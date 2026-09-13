Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 13., vasárnap Kornél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
fejtörő

Optikai illúzió: csak a sasszeműek találják meg 13 másodperc alatt a képen rejtőző állatot

fejtörő párduc IQ-teszt
Life.hu
2026.09.13.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Első pillantásra úgy tűnhet, csak egy különleges, színes erdőt látunk, a képen, ám ebben elbújt egy állat is. Mindössze 13 másodperc áll rendelkezésre, hogy megtaláld!

A kép pointillista stílusban készült: a holdfényes erdőt apró, színes pontok alkotják, a fák között pedig rózsaszín, lila, kék és narancssárga árnyalatok jelennek meg. A gyönyörű táj azonban titkot rejt: egy állat szinte teljesen beleolvad a környezetébe. 13 másodperced van, hogy megoldd ezt az IQ-tesztet!

IQ-teszt: az erdőben elbújt egy állat is - Megtalálod? 
IQ-teszt: az erdőben elbújt egy állat is - Megtalálod? 
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Ha nem sikerült, mutatjuk a megoldást. Egy fekete párduc rejtőzik a képen, az állat a kép bal oldalán, egy fa alatt ül. A sötét bundája miatt beleolvad az erdő árnyékaiba, ezért nehéz észrevenni.

Még több IQ-teszt a Life.hu-n: 

IQ-teszt: 11 másodperced van megtalálni az elrejtett betűt – Csak a zseniknek sikerül időn belül!

Első pillantásra csak B betűk végtelen sorát látod, ám egy kakukktojás is megbújt közöttük. Az IQ-tesztben mindössze 11 másodperced van arra, hogy megtaláld – indulhat az idő?

Mindenkin kifog ez a mozgalmas optikai illúzió: te megtalálod az elrejtett állatot?

A vizuális intelligenciád tesztelheted most egy képpel, amely úgy tűnik, mintha mozogna. Ez azonban csak nehezíti az optikai illúziót, amelyben minél hamarabb kell megtalálnod az elrejtett állatot.

IQ-teszt: csak a zsenik jönnek rá, hogy melyik ablak a nagyobb

Ha sikerül 5 másodpercen belül helyesen válaszolnod, akkor gratulálunk, te igen magas intelligenciával rendelkezel.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu