelyeket továbbra is képes elérni, megtapasztalni vagy élvezni.

Nikitin szerint már az is problémát jelenthet, ha a fizikai változásokat automatikusan az életkor természetes következményeként könyveljük el.

Ha például valaki a hátfájásra annyit mond, hogy „Ez csak az öregség”, azzal passzív szerepbe kerülhet. Ez a hozzáállás pedig éppen azt a hanyatlást gyorsíthatja fel, amelytől tartunk. „Szerezz barátokat más korosztályokból is – ne csak a saját korosztályoddal tarts kapcsolatot” – vélekedik Jana Nikitin, aki azt is hozzátette, érdemes megkérdőjelezni az öregedéssel kapcsolatos negatív sztereotípiákat és mítoszokat is. Egy újabb ránc például önmagában nem jelenti azt, hogy az élet minősége szükségszerűen romlik.

A professzor 5 tanácsa Ne csak elfogadd az öregedést, hanem alakítsd tudatosan! Gondold át, mit szeretnél és mit tudsz megtenni, és ezekhez igazítsd a mindennapjaidat. Engedd el az öregedéssel kapcsolatos negatív sztereotípiákat és tévhiteket! Egy-két új ránctól még egyáltalán nem dől össze a világ. Tarts kapcsolatot különböző korosztályok tagjaival! Így folyamatosan tágíthatod a látókörödet, és új ötletekből, tapasztalatokból meríthetsz inspirációt. Ismerd meg az egészséges táplálkozás alapjait! Érdemes tisztában lenned azzal, mire van szüksége a szervezetednek az adott életszakaszban, és mely ételek támogatják a jóllétedet. Gondold végig, mennyi mindent tanultál és értél el az életed során! Légy hálás azokért a lehetőségekért is, amelyek még előtted állnak, különösen akkor, ha bizonyos korábbi tevékenységeket már nem tudsz ugyanúgy végezni.

Az idő múlása újfajta szabadságot is adhat

Jana Nikitin szerint az élet végességének felismerése nem feltétlenül negatív. Éppen ellenkezőleg: az idő korlátozottságának tudatosítása segít felállítani a prioritásokat. Az élet későbbi szakaszában sokan nagyobb érzelmi stabilitást érnek el. Ennek egyik oka, hogy a korábbi életszakaszokat meghatározó kérdések, például a karrierépítés és a családtervezés körüli mókuskerék megáll − idézi a professzort a Bunte.

A fiatalabbak gyakran arra törekednek, hogy a környezetüket és a világot saját szükségleteikhez igazítsák. Az idősebb emberek ezzel szemben sokszor inkább azt tanulják meg, hogyan alakítsák át saját elvárásaikat, és miként találják meg a jót abban, amijük már van. Ez a szemlélet hozzájárulhat ahhoz, hogy az élet későbbi szakaszát is elégedettebben éljék meg.

A boldogság azonban nem emelkedik folyamatosan az életkorral

Az úgynevezett „negyedik korban”, általában 75 és 80 éves kor között, a fizikai betegségek fokozódásával ismét csökkenhet a boldogsággörbe.

Az öregedés elfogadása így nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül kell hagyni a testi változásokat vagy a nehézségeket. Inkább arról szól, hogy a veszteségek mellett a nyereségeket, a tapasztalatokat, a kapcsolatokat és a még meglévő lehetőségeket is észrevegyük. Nikitin megközelítése alapján az idő múlása nem pusztán arról szól, hogy miből lesz kevesebb, hanem arról is, hogy közben miben válhatunk gazdagabbá.

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