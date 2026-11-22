A szerelem rózsaszín ködös időszaka nem tart örökké, bármennyire is szeretnénk hinni benne. A tudomány szerint ez a lángoló, szenvedélyes fázis − azaz a szerelem biokémiája − elképesztően kimeríti a szervezetet, éppen ezért muszáj egyszer véget érnie. A lezárás nők és a férfiak esetében eltérő ideig és eltérő módon zajlik le. Nézzük, mi a különbség ilyen szempontból a két nem között!
A szerelem biokémiája nők és férfiak esetében
- A kezdeti, szenvedélyes szerelem mindkét nemnél hormonális koktél hatására alakul ki.
- A nők esetében a szerelmes állapot kialakulásához az agy dopaminnal, endorfinnal és adrenalinnal árasztja el a szervezetet.
- A férfiak szervezetében tesztoszteron termelődik, és csak azután képesek megélni a szerelmet és a kötődést, miután "lehiggadnak".
A szerelem biokémiája, avagy mi a felelős azokért a bizonyos pillangókért hastájékon?
Amikor rózsaszín köd ereszkedik rád, az még csupán előszobája az érzelmi intimitás és a kötődés kialakulásának. Jekatyerina Bankovszkaja gyógyszerkutató-biokémikus szerint ebben a néhány hónapban pszichológiai függőség alakul ki közöttetek: te is és a kiszemelted is megtaláltok minden ürügyet arra, hogy találkozhassatok vagy beszélgethessetek. A szerelmes állapot kialakulásához az agy dopaminnal, endorfinnal és adrenalinnal árasztja el a szervezetet.
„Az érzéseinket az agy által termelt biológiailag aktív anyagok: az amfetaminok, az endorfinok és az oxitocin irányítják. A szerelem tehát nem más, mint egy összetett vegyület, amelynek hatására megnő az idegvégződések érzékenysége” – magyarázza a kutató.
A kapcsolatok legkritikusabb pontja a 3. és 4. év környékén jön el, amikor a kezdeti hormonkoktél hatása elmúlik, ami után a kapcsolat vagy mély kötődéssé alakul, vagy lezárul.
Meddig tart a rózsaszín köd a nők esetében?
Abban a bizonyos vibráló, szerelemittas állapotban a nők agyában teljesen más folyamatok mennek végbe, mit a férfiakéban: szinte teljesen lecsökken a morálért felelős dorzális prefrontális kéreg, valamint a veszélyek észleléséért is felelős orbitofrontális kéreg aktivitása. Oxitocinban viszont tobzódik ilyenkor a nő, amelynek hatására kialakul az úgynevezett se lát, se hall állapot – a valóságérzékelés torzul, a koncentráció pedig zuhan.
A szakértők szerint ez az intenzív időszak átlagosan 18 hónaptól 3 évig tart. A Carnegie Mellon University vizsgálata szerint a házasság után a nőknél gyorsabban csökken a szerelem megélésének gyakorisága, mint a férfiaknál, amit a kutatók a háztartási terhek egyenlőtlen megoszlásával magyaráznak.
Meddig tart a rózsaszín köd a férfiak esetében?
A férfiak esetében először a stresszhormon, azaz a kortizol aktiválódik, ám ezt követően az agyukban a tesztoszteron szintje is megnő, ami serkenti a vágyat és az agressziót, tehát hogy meghódítsa testileg a kiszemelt nőt. Bankovszkaja szerint ősi érzés, hogy ha nem sikerül azonnal megszereznie a zsákmányt, egyre több tesztoszteron termelődik. Az egész a szex után csillapszik, és mivel esetükben nem jelentkezik az az óriási oxitocinlöket, ami a nőknél, nem is alakul ki azonnal a kötődés a nő iránt.
A további kötődésért a vazopresszin hormon felel: amennyiben a nőt szex után továbbra is érdekesnek találja a férfi, elkezd kötődni és gondoskodni. Két év után a lángolást okozó hormonok szintje csökkenni kezd, vagyis ekkor szűnik meg számukra a rózsaszín köd.
A nőknél tehát a szerelmes érzések utáni kötődés általában az intimitás után erősödik fel, a férfiaknál viszont csak azután, hogy elkezdenek gondoskodni a nőről. Ez egyaránt jelent érzelmi és anyagi gondoskodást.
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