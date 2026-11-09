Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 9., hétfő Tivadar

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
hálószobatitok

Amit a nők a legjobban imádnak a szexben – és amit a férfiak jó része szégyell

hálószobatitok férfi vágy együttlét
Life.hu
2026.11.09.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Mi az, amit a nők szerint a férfiak sokkal gyakrabban csinálhatnának az ágyban? A válasz nem az, amire elsőre gondolnál. Pedig állítólag ez az egyik legszexibb dolog, amit egy férfi tehet.

Nem feltétlenül a látványos mozdulatok vagy a különleges technikák teszik igazán forróvá az együttlétet. Néha egyetlen ösztönös sóhaj, egy mélyebb nyögés vagy egy elégedett morgás is elég ahhoz, hogy a másik fél érezze: a párja ugyanúgy élvezi a pillanatot. Ám sok nő éppen ezt hiányolja a hálószobából: szeretnék hallani, hogy a férfi is elengedi magát, és nem csak azért, mert szerintük ez szexi.

szex, szeretkezés,
A nők szeretnék hallani, hogy a férfi is élvezi a szexet.
Forrás: 123rf

„Egy férfi nyögése a legszexibb hang a világon”

A nők a Redditen beszélgettek arról, mennyire vonzónak találják, ha egy férfi hangot ad az élvezetének. Az egyikükó szerint különösen izgató hallani partnere mély, rekedtes nyögését, mert ettől ő maga is még jobban beleéli magát a helyzetbe. Mások azt írták, hogy a teljes csend kifejezetten feszélyező számukra. Ha ők bátran kimutatják, mennyire élvezik az együttlétet, szeretnék ugyanezt a partnerüktől is megkapni. És akadt olyan is, aki egészen odáig ment, hogy szerinte bármilyen hang, amit egy férfi ilyenkor kiad, elképesztően szexi.

A lényeg, hogy egy nő nem szereti, ha a férfi nem mutatja ki, hogy mennyire jó vele az ágyban.

Miért fogják vissza magukat a férfiak?

A férfiak válaszai már jóval megosztóbbak voltak. Többen azt írták, hogy egyszerűen ehhez szoktak hozzá: a pornóban gyakran a nők hangosabbak, a férfiak pedig inkább a mozdulatokkal fejezik ki az élvezetüket. Mások attól tartanak, hogy furcsán vagy nevetségesen hangozna, ha elengednék magukat.

Akadt olyan férfi is, aki szerint együttlét közben inkább koncentrál, és igyekszik minél tovább bírni, ezért nem igazán figyel arra, milyen hangokat ad ki. Vagyis sokszor nem arról van szó, hogy ne élveznék a szexet, egyszerűen nem szokták meg, hogy ezt hangosan is kimutassák.

A szakértő szerint a hangok közelebb is hozhatják a párokat

Tiff Hudson, a brit BACP szakmai szervezetnél regisztrált terapeuta a arról beszélt, hogy a sóhajok és nyögések egyértelmű visszajelzést adhatnak a másiknak. Ezekből a partner azt is érzékelheti, mi esik jól, így könnyebben igazodhat a másik igényeihez.

A hangok ráadásul az intimitást is erősíthetik: azt üzenik, hogy valaki jelen van a pillanatban, biztonságban érzi magát, és nem próbálja folyton kontrollálni, hogy mutat kívülről.

A szakértő szerint nem kell színpadias jelenetekre vagy túlzó hangokra gondolni. Elég, ha valaki hagyja természetesen változni a légzését, sóhajt, vagy kimondja, mi esik jól neki. A lényeg nem az előadás, hanem az őszinte reakció.

Úgy tűnik, a hálószobában néha tényleg nem kell nagy mutatvány: egy férfi őszinte, mély sóhaja is többet mondhat ezer szónál.

Olvass tovább!

Kínos részlet szivárgott ki Brad Pitt és Jennifer Aniston hálószobájából: a színész szégyenkezhet

A színésznő és új párja között hatalmas a szenvedély, ez pedig összehasonlításra késztette a sztárt.

Vérivás, játék a cipőkkel és repülős kalandok: dögös világsztárok szexuális szokásai látak napvilágot

Van, aki gondosan őrzi titkait, mások maguk rántják le a leplet.

5 módszer, amellyel a változókorban és azután is örömteli maradhat az intimitás

A menopauza nemcsak a hormonháztartást alakítja át, hanem a testünkhöz való viszonyunkra és a szexuális életünkre is hatással lehet.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu