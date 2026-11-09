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főzés

Sztárséf figyelmeztet: ezzel egyetlen mozdulattal bármelyik tésztaételt tönkretehetjük

főzés sztárséf tészta
Horváth Angéla
2026.11.09.
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Hiába a finom szósz, egyetlen rossz mozdulattal elronthatjuk a tésztaételt. Egy sztárséf most elárulta, mit nem szabad tennünk a kifőtt tésztával, ha igazán ízletes fogásokat szeretnénk.

A tészta az egyik legnépszerűbb alapanyag a konyhában. Legyen szó carbonaráról, bolognai spagettiről vagy fokhagymás-olívaolajos tésztáról, gyorsan elkészíthető, és rengetegféleképpen variálható. Van azonban egy gyakori hiba, amely miatt a szósz nem tapad megfelelően a tésztára.

Egy német séf árulta el, hogy mit rontanak el sokan tésztafőzésénél
Egy német séf árulta el, hogy mit rontanak el sokan tésztafőzésénél
Forrás: 123rf

Ezért nem szabad hideg vízzel leöblíteni a kifőtt tésztát

Steffen Henssler német sztárséf figyelmeztet: a kifőtt tésztát nem szabad hideg vízzel leöblíteni. Sokan azért teszik ezt, hogy a tészta ne ragadjon össze, ám ezzel éppen azt akadályozzák meg, hogy az étel igazán finom legyen. Főzés közben ugyanis vékony keményítős réteg képződik a tészta felületén. Ez segít abban, hogy a szósz jól megtapadjon rajta. Ha hideg vízzel lemossuk, a tészta felülete simábbá válik, a mártás pedig lecsúszik róla.

Az olívaolaj sem akadályozza meg a problémát

Szintén gyakori szokás, hogy a leszűrt tésztára egy kevés olívaolajat öntenek, ez is azért, hogy ne álljon össze. A séf szerint azonban ez sem jó megoldás. Az olaj csúszós bevonatot képez a tésztán, így a szósz lecsúszik róla. Ráadásul az olívaolaj enyhén kesernyés ízt is adhat az ételnek. Éppen ezért azt tanácsolja a szakács, hogy a kifőtt tésztát se hideg vízzel ne öblítsük le, se olajjal ne locsoljuk meg.

Így készítik a tökéletes tésztát az olaszok

A séf szerint a titok a műveletek megfelelő sorrendjében rejlik. Először készítsük el a szószt, és csak utána főzzük ki a tésztát. Amikor a tészta már al dente, vagyis kellemesen harapható, azonnal tegyük át az elkészült mártásba. Forgassuk össze alaposan, majd rövid ideig főzzük együtt a két hozzávalót. Így a tészta felületén maradó keményítő segít, hogy a szósz egyenletesen bevonja.

Az olasz konyhában a tészta főzővizéből is tesznek egy keveset a szószba. A keményítőt tartalmazó víz krémesebbé teheti a mártást, és komplexebbé teszi az ízeket.

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