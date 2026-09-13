Heti szerelmi horoszkóp szeptember 14-20. − Az Ikrek alulmaradhat, a Szűz legyen óvatos

Az előttünk álló héten a szerelemben is sok múlhat azon, ki hogyan reagál a másik szavaira és érzéseire. A bolygóállások több csillagjegynél konfliktusokat, sértettséget vagy bizonytalanságot jeleznek, de akadnak olyanok is, akik végre megkapják azt a figyelmet és elismerést, amire régóta vágynak. A hét arra is rávilágíthat, hogy bizonyos párkapcsolati reakcióink nem feltétlenül a jelenből erednek, hanem régi mintákat hordozunk magunkkal. Érdemes most egy lépéssel hátrébb lépni, mielőtt kimondunk valamit, amit később megbánnánk. Csekkold, neked mit ígér a heti szerelmi horoszkópod!

Heti szerelmi horoszkóp szeptember 14-20.

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Heti szerelmi horoszkóp szeptember 14-20.

Szerelemben, párkapcsolatban és párkeresésben is tartogat meglepetéseket a szeptember 14–20. közötti hét. Lesz, akit bókok és támogatás vesz körül, másnak viszont komoly érzelmi felismeréssel kell szembenéznie.

Kos

Igaz, hogy csak pénteken kerül szembe egymással a Merkúr és a Szaturnusz, de téged már hétfőtől ingerel. A Merkúr most hiába szimbolizál tapintatos, diplomatikus beszédet, te felrobbansz a dühtől, mert úgy érzed, hogy a másik fél mismásol. Ebből borítékolhatóan vita pattan ki. Akár van párod, akár nincs, próbálj visszakérdezni, mielőtt leordítod a fejét!

Bika

Hétfőn és kedden olyan fényszögek lesznek az égen fix jegyekben, amelyek szerint csupa olyan emberrel lesz dolgod, aki mereven ragaszkodik az elképzeléséhez, és nem érdekli a te véleményed. Ezen te könnyen megsértődhetnél. A párod vagy egy potenciális jelentkező nem érti a nemtetszésedet. Lehet, hogy nem a hét elején kellene elmagyaráznod neki.

Ikrek

A Merkúr pénteki szembenállása a Szaturnusszal olyan eszmecserét szimbolizál, amelyben garantáltan alul maradsz. Szóval nem érdemes belemenned. Sajnálatos módon ez nem csak a pénteki napodra érvényes, hanem az egész hetedre. „Beszélni ezüst, hallgatni arany.”

Oroszlán

A hét elején 2 nap alatt 4 kritikus fényszög lesz az égen. Ezek olyan konfliktust jeleznek, amelyek abból adódnak, amit örököltél, illetve eltanultál. Gyorsan vedd észre, hogy nem te reagálsz, hanem édesanyád, vagy édesapád, akinek a saját konfliktusai voltak. Fájdalmas felismerés ez, de sokat segít a párkapcsolatodban vagy a párkeresésedben, ha ezzel őszintén szembe nézel.