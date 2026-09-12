Tiszta édesanyja Reese Witherspoon gyönyörű lánya − Ava Phillippe 27 éves lett: FOTÓ

Ava híres édesanyja, Reese Witherspoon nyomdokaiba lépett és már most borítékolható a siker. Szép és tehetséges, így egyre több felkérést kap, népszerű produkciókban szerepel.
Reese Witherspoon lánya egyre sikeresebb
Reese Witherspoon lányát a Disney+ Doctor Odyssey című sorozatában láthattuk 2025-ben, idén pedig a Netflix sorozatában a Ransom Canyon új évadában szerepelt. Ava sikeres modell és influenszer is és fontos számára, hogy ne nepo babyként emlegessék, hanem a saját jogán vesse meg a lábát a szórakoztatóiparban. A színésznő most közös fotót posztolt vele, a hasonlóság közöttük pedig szemmel látható.
Ha kíváncsi vagy arra, hogyan nézett ki Reese a 2000-es években, az alábbi galériánkban véggkövetheted a változást.
Ava Phillippe, 27 éves – Reese Witherspoon és volt férje, Ryan Phillippe lánya.
„Nagyon boldog születésnapot az én édes kicsi lányomnak, Avának! Aki szép és kreatív, gondoskodó és vicces. Ragyogjon tovább a gyönyörű fényed kislányom! Szeretlek!” − írta a képhez Witherspoon.
Fia, Deacon igazi szívtipró
Reese Witherspoon gyerekei közül a középsőt, Deacon Reese Phillippe az Elle New York-i premierjén bukkant fel legutóbb. Bár Reese Witherspoon nem játszik a Doktor Szöszi előzménysorozatában, de a producerek között az ő neve is szerepel. A június 23-án megrendezett New York-i bemutatón az Oscar-díjas sztár idősebb fiával, Deacon Reese Phillippe-pel jelent meg a vörös szőnyegen.
Deacon Phillippe, 22 éves – szintén Ryan Phillippe-től született. 2026-ban diplomázott a New York-i Egyetem Tisch School of the Arts intézményében, és mostanában a színészet felé kacsingat: a Better Than the Movies című Netflix-filmben kapott szerepet.
Legkisebb gyereke még kamasz
Tennessee James Toth, 13 éves – Witherspoon harmadik gyermeke, aki a színésznő és második férje, Jim Toth kapcsolatából született.
Reese Witherspoon karrierje három gyerek mellett is szárnyalt
Reese 2025-ben egy interjúban arról beszélt, milyen nehéz volt összeegyeztetnie a hollywoodi karriert a három gyermek nevelésével. Elmondása szerint volt, hogy 14–17 órákat dolgozott, olykor egész éjjel, majd reggel már vitte a gyerekeket. Ugyanakkor azt írta, hogy bár a helyzet időnként nagyon nehéz volt, a gyerekei mindig emlékeztették arra, mi igazán fontos az életben.
Less be a színésznő egykori mesés luxusrezidenciájába! A Brentwood-i, angol vidéki stílusú házat Reese Witherspoon és akkori férje, Jim Toth 2020-ban vásárolák meg 15,895 millió dollárért, majd 2022 tavaszán piacra dobták. Az új tulaj 21,5 millió dollárt fizetett érte.
Évek óta várják a rajongók, hogy folytatódjon a Hatalmas kis hazugságok, amelynek Reese Witherspoon az egyik főszereplője. Úgy tudni, a harmadik évad előkészítése pedig már javában zajlik. A sorozat producere most elárulta, hol tartanak a munkálatok.
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