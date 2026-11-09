Katalin hercegné gyerekei nem jelentek meg a királyi család fontos eseményén – Ez áll a háttérben

Károly király vezetésével tartották meg Londonban az emlékezés vasárnapja alkalmából rendezett ünnepséget, amelyen a brit királyi család vezető tagjai is részt vettek. Vilmos herceg és Katalin hercegné mellett többek között Anna hercegnő, valamint Edinburgh hercege és hercegnéje is megjelent a Cenotaph háborús emlékműnél. Katalin hercegné gyerekei, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg azonban nem csatlakoztak hozzájuk. Bár a három testvér egyre gyakrabban tűnik fel nyilvános eseményeken, ez az alkalom továbbra is kivételt jelent, méghozzá tudatos családi döntés miatt.

A 2026-os Trooping the Colour rendevzényen együtt volt a család, az emlékezés vasárnapját azonan kihagyták Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekei.

Forrás: Raşid Necati Aslım / Anadolu via AFP

Katalin hercegné gyerekei nem vettek részt a királyi család fontos londoni megemlékezésén.

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg távolmaradása nem véletlen.

Vilmos herceg és Katalin hercegné tudatos elvek mentén nevelik gyermekeiket.

György herceg az elmúlt napokban különleges programon vett részt édesapjával.

Katalin hercegné korábban elárulta, miért várta annyira a gyerekek iskolai szünetét.

Ezért maradtak távol Katalin hercegné gyerekei a megemlékezéstől

Az emlékezés vasárnapja a brit királyi család egyik legfontosabb éves eseménye, amelyen az első és második világháború, valamint a későbbi fegyveres konfliktusok katonai és civil áldozatai előtt tisztelegnek. A londoni Cenotaph emlékműnél rendezett szertartás rendkívül ünnepélyes, ezért elsősorban a királyi család hivatalos feladatokat ellátó, rangidős tagjai vesznek részt rajta, de az eseményen olyan sztárok is megjelentek, mint például Henry Cavill.

Ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy Vilmos herceg gyerekei egyelőre nem jelennek meg a megemlékezésen. A walesi hercegi pár ugyanis igyekszik megóvni őket a királyi kötelezettségekkel járó nyomástól, és azt szeretnék, ha gyermekkoruk elsősorban a tanulásról és a családi élményekről szólna.

Vilmos herceg maga is csak 22 évesen, 2004-ben vett részt először az emlékezés vasárnapján rendezett szertartáson. Úgy tűnik, feleségével hasonló elveket követnek, és szeretnék, ha György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg csak idősebb korukban kapcsolódna be a komolyabb királyi feladatokba.