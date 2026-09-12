Van aki forrón szereti? Az italok esetében ez halálos kockázattal járhat

Az Oxfordi Egyetem kutatói 977 282 középkorú férfi és nő adatait vizsgálták. Az eredmények szerint azoknál, akik „nagyon forró” italt fogyasztottak, körülbelül háromszor nagyobb volt a nyelőcsőrák kockázata, mint azoknál, akik melegebb, de nem forró italokat ittak. De hány fokos a „nagyon forró”, és miért növeli a rák kockázatát?

A forró italok fogyasztása bármennyire kellemes érzés, növeli a nyelőcsőrák kockázatát.

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Hogyan köthetőek össze a nagyon forró italok és a nyelőcsőrák kockázata A kutatás a 65 Celsius-fokos vagy annál forróbb italokat már „nagyon forrónak” tekinti.

A nagyon forró teát vagy kávét fogyasztóknál körülbelül háromszoros volt a nyelőcsőrák kockázata a langyosabb italokat fogyasztókhoz képest.

A túl forró folyadék ismételten károsíthatja a nyelőcső nyálkahártyáját.

A kutatók szerint ugyanakkor a betegség kialakulásának abszolút kockázata továbbra is alacsony.

Nem mindegy, mennyire forró az ital

A kutatásban a 65 Celsius-fokos vagy annál magasabb hőmérsékletű italokat sorolták a nagyon forró kategóriába. A szakemberek szerint a probléma hátterében az állhat, hogy a forró folyadék ismétlődően irritálhatja és károsíthatja a nyelőcsövet borító sejtréteget.

A mennyiség is számíthat: a vizsgált adatok alapján napi hat vagy több forró ital fogyasztása szintén magasabb kockázattal járt.

A frissen lefőzött tea még túl forró lehet

A teljesen felforralt víz hőmérséklete körülbelül 100 Celsius-fok, és még akkor is 90–95 fok körül lehet, amikor a teáscsészébe kerül. Ez jóval magasabb annál a hőmérsékletnél, amelyet a kutatás már kockázatosan forrónak tekintett. A tej hozzáadása ugyan valamennyit hűthet az italon, de ettől még nem feltétlenül lesz azonnal kellemes hőmérsékletű. Éppen ezért érdemes néhány percet várni, mielőtt belekortyolunk.

A Cancer Research UK szerint nincs olyan pontos időtartam, amely után minden ital biztonságos hőmérsékletűvé válik. A legegyszerűbb szabály, hogy ne akkor igyuk meg, amikor még égetően forró, hanem várjuk meg, amíg kényelmesen kortyolható lesz.

Az abszolút kockázat ettől még nem magas

Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás nem azt jelenti, hogy aki forró kávét vagy teát iszik, annál nagy eséllyel alakul ki rák. A nyelőcsőrák továbbra is viszonylag ritka betegség, ezért még a kockázat növekedése mellett is alacsony marad az egyéni esély.

A kutatók becslése szerint a nyelőcsőrákos esetek körülbelül 10–20 százaléka lehetne megelőzhető, ha az emberek nem fogyasztanának nagyon forró italokat. Ugyanakkor ennél jóval fontosabb kockázati tényező például a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás.

A betegség tünetei között szerepelhet a gyomorégés, az emésztési zavar, a torok- vagy mellkasi fájdalom, illetve a megmagyarázhatatlan fogyás. Tartós panaszok esetén ezért érdemes orvoshoz fordulni.