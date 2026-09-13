Optikai illúzió: csak a sasszeműek találják meg 13 másodperc alatt a képen rejtőző állatot

A kép pointillista stílusban készült: a holdfényes erdőt apró, színes pontok alkotják, a fák között pedig rózsaszín, lila, kék és narancssárga árnyalatok jelennek meg. A gyönyörű táj azonban titkot rejt: egy állat szinte teljesen beleolvad a környezetébe. 13 másodperced van, hogy megoldd ezt az IQ-tesztet!

IQ-teszt: az erdőben elbújt egy állat is - Megtalálod?

Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Ha nem sikerült, mutatjuk a megoldást. Egy fekete párduc rejtőzik a képen, az állat a kép bal oldalán, egy fa alatt ül. A sötét bundája miatt beleolvad az erdő árnyékaiba, ezért nehéz észrevenni.

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