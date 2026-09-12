Minden amit tudni kell Lady Gaga vőlegényéről − Így alakult a kapcsolatuk lépésről lépésre egészen a baba születéséig

A Grammy-díjas énekesnő a magánéletét óvja a nyilvánosságtól. Gyerekük születését se maguk jelentették be, a sajtó úgy értsült róla, hogy a 40 éves Lady Gagát és a 42 éves Michael Polanskyt Észak-Kaliforniában látták kisbabájukkal sétálni.

Lady Gaga és Michael Polansky első babája megszületett.

Forrás: Northfoto

Ki is Michael Polansky, Lady Gaga vőlegénye?

Michael Polansky Minnesotában született, 2002 és 2006 között a Harvard Egyetem hallgatója volt, ahol alkalmazott matematika és számítástechnika szakon szerzett diplomát. Később vállalkozóként és befektetőként vált ismertté: 2020-ban Lady Gagával közösen alapította meg az Outer Biosciences bőrgyógyászati céget, emellett az Avos Capital Management és a Hawktail befektetési és kockázati tőketársaságok mögött is ő áll. Polansky Gaga kozmetikai márkája, a Haus Labs igazgatótanácsának is tagja − írja a Page Six.

A szakmai tevékenysége mellett a jótékonyság is fontos szerepet kap az életében. Sean Parkerrel, a Facebook és a Napster társalapítójával együtt Polansky állt a Parker Alapítvány létrehozása mögött. A filantróp szervezetnek 2015-ös megalakulása óta ügyvezető igazgatója. Az alapítvány a közegészségügy és a civil szerepvállalás fejlődését, valamint az ezeken a területeken zajló változásokat támogatja. Polansky emellett a Parker Rákkutató Immunoterápiás Intézet igazgatótanácsának tagja is.

A jótékony ügyek iránti elkötelezettség közös pont Lady Gaga és Polansky kapcsolatában. Gaga édesanyjával, Cynthia Germanottával 2012-ben alapította meg a Born This Way Alapítványt, amely a mentális egészség támogatásával foglalkozik. A pár együtt is dolgozott a 2020-as One World: Together at Home koncerten. Egy, a People magazinnak nyilatkozó forrás 2021-ben úgy fogalmazott, hogy nagyon elkötelezettek és imádnak együtt jótékonysági projekteken dolgozni. „Nem tétlenkedtek a kijárási korlátozások alatt, ehelyett arra koncentráltak, hogy hol tudnak jót tenni” – tette hozzá a forrás a COVID-19 világjárvány időszakára utalva. „Segíteni akarnak, ahol tudnak.”

Gaga édesanyja már az első találkozás előtt tudta, hogy Polansky az igazi lányának

A kapcsolatuk története már a kezdetektől különleges volt. A pár 2019 szeptemberében, Sean Parker születésnapi partiján találkozott. Gaga a Vogue-nak 2024-ben elmesélte, hogy az eseményen folyamatosan kérdezősködött Polanskyról, amíg végül be nem mutatták őket egymásnak. Ezután három órán keresztül beszélgettek.