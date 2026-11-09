Amit a nők a legjobban imádnak a szexben – és amit a férfiak jó része szégyell

Nem feltétlenül a látványos mozdulatok vagy a különleges technikák teszik igazán forróvá az együttlétet. Néha egyetlen ösztönös sóhaj, egy mélyebb nyögés vagy egy elégedett morgás is elég ahhoz, hogy a másik fél érezze: a párja ugyanúgy élvezi a pillanatot. Ám sok nő éppen ezt hiányolja a hálószobából: szeretnék hallani, hogy a férfi is elengedi magát, és nem csak azért, mert szerintük ez szexi.

A nők szeretnék hallani, hogy a férfi is élvezi a szexet.

Forrás: 123rf

„Egy férfi nyögése a legszexibb hang a világon”

A nők a Redditen beszélgettek arról, mennyire vonzónak találják, ha egy férfi hangot ad az élvezetének. Az egyikükó szerint különösen izgató hallani partnere mély, rekedtes nyögését, mert ettől ő maga is még jobban beleéli magát a helyzetbe. Mások azt írták, hogy a teljes csend kifejezetten feszélyező számukra. Ha ők bátran kimutatják, mennyire élvezik az együttlétet, szeretnék ugyanezt a partnerüktől is megkapni. És akadt olyan is, aki egészen odáig ment, hogy szerinte bármilyen hang, amit egy férfi ilyenkor kiad, elképesztően szexi.

A lényeg, hogy egy nő nem szereti, ha a férfi nem mutatja ki, hogy mennyire jó vele az ágyban.

Miért fogják vissza magukat a férfiak?

A férfiak válaszai már jóval megosztóbbak voltak. Többen azt írták, hogy egyszerűen ehhez szoktak hozzá: a pornóban gyakran a nők hangosabbak, a férfiak pedig inkább a mozdulatokkal fejezik ki az élvezetüket. Mások attól tartanak, hogy furcsán vagy nevetségesen hangozna, ha elengednék magukat.

Akadt olyan férfi is, aki szerint együttlét közben inkább koncentrál, és igyekszik minél tovább bírni, ezért nem igazán figyel arra, milyen hangokat ad ki. Vagyis sokszor nem arról van szó, hogy ne élveznék a szexet, egyszerűen nem szokták meg, hogy ezt hangosan is kimutassák.

A szakértő szerint a hangok közelebb is hozhatják a párokat

Tiff Hudson, a brit BACP szakmai szervezetnél regisztrált terapeuta a arról beszélt, hogy a sóhajok és nyögések egyértelmű visszajelzést adhatnak a másiknak. Ezekből a partner azt is érzékelheti, mi esik jól, így könnyebben igazodhat a másik igényeihez.