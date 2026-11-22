Egy-egy hóbortos divattervező időnként megpróbál férfifűzőt csempészni a divat fősodrába, ám szerencsére terveik rendre kudarcot vallanak. Azonban alig két évszázada általánosan elfogadott volt, hogy a férfiak is fűzőt viseljenek, amivel a kor ideális testalkatát, eszményi tartását igyekeztek elérni. Azonban, ahogy cikkünkben is látni fogjuk, az elképzelés és valóság nem mindig fedi egymást.
Fűző férfiaknak a régens korszakban
- Hagyományosan a női öltözködés részét képezte a fűző.
- Eredetileg nemcsak az alakformálás volt a funkciója, férfiak is viselték.
- A férfifűzők legnagyobb divatja a kora 19. századi dandy korszakban volt.
Fűzők nőkön, férfiakon
Aki kicsit is tisztában van a fűző történetével, nem ismeretlen számára az a tény, hogy eredetileg inkább a tartás javítását, egyfajta előkelő megjelenést biztosító fehérnemű volt, amit férfiak is előszeretettel viseltek. Lovaglásnál nagyszerűen támasztotta a derekat, de megerőltető testmozgás során is viselték, mely a mai súlyemelő övekhez hasonló funkciót töltött be. A 18. századi Angliában elterjedt „macaroni” stílus feszegette az addigi divat határait, vékonyabb testalkat volt a szépségideál, de viselkedésükben is túllőttek a célon, nem kis botrányt keltve.
A francia forradalom azonban egy csapásra elsöpörte a macaronit, helyette a visszafogottabb dandyk érája jött el. A dandy jelentése egy olyan férfit takar, aki különösen nagy gondot fordít megjelenésére, ugyanakkor fezsegeti a társadalmi normák határait. Számukra a görög-római férfiszobrok testalkata volt az ideál: vékony derék, lapos has, izmos vádli, atletikus felépítés.
Igen ám, csakhogy nem minden piperkőc testalkata felelt meg ennek az elvárásnak, így alakformáló fehérneműkkel kellett kicsit csalniuk. Csakhamar megjelentek a férfifűzők, amivel nemcsak hasuk lett lapos, de a jellegzetes s alakú testtartást is könnyebben jött.
Az úriemberek sokszor órákig készültek, amíg a kívánt vékonyságot elérték, de a gyártók is hamar ráálltak a férfifűzők készítésére. Azonban nem csak derekukkal csaltak a divatozni vágyó hímek: akit vékony vádlival áldott meg a genetika, bélelt harisnyát húzott.
Férfifűző, a régenskor kiapadhatatlan humorforrása
Mondanunk sem kell, hogy a férfiak fűzőviselése már a 19. században is hallatlanul mulatságosnak számított. A dandyk a túlkapás, nőiesség és korai fogyasztói mentalitás szinonimáivá váltak, akiket bármilyen divathóbort behúz a csőbe. Karikatúrák ezrei jelentek meg a merev, kényelmetlen fűzőben feszengő úriemberekről, újságcikkekben támadták a trendet.
Szinte minden férfi viselt fűzőt abban a korszakban, beleértve azok is, akiknek alkata a skála ellenkező végén volt az atletikussal szemben. Nagy derültséget okozott, amikor a testes trónörökös, a későbbi IV. György is fűzővel próbálta kordában tartani a formáját.
Az 1820-as évekre eltűnt a divatból, ám az évszázad végén egy időre volt még egy rövid fellángolása a férfifűzők divatjának. Igaz, akkor már a természetellenes V alakot igyekeztek elérni. Érdekesség, hogy a dandy stílus volt az utolsó olyan kora a divattörténelemnek, amikor a férfidivat még megpróbált „szép” lenni, utána kizárólag a funkcionalizmus vette át a főszerepet.
Fűzők férfiaknak? Még mit nem!
Ma már legfeljebb online shopok mélyén találkozhatunk férfiaknak szánt alakformáló fehérneművel, mely a dandykorszak fűzőinek jogutódja. Azonban a régenskori férfifűző-őrületnek volt egy ennél komolyabb szerepe is: a divattörténet utolsó kísérletét jelentette, hogy a férfiak díszesen öltözzenek.
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