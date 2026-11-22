Egy-egy hóbortos divattervező időnként megpróbál férfifűzőt csempészni a divat fősodrába, ám szerencsére terveik rendre kudarcot vallanak. Azonban alig két évszázada általánosan elfogadott volt, hogy a férfiak is fűzőt viseljenek, amivel a kor ideális testalkatát, eszményi tartását igyekeztek elérni. Azonban, ahogy cikkünkben is látni fogjuk, az elképzelés és valóság nem mindig fedi egymást.

A 19. században több ízben is divatba jött a férfifűző.

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Fűző férfiaknak a régens korszakban Hagyományosan a női öltözködés részét képezte a fűző.

Eredetileg nemcsak az alakformálás volt a funkciója, férfiak is viselték.

A férfifűzők legnagyobb divatja a kora 19. századi dandy korszakban volt.

Fűzők nőkön, férfiakon

Aki kicsit is tisztában van a fűző történetével, nem ismeretlen számára az a tény, hogy eredetileg inkább a tartás javítását, egyfajta előkelő megjelenést biztosító fehérnemű volt, amit férfiak is előszeretettel viseltek. Lovaglásnál nagyszerűen támasztotta a derekat, de megerőltető testmozgás során is viselték, mely a mai súlyemelő övekhez hasonló funkciót töltött be. A 18. századi Angliában elterjedt „macaroni” stílus feszegette az addigi divat határait, vékonyabb testalkat volt a szépségideál, de viselkedésükben is túllőttek a célon, nem kis botrányt keltve.

A régenskori dandyk alkatát sem a természet faragta.

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A francia forradalom azonban egy csapásra elsöpörte a macaronit, helyette a visszafogottabb dandyk érája jött el. A dandy jelentése egy olyan férfit takar, aki különösen nagy gondot fordít megjelenésére, ugyanakkor fezsegeti a társadalmi normák határait. Számukra a görög-római férfiszobrok testalkata volt az ideál: vékony derék, lapos has, izmos vádli, atletikus felépítés.

Igen ám, csakhogy nem minden piperkőc testalkata felelt meg ennek az elvárásnak, így alakformáló fehérneműkkel kellett kicsit csalniuk. Csakhamar megjelentek a férfifűzők, amivel nemcsak hasuk lett lapos, de a jellegzetes s alakú testtartást is könnyebben jött.

Az úriemberek sokszor órákig készültek, amíg a kívánt vékonyságot elérték, de a gyártók is hamar ráálltak a férfifűzők készítésére. Azonban nem csak derekukkal csaltak a divatozni vágyó hímek: akit vékony vádlival áldott meg a genetika, bélelt harisnyát húzott.