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Van aki forrón szereti? Az italok esetében ez halálos kockázattal járhat

kutatás kockázat rák
Simon Péter
2026.09.12.
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Egy gőzölgő tea vagy frissen főzött kávé sokak számára a reggel vagy a napközbeni pihenés elmaradhatatlan része. Nem mindegy azonban, hogy mennyire forrón kortyoljuk el. Egy nagyszabású brit kutatás szerint a nagyon forró italokat rendszeresen fogyasztóknál magasabb lehet a nyelőcsőrák kockázata.

Az Oxfordi Egyetem kutatói 977 282 középkorú férfi és nő adatait vizsgálták. Az eredmények szerint azoknál, akik „nagyon forró” italt fogyasztottak, körülbelül háromszor nagyobb volt a nyelőcsőrák kockázata, mint azoknál, akik melegebb, de nem forró italokat ittak. De hány fokos a „nagyon forró”, és miért növeli a rák kockázatát?

nyelőcsőrák kockázata
A forró italok fogyasztása bármennyire kellemes érzés, növeli a nyelőcsőrák kockázatát. 
Forrás: 123rf

Hogyan köthetőek össze a nagyon forró italok és a nyelőcsőrák kockázata

  • A kutatás a 65 Celsius-fokos vagy annál forróbb italokat már „nagyon forrónak” tekinti.
  • A nagyon forró teát vagy kávét fogyasztóknál körülbelül háromszoros volt a nyelőcsőrák kockázata a langyosabb italokat fogyasztókhoz képest.
  • A túl forró folyadék ismételten károsíthatja a nyelőcső nyálkahártyáját.
  • A kutatók szerint ugyanakkor a betegség kialakulásának abszolút kockázata továbbra is alacsony.

Nem mindegy, mennyire forró az ital

A kutatásban a 65 Celsius-fokos vagy annál magasabb hőmérsékletű italokat sorolták a nagyon forró kategóriába. A szakemberek szerint a probléma hátterében az állhat, hogy a forró folyadék ismétlődően irritálhatja és károsíthatja a nyelőcsövet borító sejtréteget.

A mennyiség is számíthat: a vizsgált adatok alapján napi hat vagy több forró ital fogyasztása szintén magasabb kockázattal járt.

A frissen lefőzött tea még túl forró lehet

A teljesen felforralt víz hőmérséklete körülbelül 100 Celsius-fok, és még akkor is 90–95 fok körül lehet, amikor a teáscsészébe kerül. Ez jóval magasabb annál a hőmérsékletnél, amelyet a kutatás már kockázatosan forrónak tekintett. A tej hozzáadása ugyan valamennyit hűthet az italon, de ettől még nem feltétlenül lesz azonnal kellemes hőmérsékletű. Éppen ezért érdemes néhány percet várni, mielőtt belekortyolunk.

A Cancer Research UK szerint nincs olyan pontos időtartam, amely után minden ital biztonságos hőmérsékletűvé válik. A legegyszerűbb szabály, hogy ne akkor igyuk meg, amikor még égetően forró, hanem várjuk meg, amíg kényelmesen kortyolható lesz.

Az abszolút kockázat ettől még nem magas

Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás nem azt jelenti, hogy aki forró kávét vagy teát iszik, annál nagy eséllyel alakul ki rák. A nyelőcsőrák továbbra is viszonylag ritka betegség, ezért még a kockázat növekedése mellett is alacsony marad az egyéni esély.

A kutatók becslése szerint a nyelőcsőrákos esetek körülbelül 10–20 százaléka lehetne megelőzhető, ha az emberek nem fogyasztanának nagyon forró italokat. Ugyanakkor ennél jóval fontosabb kockázati tényező például a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás.

A betegség tünetei között szerepelhet a gyomorégés, az emésztési zavar, a torok- vagy mellkasi fájdalom, illetve a megmagyarázhatatlan fogyás. Tartós panaszok esetén ezért érdemes orvoshoz fordulni.

A kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség annak pontosabb meghatározásához, hogy milyen hőmérséklettől és milyen rendszeresség mellett válik számottevővé a kockázat. Addig is egy egyszerű óvintézkedés könnyen beilleszthető a mindennapokba: hagyd pár percig hűlni a teát vagy a kávét, mielőtt megiszod.

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