A titokzatos mosoly, a különleges tekintet és a szinte teljesen csupasz szemöldök – a Mona Lisa arca számtalan művészettörténészt és kutatót foglalkoztatott már. Sokáig úgy vélték, hogy a festményen látható megjelenés a reneszánsz kor szépségápolási szokásainak és divatjának köszönhető. Egy friss orvosi tanulmány azonban egészen más magyarázatot vetett fel: a modell, Lisa Gherardini egy betegségben is szenvedhetett.
- Egy olyan apróságot vettek észre a kutatók, amely felett évszázadokon keresztül elsiklott a figyelem.
- Egy ritka orvosi vizsgálat olyan részleteket is feltárt, amelyek megváltoztathatják a modellről alkotott képet.
- A feltételezett betegség napjainkban is sok embert érint.
A Mona Lisa modelljének titka: komoly betegségben szenvedett
A Mona Lisa, vagyis Lisa Gherardini portréja Leonardo da Vinci egyik legismertebb alkotása. A festmény különlegességei közé tartozik a modell szinte teljesen csupasz szemöldök- és szempillavonala, amelyre a művészettörténészek régóta próbálnak magyarázatot találni. Egyes feltételezések szerint a reneszánsz korban a magas homlok és a vékonyra szedett vagy eltávolított szemöldök a női szépségideál része volt, ezért sokáig ezt tekintették a festményen látható megjelenés magyarázatának.
Luigi Laino római bőrgyógyász és trichológus azonban egy 2026 augusztusában megjelent, a Clinics in Dermatology folyóiratban publikált tanulmányában más következtetésre jutott. A szakember szerint a Mona Lisa arcán látható jellegzetességek az alopecia areata nevű autoimmun betegségre utalhatnak. A vizsgálat során négy részletet emelt ki: a szemöldök és a szempillák hiányát, a homloknál megfigyelhető hajvonalat, valamint a bőr hegesedésének hiányát. A kutató úgy véli, ezek együttesen sokkal inkább az alopecia areata súlyos, teljes szőrzetvesztéssel járó formájával magyarázhatók, mint a korabeli kozmetikai szokásokkal.
Ez egy olyan autoimmun betegség, amelyben az immunrendszer tévesen a saját szőrtüszőket támadja meg. Ennek következtében foltokban vagy súlyosabb esetben nagyobb területeken is kihullhat a haj, de a szemöldököt, a szempillákat és a test más szőrzettel borított részeit is érintheti. A betegség legsúlyosabb formája az alopecia universalis, amely a teljes test szőrzetének elvesztésével járhat. A hajvesztés mértéke és lefolyása egyénenként eltérő, egyes esetekben a szőrzet spontán is visszanőhet, máskor a tünetek tartósan fennmaradhatnak. Az állapot nem fertőző, és nem egyszerűen esztétikai problémáról van szó: az érintettek számára komoly lelki megterhelést is jelenthet. A haj, a szemöldök és a szempillák elvesztése az önbizalomra és a mindennapi életre egyaránt hatással lehet.
Luigi Laino tanulmányának egyik különösen érdekes megállapítása egyetlen, a szemöldök környékén felfedezett szőrszálhoz kapcsolódik. A multispektrális képalkotó vizsgálatok korábban egy halvány szálat azonosítottak, amelyet egyes értelmezések szerint egy eltűnt szemöldök maradványának tekintettek. A bőrgyógyász azonban úgy véli, ez akár az alopecia areata során megmaradó, elszigetelt szőrszál is lehetett. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy Lisa Gherardini 24 éves volt a portré készítésének kezdetén, ami szerinte összeegyeztethető a betegség korai megjelenésével. A festményen látható haj ugyanakkor nem feltétlenül cáfolja az elméletet: a kutató szerint a korabeli hajviselethez használt póthaj vagy hajdísz is magyarázatot adhat a dús frizurára.
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