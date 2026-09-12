Tiszta édesanyja Reese Witherspoon gyönyörű lánya − Ava Phillippe 27 éves lett: FOTÓ

Ava híres édesanyja, Reese Witherspoon nyomdokaiba lépett és már most borítékolható a siker. Szép és tehetséges, így egyre több felkérést kap, népszerű produkciókban szerepel.

Reese Witherspoon a közösségi médiában is felköszöntötte Avát.

Forrás: Variety

Reese Witherspoon lánya egyre sikeresebb

Reese Witherspoon lányát a Disney+ Doctor Odyssey című sorozatában láthattuk 2025-ben, idén pedig a Netflix sorozatában a Ransom Canyon új évadában szerepelt. Ava sikeres modell és influenszer is és fontos számára, hogy ne nepo babyként emlegessék, hanem a saját jogán vesse meg a lábát a szórakoztatóiparban. A színésznő most közös fotót posztolt vele, a hasonlóság közöttük pedig szemmel látható.

Ha kíváncsi vagy arra, hogyan nézett ki Reese a 2000-es években, az alábbi galériánkban véggkövetheted a változást.