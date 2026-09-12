Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 12., szombat Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
születésnap

Tiszta édesanyja Reese Witherspoon gyönyörű lánya − Ava Phillippe 27 éves lett: FOTÓ

születésnap Ava Phillippe Reese Witherspoon
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színésznő az Instagramon is felköszöntötte elsőszülött gyermekét. Reese Witherspoon és Ava mintha testvérek lennének.

Ava híres édesanyja, Reese Witherspoon nyomdokaiba lépett és már most borítékolható a siker. Szép és tehetséges, így egyre több felkérést kap, népszerű produkciókban szerepel. 

Reese Witherspoon a közösségi médiában is felköszöntötte Avát.
Reese Witherspoon a közösségi médiában is felköszöntötte Avát.
Forrás: Variety

Reese Witherspoon lánya egyre sikeresebb

Reese Witherspoon lányát a Disney+ Doctor Odyssey című sorozatában láthattuk 2025-ben, idén pedig a Netflix sorozatában a Ransom Canyon új évadában szerepelt. Ava sikeres modell és influenszer is és fontos számára, hogy ne nepo babyként emlegessék, hanem a saját jogán vesse meg a lábát a szórakoztatóiparban. A színésznő most közös fotót posztolt vele, a hasonlóság közöttük pedig szemmel látható. 

Ha kíváncsi vagy arra, hogyan nézett ki Reese a 2000-es években, az alábbi galériánkban véggkövetheted a változást.

2003 június
2004 március
2004 augusztus
2004 december
2005 április
2005 szeptember
2005 szeptember
2006 január
2006 január
2006 március
2007 január
2007 szeptember
2008 június
2008 november
2008 november
2009 március
2009 március
2010 december
2010 december
2011 február
2012 január
2012 január
1 / 22
2003 június
Forrás: AFP

Ava Phillippe, 27 éves – Reese Witherspoon és volt férje, Ryan Phillippe lánya.

„Nagyon boldog születésnapot az én édes kicsi lányomnak, Avának! Aki szép és kreatív, gondoskodó és vicces. Ragyogjon tovább a gyönyörű fényed kislányom! Szeretlek!” − írta a képhez Witherspoon.

Fia, Deacon igazi szívtipró

Reese Witherspoon gyerekei közül a középsőt, Deacon Reese Phillippe az Elle New York-i premierjén bukkant fel legutóbb. Bár Reese Witherspoon nem játszik a Doktor Szöszi előzménysorozatában, de a producerek között az ő neve is szerepel. A június 23-án megrendezett New York-i bemutatón az Oscar-díjas sztár idősebb fiával, Deacon Reese Phillippe-pel jelent meg a vörös szőnyegen.

Deacon Phillippe, 22 éves – szintén Ryan Phillippe-től született. 2026-ban diplomázott a New York-i Egyetem Tisch School of the Arts intézményében, és mostanában a színészet felé kacsingat: a Better Than the Movies című Netflix-filmben kapott szerepet. 

Legkisebb gyereke még kamasz

Tennessee James Toth, 13 éves – Witherspoon harmadik gyermeke, aki a színésznő és második férje, Jim Toth kapcsolatából született.

Reese Witherspoon karrierje három gyerek mellett is szárnyalt

Reese 2025-ben egy interjúban arról beszélt, milyen nehéz volt összeegyeztetnie a hollywoodi karriert a három gyermek nevelésével. Elmondása szerint volt, hogy 14–17 órákat dolgozott, olykor egész éjjel, majd reggel már vitte a gyerekeket. Ugyanakkor azt írta, hogy bár a helyzet időnként nagyon nehéz volt, a gyerekei mindig emlékeztették arra, mi igazán fontos az életben.

Less be a színésznő egykori mesés luxusrezidenciájába! A Brentwood-i, angol vidéki stílusú házat Reese Witherspoon és akkori férje, Jim Toth 2020-ban vásárolák meg 15,895 millió dollárért, majd 2022 tavaszán piacra dobták. Az új tulaj 21,5 millió dollárt fizetett érte.

Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage
1 / 12
Eldobod az agyad Reese Witherspoon luxusrezidenciájától – Galéria
Forrás: NORTHFOTO/WALTER/BESTIMAGE/Walter/Bestimage

Évek óta várják a rajongók, hogy folytatódjon a Hatalmas kis hazugságok, amelynek Reese Witherspoon az egyik főszereplője. Úgy tudni, a harmadik évad előkészítése pedig már javában zajlik. A sorozat producere most elárulta, hol tartanak a munkálatok.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szívmelengető mondatok − Lady Gaga évek óta készült erre a pillanatra: „A legjobban arra vágyom, hogy anya legyek”

Imádja a munkáját, odavan a párjáért, egy dolog azonban még hiányzott a tökéletes boldogsághoz. Lady Gaga vágya most teljesült, megszületett első babája. Nézzük, miket mondott korábban a családalapításról!

Luxus a köbön − Megmutatta új közös otthonát Taylor Swift és Travis Kelce: VIDEÓ

Igazi kis palotát vásároltak maguknak.

Ki gondolta volna? XIV. Leó pápa is ott van a világ legstílusosabb emberei között

A katolikus egyház feje meglepő helyre került a Vanity Fair friss divatlistáján. XIV. Leó pápa a világ 70 legstílusosabb embere közé került, olyan hírességek mellé, mint Björk, Rosalía vagy Spike Lee.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu