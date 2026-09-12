Minden amit tudni kell Lady Gaga vőlegényéről − Így alakult a kapcsolatuk lépésről lépésre egészen a baba születéséig

A Grammy-díjas énekesnő a magánéletét óvja a nyilvánosságtól. Gyerekük születését se maguk jelentették be, a sajtó úgy értsült róla, hogy a 40 éves Lady Gagát és a 42 éves Michael Polanskyt Észak-Kaliforniában látták kisbabájukkal sétálni.
Ki is Michael Polansky, Lady Gaga vőlegénye?
Michael Polansky Minnesotában született, 2002 és 2006 között a Harvard Egyetem hallgatója volt, ahol alkalmazott matematika és számítástechnika szakon szerzett diplomát. Később vállalkozóként és befektetőként vált ismertté: 2020-ban Lady Gagával közösen alapította meg az Outer Biosciences bőrgyógyászati céget, emellett az Avos Capital Management és a Hawktail befektetési és kockázati tőketársaságok mögött is ő áll. Polansky Gaga kozmetikai márkája, a Haus Labs igazgatótanácsának is tagja − írja a Page Six.
A szakmai tevékenysége mellett a jótékonyság is fontos szerepet kap az életében. Sean Parkerrel, a Facebook és a Napster társalapítójával együtt Polansky állt a Parker Alapítvány létrehozása mögött. A filantróp szervezetnek 2015-ös megalakulása óta ügyvezető igazgatója. Az alapítvány a közegészségügy és a civil szerepvállalás fejlődését, valamint az ezeken a területeken zajló változásokat támogatja. Polansky emellett a Parker Rákkutató Immunoterápiás Intézet igazgatótanácsának tagja is.
A jótékony ügyek iránti elkötelezettség közös pont Lady Gaga és Polansky kapcsolatában. Gaga édesanyjával, Cynthia Germanottával 2012-ben alapította meg a Born This Way Alapítványt, amely a mentális egészség támogatásával foglalkozik. A pár együtt is dolgozott a 2020-as One World: Together at Home koncerten. Egy, a People magazinnak nyilatkozó forrás 2021-ben úgy fogalmazott, hogy nagyon elkötelezettek és imádnak együtt jótékonysági projekteken dolgozni. „Nem tétlenkedtek a kijárási korlátozások alatt, ehelyett arra koncentráltak, hogy hol tudnak jót tenni” – tette hozzá a forrás a COVID-19 világjárvány időszakára utalva. „Segíteni akarnak, ahol tudnak.”
Gaga édesanyja már az első találkozás előtt tudta, hogy Polansky az igazi lányának
A kapcsolatuk története már a kezdetektől különleges volt. A pár 2019 szeptemberében, Sean Parker születésnapi partiján találkozott. Gaga a Vogue-nak 2024-ben elmesélte, hogy az eseményen folyamatosan kérdezősködött Polanskyról, amíg végül be nem mutatták őket egymásnak. Ezután három órán keresztül beszélgettek.
Tudtad, hogy Lady Gaga hatalmas autórajongó? Alábbi galériánkban impozáns gyűjteményét nézheted meg.
„Nem sokat tudtam róla, és őszintén szólva nem tudtam, mire számítsak. Azonnal megfogott a kedvessége és a nyitottsága. Annyira őszintén kíváncsi volt arra, milyen az életem, milyn volt Minnesotában felnőni” − nyilatkozta Polansky.
A kapcsolat kialakulásában Gaga édesanyjának is szerepe volt. Cynthia Germanotta ugyanis már azelőtt találkozott Polanskyval, hogy lánya megismerte volna, mégpedig filantróp munkáján keresztül. Gaga később így idézte fel a történteket: „Anyukám találkozott vele, és azt mondta nekem: »Azt hiszem, most ismertem meg a férjedet«, én pedig azt mondtam: »Még nem állok készen arra, hogy találkozzam a férjemmel!« Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy anyukám... megtalálta a számomra legtökéletesebb embert.”
Már a kapcsolatuk elején hasonlóan gondolkodtak a jövőről
A Grammy-díjas előadó elmondása szerint Polanskyt már az első randevújukon megkérdezte, hogy szeretne-e házasságot és gyerekeket. Gaga azt mondta, a férfi igennel válaszolt. Az énekesnő ugyanebben az interjúban családentrikus nőnek nevezte magát, aki házasságot és gyerekeket akar mindenekelőtt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: