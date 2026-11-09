A karácsony új kedvence lehet a mákos babka – így lesz foszlós a tésztája és gazdag a tölteléke

A babka különlegessége a formázásában rejlik. A megtöltött tésztát feltekerjük, hosszában kettévágjuk, majd a két szálat összefonjuk, így sütés után a töltelék látványos mintázatot alkot a süteményben. A tökéletes végeredményhez azonban nem elég a finom töltelék: a megfelelően kidolgozott kelt tészta legalább ilyen fontos.

A mákos babka csodás karácsonyi ajándék is lehet

Mitől lesz igazán foszlós a babka?

A babka alapja egy vajjal és tojással gazdagított, élesztős tészta, amelynek megfelelő dagasztásra és elegendő kelesztési időre van szüksége. A dagasztás során fejlődik ki az a rugalmas gluténszerkezet, amely segít megtartani a kelesztés közben keletkező gázokat, és hozzájárul a sütemény könnyű, levegős állagához.

Ha a tésztát nem dolgozzuk ki eléggé, a babka tömörebb lehet, a túl sok hozzáadott liszt pedig szárazzá teheti. Éppen ezért érdemes türelmesen dagasztani, és csak akkor hozzáadni egy kevés lisztet, ha valóban szükséges.

Ebben nagy segítséget jelenthet egy dupla dagasztókaros konyhai robotgép, amelynek DuoTwist technológiája két dagasztókarral dolgozza át a tésztát. A karok nyújtó és hajtogató mozgása segíti az egyenletes kidolgozást, így a vajas kelt tészták elkészítése is egyszerűbbé válhat. A beépített mérleg ráadásul a hozzávalók pontos kimérését is megkönnyíti, ami különösen fontos a sütésnél.

A foszlós, gazdagon töltött mákos babka receptje

Elkészítési idő: körülbelül 3–3,5 óra, kelesztéssel együttAdag: 1 nagy babka, körülbelül 10–12 szelet

Hozzávalók a tésztához

400 g finomliszt

150 ml langyos tej

20 g friss élesztő vagy 7 g instant élesztő

60 g kristálycukor

80 g puha vaj

2 egész tojás

1 csipet só

1 teáskanál vaníliakivonat

A mákos töltelékhez

200 g darált mák

120 ml tej

90 g kristálycukor

1 citrom reszelt héja

1 teáskanál vaníliakivonat

1 evőkanál baracklekvár

A tetejére

1 tojás a kenéshez

Elkészítés

1. Az élesztő előkészítése

A langyos tejből vegyünk el körülbelül fél decilitert, adjunk hozzá egy teáskanálnyi cukrot, majd morzsoljuk bele a friss élesztőt. Hagyjuk 5–10 percig állni, amíg felhabosodik. Instant élesztő esetén a csomagolás útmutatóját követve közvetlenül a liszthez is adhatjuk.