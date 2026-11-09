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bíróság

Így zajlott Russell Brand első hétvégéje a börtönben: a sztár rettegett, és volt rá oka

bíróság Russell Brand börtön
Nagy Anna
2026.11.09.
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A sztárt nemi erőszak és szexuális zaklatások miatt bűnösnek találták, a bíróságról egyenesen a börtönbe szállították. Russell Brand első hétvégéjét a rácsok mögött töltötte, és a beszámolók szerint egyáltalán nem viseli jól a bezártságot.

Russell Brandet múlt csütörtökön találta bűnösnek a londoni Southwark koronabíróság egy rajongója 2009-es megerőszakolásában, valamint három másik nő ellen 2004 és 2009 között elkövetett szexuális bűncselekményekben. Az 51 éves színészt az ítélet kihirdetése után azonnal a londoni Wandsworth börtönbe szállították. Russell Brand így már három éjszakát töltött őrizetben, hétfőn pedig az is eldőlhet, mennyi ideig marad rács mögött. Közben egyre több részlet lát napvilágot első börtönben töltött napjairól.

LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 5: British comedian and actor Russell Brand arrives at Southwark Crown Court with his wife Laura Brand as jurors continue deliberations in his trial on seven sexual offence charges involving six women, on November 5, 2026 in London, United Kingdom. Brand has pleaded not guilty to all charges. Zeynep Demir / Anadolu (Photo by Zeynep Demir / Anadolu via AFP)
Russel Brand 2026. november 5-én, amikor megérkezett a bíróság épületéhez.
Forrás: Zeynep Demir / Anadolu via AFP

Russell Brand börtönben: már az első nap megalázták

A The Sun értesülései szerint a korábban fényűző élethez szokott sztárt sokkolták a börtönkörülmények. Egy bennfentes azt állította, Russell Brand egyenesen rettegett, amikor megérkezett az intézménybe. „Az első éjszaka mindenki számára rendkívül félelmetes a börtönben, Brand pedig halálra volt rémülve” – fogalmazott a forrás.

A raboknak érkezéskor le kell vetkőzniük az ellenőrzéshez, majd börtönruhát és alapvető felszerelést kapnak. A bennfentes szerint ez különösen megalázó élmény lehetett a sztárnak, akinek most teljesen más körülményekhez kell alkalmazkodnia.

Wandsworth - Russell Brand ebben a börtönben töltötte a hétvégégjét.
Wandsworth - Russell Brand ebben a börtönben töltötte a hétvégégjét.
Forrás: Niklas HALLE'N / AFP

Még az ételt sem bírja megenni

A The Mirror egy börtönlátogatóra hivatkozva arról számolt be, hogy Russell Brand az étkezéssel is nehezen boldogul.

„A barátom mesélte, hogy Brand is ott van. Azt mondta, nem ízlik neki az étel, és alig bírja megenni. Moslék az egész” állította a nő.

Egy másik látogató a fiától úgy értesült, hogy a színészt elkülönítve tartják, és a többi rab nem beszélhet vele. A börtön vezetése biztonsági kockázatfelmérést végzett, amelynek eredményeként Brandet egyedül helyezték el. Állapotát rendszeresen ellenőrzik, hangulatáról pedig nyilvántartást vezetnek.

A többi rab célpontjává válhat

A Mail on Sunday szerint a fogvatartottak már Russell Brand érkezése után gúnyos rigmusokat skandáltak. Mark Williams-Thomas oknyomozó újságíró úgy véli, a sztárnak hosszú távon is tartania kell a többi rabtól.

„Az egész börtönben töltött ideje alatt célpont lesz” – jelentette ki, hozzátéve, hogy Brand vagyona és ismertsége miatt egyes fogvatartottak akár az ellene elkövetett támadással is figyelmet akarhatnak szerezni. A színészt várhatóan később egy szexuális bűncselekmények miatt elítéltek fogadására szakosodott intézménybe szállítják át. A bíró már figyelmeztette: jelentős szabadságvesztésre számíthat.

Court artist sketch by Elizabeth Cook of Russell Brand listening to Judge Mr Justice Bennathan at Southwark Crown Court, London, as he is found guilty of raping one of his fans and sexually assaulting three women during his showbiz heyday. Picture date: Thursday November 5, 2026.
Elizabeth Cook bírósági rajzoló által készített vázlat, amelyen Russell Brand látható, amint a londoni Southwark Crown Court bíróságon hallgatja Bennathan bíró urat, miközben bűnösnek találják egy rajongójának megerőszakolásában és három nő ellen elkövetett szexuális zaklatásban. A kép 2026. november 5-én készült, csütörtök.
Forrás: PA Wire

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