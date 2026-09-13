Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 14-20. − A Nyilas kiábrándulhat, a Bakot bosszúság érheti

Szeptember 14. és 20. között a kommunikáció és az emberi kapcsolatok különösen fontos szerepet kaphatnak a karrier alakulásában. A hét elején több jegy is lendületesebben, optimistábban indulhat, miközben később néhány kellemetlenebb bolygóállás vitákat, kritikát vagy nézeteltéréseket jelez. Most sokat számíthat, ki mennyire tud higgadt maradni, és mikor érdemes inkább hallgatni, mint kimondani mindent, ami eszébe jut. Heti karrier- és pénzhoroszkópunk következik.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 14-20.

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp szeptember 14-20.

A szeptember 14–20. közötti hét nem minden csillagjegynek hoz felhőtlen napokat a munkahelyen. Konfliktusok, kritikák és félreértések is adódhatnak, de néhány jegy számára kifejezetten támogató időszak kezdődik.

KOS

A hét eleje hullámzónak ígérkezik. Az embereknek rengeteg helyre kell rohangálnia, rengeteg dologhoz kell alkalmazkodnia. Elfordul, hogy elfeledkeznek valamiről. Ne sértődj meg, békésen szólj! Így lehet békés a hét.

BIKA

A hétfő és a kedd nem lesznek a kedvenc napjaid. Merevségből adódó nézeteltérés veszélyét mutatják a bolygók. Nem kell engedned az igazadból. Csupán engedd meg, hogy a másik kifejtse a véleményét.

IKREK

Azzal indul a heted, hogy bolygód, a Merkúr és az Ikrekben járó Uránusz a legkedvesebb fényszöget alkotják az égen. Ez itt a Földön neked az életkedv visszatérését jelenti. Ezt a nagyszerű állapotot akkor tudod fenntartani a hét folyamán, ha kimaradsz mindenféle marakodásból.

RÁK

A hét mottója: „Okos enged, szamár szenved”. Ez nem csúfolódást, hanem bölcs hallgatást jelent. A pénteki Merkúr-Szaturnusz szembenállás a héten bármikor méltatlan munkahelyi és/vagy családi vitát szimbolizál.

OROSZLÁN

Utálod, amikor a sors rád sózza békéltető szerepet. Te nem vagy jó diplomata. Nem tudsz megnyugtatóan közbe avatkozni. Pedig ezen a héten olyan vita szem-, és fültanúja lehetsz, ahol egy jól időzített kérdéssel kihúzhatod a nézeteltérés méregfogát. Ez akár egy jó poén is lehet.

SZŰZ

Nem újdonság, hogy fel kell tenned a kérdést magadnak egy munkahelyi ügyben: a csalódás azért jön, mert ismered jól a másikat, megelőlegezed a bizalmat, és ő ennek képtelen megfelelni? A válasz nem. Maradj jóhiszemű, és maradj korrekt! Ez vagy te.