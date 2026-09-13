Heti szerelmi horoszkóp szeptember 14-20. − Az Ikrek alulmaradhat, a Szűz legyen óvatos

Az előttünk álló héten a szerelemben is sok múlhat azon, ki hogyan reagál a másik szavaira és érzéseire. A bolygóállások több csillagjegynél konfliktusokat, sértettséget vagy bizonytalanságot jeleznek, de akadnak olyanok is, akik végre megkapják azt a figyelmet és elismerést, amire régóta vágynak. A hét arra is rávilágíthat, hogy bizonyos párkapcsolati reakcióink nem feltétlenül a jelenből erednek, hanem régi mintákat hordozunk magunkkal. Érdemes most egy lépéssel hátrébb lépni, mielőtt kimondunk valamit, amit később megbánnánk. Csekkold, neked mit ígér a heti szerelmi horoszkópod!
Heti szerelmi horoszkóp szeptember 14-20.
Szerelemben, párkapcsolatban és párkeresésben is tartogat meglepetéseket a szeptember 14–20. közötti hét. Lesz, akit bókok és támogatás vesz körül, másnak viszont komoly érzelmi felismeréssel kell szembenéznie.
Kos
Igaz, hogy csak pénteken kerül szembe egymással a Merkúr és a Szaturnusz, de téged már hétfőtől ingerel. A Merkúr most hiába szimbolizál tapintatos, diplomatikus beszédet, te felrobbansz a dühtől, mert úgy érzed, hogy a másik fél mismásol. Ebből borítékolhatóan vita pattan ki. Akár van párod, akár nincs, próbálj visszakérdezni, mielőtt leordítod a fejét!
Bika
Hétfőn és kedden olyan fényszögek lesznek az égen fix jegyekben, amelyek szerint csupa olyan emberrel lesz dolgod, aki mereven ragaszkodik az elképzeléséhez, és nem érdekli a te véleményed. Ezen te könnyen megsértődhetnél. A párod vagy egy potenciális jelentkező nem érti a nemtetszésedet. Lehet, hogy nem a hét elején kellene elmagyaráznod neki.
Ikrek
A Merkúr pénteki szembenállása a Szaturnusszal olyan eszmecserét szimbolizál, amelyben garantáltan alul maradsz. Szóval nem érdemes belemenned. Sajnálatos módon ez nem csak a pénteki napodra érvényes, hanem az egész hetedre. „Beszélni ezüst, hallgatni arany.”
Oroszlán
A hét elején 2 nap alatt 4 kritikus fényszög lesz az égen. Ezek olyan konfliktust jeleznek, amelyek abból adódnak, amit örököltél, illetve eltanultál. Gyorsan vedd észre, hogy nem te reagálsz, hanem édesanyád, vagy édesapád, akinek a saját konfliktusai voltak. Fájdalmas felismerés ez, de sokat segít a párkapcsolatodban vagy a párkeresésedben, ha ezzel őszintén szembe nézel.
Szűz
Le leszel döbbenve a hét folyamán. Szinte mindenki mérgezett egérként kapkod, idegeskedik, panaszkodik. Ne utánozd őket! Van valaki, aki fontos a számodra. Őt igyekezz megnyugtatni! Bolygód, a Merkúr a Mérlegben jár. Ez arra jó, hogy óvatosan kérdezgesd a párodat, vagy azt, aki az lehetne.
Mérleg
Amíg hétfőn a Mérlegben járó Merkúr a legszebb fényszöget alkotja az Uránusszal, addig pénteken a legrondább fényszöget alkotja a Szaturnusszal. Ez azt jelenti, hogy hétfőn és a hét első felében lubickolj a dicséretekben, bókokban! Töltődj fel! Legyél büszke arra, hogy vannak, akik kedvelnek! Ezáltal felvértezheted magadat a kritika ellen.
Skorpió
Napok óta érzed, hogy a családod nem nézi jó szemmel azt, ami csinálsz. Ebből a hét elején összetűzés lehet. Szíved szerint elpanaszolnád a bánatodat a párodnak vagy valakinek, akit egyre közelebb érzel magadhoz. Vigyázz, mert a másik felháborodása olaj lehet a tűzre, ami még inkább elmérgesítheti a helyzetet!
Nyilas
Ezen a szép őszi héten senkinek se engedd, hogy lehúzzon téged. Nézz felfelé! Kövesd az álmaidat! Maradj derűs és bizakodó! Ezt javasolják a bolygók. Miközben biztos lehetsz benne, hogy nőni fog az irigyeid száma. Remélhetőleg nincs közöttük a szerelmed, vagy az az ember, aki egyre jobban érdekel.
Bak
Megijedsz, ha valaki elsírja magát előtted? Milyen következtetést vonsz le? Gyenge? Sajnáltatja magát? Őszintén felmeri vállalni a fájdalmát? A hét során lehet több zavarba ejtő szituáció. Lehet, hogy a párod, vagy a másik ember csak egy pici együttérzésre vágyik.
Vízöntő
Van a munkahelyeden valaki, aki egyszerre idegesít és vonz. Nehéz eldöntened, hogy melyik érzés erősebb. Hidd el, ő sem tud veled mit kezdeni. Az égi folyamatok azt javasolják, hogy csak akkor közeledjetek egymáshoz, ha mindketten függetlenek vagytok!
Halak
Hajlamos leszel azt hinni, hogy rajtad kívül mindenki más bölcsebben hoz döntést. Legyen szó pénzről, szerelemről, karrierről. Ez a kisebbrendűségi érzés a héten elhatalmasodhat rajtad. Szerda lesz a te napod. Ekkor léleksimogató fényszögek megnyugtatnak. Szerethető vagy, mert tudsz szeretni, és nem szégyelled kimutatni ezt.
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