Katalin hercegné gyerekei nem jelentek meg a királyi család fontos eseményén – Ez áll a háttérben

Károly király vezetésével tartották meg Londonban az emlékezés vasárnapja alkalmából rendezett ünnepséget, amelyen a brit királyi család vezető tagjai is részt vettek. Vilmos herceg és Katalin hercegné mellett többek között Anna hercegnő, valamint Edinburgh hercege és hercegnéje is megjelent a Cenotaph háborús emlékműnél. Katalin hercegné gyerekei, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg azonban nem csatlakoztak hozzájuk. Bár a három testvér egyre gyakrabban tűnik fel nyilvános eseményeken, ez az alkalom továbbra is kivételt jelent, méghozzá tudatos családi döntés miatt.
- Katalin hercegné gyerekei nem vettek részt a királyi család fontos londoni megemlékezésén.
- György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg távolmaradása nem véletlen.
- Vilmos herceg és Katalin hercegné tudatos elvek mentén nevelik gyermekeiket.
- György herceg az elmúlt napokban különleges programon vett részt édesapjával.
- Katalin hercegné korábban elárulta, miért várta annyira a gyerekek iskolai szünetét.
Ezért maradtak távol Katalin hercegné gyerekei a megemlékezéstől
Az emlékezés vasárnapja a brit királyi család egyik legfontosabb éves eseménye, amelyen az első és második világháború, valamint a későbbi fegyveres konfliktusok katonai és civil áldozatai előtt tisztelegnek. A londoni Cenotaph emlékműnél rendezett szertartás rendkívül ünnepélyes, ezért elsősorban a királyi család hivatalos feladatokat ellátó, rangidős tagjai vesznek részt rajta, de az eseményen olyan sztárok is megjelentek, mint például Henry Cavill.
Ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy Vilmos herceg gyerekei egyelőre nem jelennek meg a megemlékezésen. A walesi hercegi pár ugyanis igyekszik megóvni őket a királyi kötelezettségekkel járó nyomástól, és azt szeretnék, ha gyermekkoruk elsősorban a tanulásról és a családi élményekről szólna.
Vilmos herceg maga is csak 22 évesen, 2004-ben vett részt először az emlékezés vasárnapján rendezett szertartáson. Úgy tűnik, feleségével hasonló elveket követnek, és szeretnék, ha György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg csak idősebb korukban kapcsolódna be a komolyabb királyi feladatokba.
A három testvér így a vasárnapi ünnepség idején otthon maradt. Felügyeletükről feltehetően dadájuk, a nemrég királyi elismerésben részesült Maria Teresa Turrion Borrallo, vagy anyai nagyszüleik, Carole és Michael Middleton gondoskodtak.
György herceg különleges napokat töltött az édesapjával
A királyi gyerekek számára az elmúlt napok elsősorban a családi együttlétről szóltak. György herceg október 23-án tért haza a Forest Lodge-ba, miután megkezdődött az Eton College őszi, úgynevezett „long leave” szünete.
A bentlakásos iskola éves tandíja 65 673 font, az őszi szünet pedig a megszokottnál hosszabb, összesen 16 napos. Az intézmény honlapja szerint a diákok november 8-án térnek vissza az iskolába.
György herceg a szünet nagy részét a nyilvánosságtól távol töltötte, ám édesapjával egy különleges külföldi programon is részt vett. November 3-án Vilmos herceggel Barcelonába utazott, hogy élőben szurkoljanak kedvenc futballcsapatuknak, az Aston Villának az FC Barcelona elleni mérkőzésen.
Apa és fia menetrend szerinti repülőjárattal utazott Spanyolországba, a lelátón pedig a szakadó eső sem szegte kedvüket. A közös kiruccanás újabb példája annak, hogy Vilmos herceg a hivatalos kötelezettségei mellett is igyekszik minél több időt tölteni a gyerekeivel.
Katalin hercegné alig várta, hogy újra együtt legyen a család
Nemcsak Vilmos herceg, hanem Katalin hercegné számára is különösen fontosak az iskolai szünetek, amikor végre több időt tölthetnek együtt a gyerekekkel. A hercegné nemrég Norfolkban beszélt arról, mennyire várja, hogy gyermekei hazatérjenek.
„Holnap kezdődik a gyerekeim szünete, és alig várom, hogy itthon legyenek” – mondta Katalin. Azt is elárulta, hogy nemcsak ő, hanem a család többi tagja is izgatottan készül a közös napokra.
„A gyerekeim is nagyon várják, és a szüleim is. Az őszi szünet jó alkalom arra, hogy újra több időt töltsünk együtt családként.”
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