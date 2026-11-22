Harry herceg és Meghan Markle legalább akkora megdöbbenést okozott azzal, hogy bejelentették, visszaköltöznek Angliába, mint annak idején azzal, hogy Amerikában kezdenek új életet. Be is rendezkedtek ott, így derült égből villámcsapásként ért mindenkit, hogy mindent hátrahagyva az Egyesült Királyságba térnek vissza. Eddig csak találgatni lehetett az okokról, de most egy bennfentes elárulta, miért is döntöttek így valójában.

Kiderült, miért költözött vissza Angliába Harry herceg és Meghan Markle.

Forrás: NICOLAS TUCAT / POOL / AFP

Kiderült, igazából miért költözött vissza Angliába Harry herceg és Meghan Markle

Harry herceg költözése már augusztusban komoly feltűnést keltett, ám a Page Six értesülései szerint nem feltétlenül a honvágy vezette vissza a családot Nagy-Britanniába.

A lapnak több forrás is azt állította, hogy a herceg amerikai tartózkodási engedélyével kapcsolatos nehézségek jelentős szerepet játszottak a váratlan döntésben.

„Lejárt a vízuma, és nem hosszabbították meg azonnal” – árulta el egy amerikai kormányzati forrás, akinek állítását más bennfentesek is megerősítették.

A házaspár így idén már Nagy-Britanniában készül a hálaadásra. A 42 éves Harry herceg pénteken maga is megszólalt a visszatérésről, és kijelentette: „Nagyszerű újra brit földön lenni.”

A vízumproblémákról szóló értesüléseket ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: