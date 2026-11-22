A szerelem rózsaszín ködös időszaka nem tart örökké, bármennyire is szeretnénk hinni benne. A tudomány szerint ez a lángoló, szenvedélyes fázis − azaz a szerelem biokémiája − elképesztően kimeríti a szervezetet, éppen ezért muszáj egyszer véget érnie. A lezárás nők és a férfiak esetében eltérő ideig és eltérő módon zajlik le. Nézzük, mi a különbség ilyen szempontból a két nem között!

Szerelem biokémiája: milyen hosszan szerelmes a férfi és a nő?

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A szerelem biokémiája nők és férfiak esetében A kezdeti, szenvedélyes szerelem mindkét nemnél hormonális koktél hatására alakul ki.

A nők esetében a szerelmes állapot kialakulásához az agy dopaminnal, endorfinnal és adrenalinnal árasztja el a szervezetet.

A férfiak szervezetében tesztoszteron termelődik, és csak azután képesek megélni a szerelmet és a kötődést, miután "lehiggadnak".

A szerelem biokémiája, avagy mi a felelős azokért a bizonyos pillangókért hastájékon?

Amikor rózsaszín köd ereszkedik rád, az még csupán előszobája az érzelmi intimitás és a kötődés kialakulásának. Jekatyerina Bankovszkaja gyógyszerkutató-biokémikus szerint ebben a néhány hónapban pszichológiai függőség alakul ki közöttetek: te is és a kiszemelted is megtaláltok minden ürügyet arra, hogy találkozhassatok vagy beszélgethessetek. A szerelmes állapot kialakulásához az agy dopaminnal, endorfinnal és adrenalinnal árasztja el a szervezetet.

„Az érzéseinket az agy által termelt biológiailag aktív anyagok: az amfetaminok, az endorfinok és az oxitocin irányítják. A szerelem tehát nem más, mint egy összetett vegyület, amelynek hatására megnő az idegvégződések érzékenysége” – magyarázza a kutató.

A kapcsolatok legkritikusabb pontja a 3. és 4. év környékén jön el, amikor a kezdeti hormonkoktél hatása elmúlik, ami után a kapcsolat vagy mély kötődéssé alakul, vagy lezárul.

Meddig tart a rózsaszín köd a nők esetében?

Abban a bizonyos vibráló, szerelemittas állapotban a nők agyában teljesen más folyamatok mennek végbe, mit a férfiakéban: szinte teljesen lecsökken a morálért felelős dorzális prefrontális kéreg, valamint a veszélyek észleléséért is felelős orbitofrontális kéreg aktivitása. Oxitocinban viszont tobzódik ilyenkor a nő, amelynek hatására kialakul az úgynevezett se lát, se hall állapot – a valóságérzékelés torzul, a koncentráció pedig zuhan.