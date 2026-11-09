A karácsony új kedvence lehet a mákos babka – így lesz foszlós a tésztája és gazdag a tölteléke

A babka különlegessége a formázásában rejlik. A megtöltött tésztát feltekerjük, hosszában kettévágjuk, majd a két szálat összefonjuk, így sütés után a töltelék látványos mintázatot alkot a süteményben. A tökéletes végeredményhez azonban nem elég a finom töltelék: a megfelelően kidolgozott kelt tészta legalább ilyen fontos.
Mitől lesz igazán foszlós a babka?
A babka alapja egy vajjal és tojással gazdagított, élesztős tészta, amelynek megfelelő dagasztásra és elegendő kelesztési időre van szüksége. A dagasztás során fejlődik ki az a rugalmas gluténszerkezet, amely segít megtartani a kelesztés közben keletkező gázokat, és hozzájárul a sütemény könnyű, levegős állagához.
Ha a tésztát nem dolgozzuk ki eléggé, a babka tömörebb lehet, a túl sok hozzáadott liszt pedig szárazzá teheti. Éppen ezért érdemes türelmesen dagasztani, és csak akkor hozzáadni egy kevés lisztet, ha valóban szükséges.
Ebben nagy segítséget jelenthet egy dupla dagasztókaros konyhai robotgép, amelynek DuoTwist technológiája két dagasztókarral dolgozza át a tésztát. A karok nyújtó és hajtogató mozgása segíti az egyenletes kidolgozást, így a vajas kelt tészták elkészítése is egyszerűbbé válhat. A beépített mérleg ráadásul a hozzávalók pontos kimérését is megkönnyíti, ami különösen fontos a sütésnél.
A foszlós, gazdagon töltött mákos babka receptje
Elkészítési idő: körülbelül 3–3,5 óra, kelesztéssel együttAdag: 1 nagy babka, körülbelül 10–12 szelet
Hozzávalók a tésztához
- 400 g finomliszt
- 150 ml langyos tej
- 20 g friss élesztő vagy 7 g instant élesztő
- 60 g kristálycukor
- 80 g puha vaj
- 2 egész tojás
- 1 csipet só
- 1 teáskanál vaníliakivonat
A mákos töltelékhez
- 200 g darált mák
- 120 ml tej
- 90 g kristálycukor
- 1 citrom reszelt héja
- 1 teáskanál vaníliakivonat
- 1 evőkanál baracklekvár
A tetejére
- 1 tojás a kenéshez
Elkészítés
1. Az élesztő előkészítése
A langyos tejből vegyünk el körülbelül fél decilitert, adjunk hozzá egy teáskanálnyi cukrot, majd morzsoljuk bele a friss élesztőt. Hagyjuk 5–10 percig állni, amíg felhabosodik. Instant élesztő esetén a csomagolás útmutatóját követve közvetlenül a liszthez is adhatjuk.
2. A tészta összeállítása
A konyhai robotgép táljába mérjük ki a lisztet, adjuk hozzá a maradék cukrot, a sót, a tojásokat, a vaníliát, a maradék tejet és az élesztőt. A dagasztókarokkal alacsony fokozaton kezdjük összedolgozni a hozzávalókat.
Amikor a tészta már kezd összeállni, több részletben adjuk hozzá a puha vajat.
3. A dagasztás
Folytassuk a dagasztást a készülék használati útmutatójának megfelelő fokozaton, amíg a tészta sima, rugalmas és enyhén fényes lesz. Ez a tészta állapotától függően körülbelül 10–15 percet is igénybe vehet.
A megfelelően kidolgozott tészta puha, kissé tapadós, de nem folyós. Ha egy kisebb darabot óvatosan széthúzunk, vékony hártyát képezhet anélkül, hogy azonnal elszakadna.
4. Az első kelesztés
A tésztát helyezzük enyhén kivajazott tálba, takarjuk le, és langyos, huzatmentes helyen kelesszük körülbelül 60–90 percig, amíg nagyjából a duplájára nő.
5. A mákos töltelék elkészítése
Amíg a tészta kel, készítsük el a tölteléket. A tejet melegítsük fel a cukorral, majd keverjük hozzá a darált mákot, a citromhéjat, a vaníliát és a baracklekvárt.
Alacsony lángon, folyamatos keverés mellett főzzük néhány percig, amíg sűrű, jól kenhető masszát kapunk. Ha túl száraznak tűnik, adjunk hozzá kevés tejet, ha pedig túl folyós, főzzük tovább rövid ideig.
A tölteléket hagyjuk teljesen kihűlni, mielőtt a tésztára kennénk.
6. A babka formázása
A megkelt tésztát enyhén lisztezett felületen nyújtsuk körülbelül 35 × 30 cm-es téglalappá.
A kihűlt mákos tölteléket egyenletesen kenjük el rajta, a széleken körülbelül 1–2 cm-es részt szabadon hagyva.
A tésztát a hosszabbik oldalától kezdve szorosan tekerjük fel, majd a tekercset éles késsel hosszában vágjuk ketté.
A két tésztaszálat a vágott, töltelékes felükkel felfelé fordítva óvatosan fonjuk össze. Helyezzük sütőpapírral bélelt, körülbelül 25 × 11 cm-es kenyérformába.
7. A második kelesztés
A megformázott babkát takarjuk le, és hagyjuk további 30–45 percig kelni, amíg láthatóan megemelkedik.
8. Sütés
A babka tetejét óvatosan kenjük le felvert tojással, majd 175 °C-ra előmelegített, alsó-felső sütésű sütőben süssük körülbelül 35–45 percig.
Ha a teteje túl gyorsan barnulna, a sütés második felében lazán takarjuk le alufóliával. A kész süteményt hagyjuk 10–15 percig a formában pihenni, majd helyezzük rácsra, és szeletelés előtt hűtsük ki.
Három apróság, amitől még finomabb lesz
Ne spóroljunk a dagasztási idővel! A babka gazdag, vajas tésztájának szüksége van a megfelelő kidolgozásra. A vajat érdemes fokozatosan hozzáadni, hogy egyenletesen beépülhessen a tésztába.
A mákos töltelék legyen sűrű, de kenhető. A túl folyós töltelék kifolyhat a tésztából, a túl száraz pedig morzsálódhat szeleteléskor. A megfelelő állagú, teljesen kihűlt mákos masszával könnyebb dolgozni.
A formázás előtt érdemes lehűteni a tésztát. Ha a megkelt tészta túlságosan puha vagy ragacsos, 15–20 percre hűtőbe tehetjük. Így könnyebben nyújtható, feltekerhető és fonható lesz.
Egy sütemény, amely az ünnepi asztal dísze is lehet
A mákos babka egyik legnagyobb előnye, hogy nem igényel különleges díszítést. A csavart tészta és a gazdag mákos töltelék már önmagában is látványos, szeleteléskor pedig gyönyörű mintázatot ad.
Karácsony reggelén egy csésze kávé vagy forró tea mellé kínálva különösen finom, de az ünnepi vendégvárás részeként is megállja a helyét. A teljesen kihűlt babkát jól becsomagolva érdemes tárolni, hogy minél tovább megőrizze puhaságát.
Aki idén a hagyományos bejgli mellett valami újdonságot is kipróbálna, annak a mákos babka remek választás: ismerős ünnepi ízeket kínál egy kicsit modernebb, látványosabb formában.
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Az ünnepi sütemények elkészítését a Sencor dupla dagasztókaros, DuoTwist technológiájú konyhai robotgépe teszi egyszerűbbé, amely a gazdag kelt tészták alapos kidolgozásában is segítséget nyújt.
A cikk a Sencor támogatásával készült.