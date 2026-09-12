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Minden amit tudni kell Lady Gaga vőlegényéről − Így alakult a kapcsolatuk lépésről lépésre egészen a baba születéséig

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Az énekesnő és vőlegénye, Michael Polansky szülők lettek, világra jött az első gyerekük. Nézzük, ki is az a férfi, aki most már nemcsak társa Lady Gagának, hanem a gyermekének édesapja is?

 A Grammy-díjas énekesnő a magánéletét óvja a nyilvánosságtól. Gyerekük születését se maguk jelentették be, a sajtó úgy értsült róla, hogy a 40 éves Lady Gagát és a 42 éves Michael Polanskyt Észak-Kaliforniában látták kisbabájukkal sétálni

Lady Gaga és Michael Polansky első babája megszületett.
Lady Gaga és Michael Polansky első babája megszületett.
Forrás: Northfoto

Ki is Michael Polansky, Lady Gaga vőlegénye? 

Michael Polansky Minnesotában született, 2002 és 2006 között a Harvard Egyetem hallgatója volt, ahol alkalmazott matematika és számítástechnika szakon szerzett diplomát. Később vállalkozóként és befektetőként vált ismertté: 2020-ban Lady Gagával közösen alapította meg az Outer Biosciences bőrgyógyászati céget, emellett az Avos Capital Management és a Hawktail befektetési és kockázati tőketársaságok mögött is ő áll. Polansky Gaga kozmetikai márkája, a Haus Labs igazgatótanácsának is tagja − írja a Page Six

A szakmai tevékenysége mellett a jótékonyság is fontos szerepet kap az életében. Sean Parkerrel, a Facebook és a Napster társalapítójával együtt Polansky állt a Parker Alapítvány létrehozása mögött. A filantróp szervezetnek 2015-ös megalakulása óta ügyvezető igazgatója. Az alapítvány a közegészségügy és a civil szerepvállalás fejlődését, valamint az ezeken a területeken zajló változásokat támogatja. Polansky emellett a Parker Rákkutató Immunoterápiás Intézet igazgatótanácsának tagja is.

A jótékony ügyek iránti elkötelezettség közös pont Lady Gaga és Polansky kapcsolatában. Gaga édesanyjával, Cynthia Germanottával 2012-ben alapította meg a Born This Way Alapítványt, amely a mentális egészség támogatásával foglalkozik. A pár együtt is dolgozott a 2020-as One World: Together at Home koncerten. Egy, a People magazinnak nyilatkozó forrás 2021-ben úgy fogalmazott, hogy nagyon elkötelezettek és imádnak együtt jótékonysági projekteken dolgozni. „Nem tétlenkedtek a kijárási korlátozások alatt, ehelyett arra koncentráltak, hogy hol tudnak jót tenni” – tette hozzá a forrás a COVID-19 világjárvány időszakára utalva. „Segíteni akarnak, ahol tudnak.”

Gaga édesanyja már az első találkozás előtt tudta, hogy Polansky az igazi lányának

A kapcsolatuk története már a kezdetektől különleges volt. A pár 2019 szeptemberében, Sean Parker születésnapi partiján találkozott. Gaga a Vogue-nak 2024-ben elmesélte, hogy az eseményen folyamatosan kérdezősködött Polanskyról, amíg végül be nem mutatták őket egymásnak. Ezután három órán keresztül beszélgettek. 

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Lady Gaga énekesnő
GettyImages

Nem sokat tudtam róla, és őszintén szólva nem tudtam, mire számítsak. Azonnal megfogott a kedvessége és a nyitottsága. Annyira őszintén kíváncsi volt arra, milyen az életem, milyn volt Minnesotában felnőni” − nyilatkozta Polansky.

A kapcsolat kialakulásában Gaga édesanyjának is szerepe volt. Cynthia Germanotta ugyanis már azelőtt találkozott Polanskyval, hogy lánya megismerte volna, mégpedig filantróp munkáján keresztül. Gaga később így idézte fel a történteket: „Anyukám találkozott vele, és azt mondta nekem: »Azt hiszem, most ismertem meg a férjedet«, én pedig azt mondtam: »Még nem állok készen arra, hogy találkozzam a férjemmel!« Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy anyukám... megtalálta a számomra legtökéletesebb embert.”

Már a kapcsolatuk elején hasonlóan gondolkodtak a jövőről

A Grammy-díjas előadó elmondása szerint Polanskyt már az első randevújukon megkérdezte, hogy szeretne-e házasságot és gyerekeket. Gaga azt mondta, a férfi igennel válaszolt.  Az énekesnő ugyanebben az interjúban családentrikus nőnek nevezte magát, aki házasságot és gyerekeket akar mindenekelőtt.

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