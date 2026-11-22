A titokzatos mosoly, a különleges tekintet és a szinte teljesen csupasz szemöldök – a Mona Lisa arca számtalan művészettörténészt és kutatót foglalkoztatott már. Sokáig úgy vélték, hogy a festményen látható megjelenés a reneszánsz kor szépségápolási szokásainak és divatjának köszönhető. Egy friss orvosi tanulmány azonban egészen más magyarázatot vetett fel: a modell, Lisa Gherardini egy betegségben is szenvedhetett.

A Mona Lisa titkait évszázadok ót próbálják megfejteni.

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Egy olyan apróságot vettek észre a kutatók, amely felett évszázadokon keresztül elsiklott a figyelem.

Egy ritka orvosi vizsgálat olyan részleteket is feltárt, amelyek megváltoztathatják a modellről alkotott képet.

A feltételezett betegség napjainkban is sok embert érint.

A Mona Lisa modelljének titka: komoly betegségben szenvedett

A Mona Lisa, vagyis Lisa Gherardini portréja Leonardo da Vinci egyik legismertebb alkotása. A festmény különlegességei közé tartozik a modell szinte teljesen csupasz szemöldök- és szempillavonala, amelyre a művészettörténészek régóta próbálnak magyarázatot találni. Egyes feltételezések szerint a reneszánsz korban a magas homlok és a vékonyra szedett vagy eltávolított szemöldök a női szépségideál része volt, ezért sokáig ezt tekintették a festményen látható megjelenés magyarázatának.

Luigi Laino római bőrgyógyász és trichológus azonban egy 2026 augusztusában megjelent, a Clinics in Dermatology folyóiratban publikált tanulmányában más következtetésre jutott. A szakember szerint a Mona Lisa arcán látható jellegzetességek az alopecia areata nevű autoimmun betegségre utalhatnak. A vizsgálat során négy részletet emelt ki: a szemöldök és a szempillák hiányát, a homloknál megfigyelhető hajvonalat, valamint a bőr hegesedésének hiányát. A kutató úgy véli, ezek együttesen sokkal inkább az alopecia areata súlyos, teljes szőrzetvesztéssel járó formájával magyarázhatók, mint a korabeli kozmetikai szokásokkal.

Ez egy olyan autoimmun betegség, amelyben az immunrendszer tévesen a saját szőrtüszőket támadja meg. Ennek következtében foltokban vagy súlyosabb esetben nagyobb területeken is kihullhat a haj, de a szemöldököt, a szempillákat és a test más szőrzettel borított részeit is érintheti. A betegség legsúlyosabb formája az alopecia universalis, amely a teljes test szőrzetének elvesztésével járhat. A hajvesztés mértéke és lefolyása egyénenként eltérő, egyes esetekben a szőrzet spontán is visszanőhet, máskor a tünetek tartósan fennmaradhatnak. Az állapot nem fertőző, és nem egyszerűen esztétikai problémáról van szó: az érintettek számára komoly lelki megterhelést is jelenthet. A haj, a szemöldök és a szempillák elvesztése az önbizalomra és a mindennapi életre egyaránt hatással lehet.