Az árulást általában a számító, rosszindulatú emberekkel hozzuk összefüggésbe, pedig olykor éppen az okozza a legnagyobb csalódást, akiben feltétel nélkül megbíztunk. Az asztrológia szerint a Mérleg, az Ikrek és a Halak hajlamos lehet arra, hogy cserbenhagyjon másokat. Nem feltétlenül rosszindulatból teszik: van, aki a konfliktusoktól fél, más képtelen titkot tartani, vagy inkább elmenekül a nehéz helyzetek elől.

Vannak csillagjegyek, akik elárulnak másokat, de nem biztos, hogy rosszindulatból teszik

Forrás: 123rf

Csillagjegyek, akik könnyen elárulnak másokat

Mérleg: Inkább elárul, csak ne legyen vita

A Mérleg mindennél jobban szereti a békességet, ezért nehezen vállalja a konfliktusokat. Még akkor is hajlamos mindenkinek igazat adni, ha ezzel valakit cserbenhagy.

Előfordulhat például, hogy egy munkahelyi vitában négyszemközt teljes mértékben egyetért veled, a főnök előtt azonban már a másik félnek ad igazat. Nem azért, mert megváltozott a véleménye, hanem mert nem akar kellemetlen helyzetbe kerülni.

Ráadásul olyan kedvesen és udvariasan viselkedik, hogy nehéz rá haragudni. Ha valaki Mérleg jegyű kollégával dolgozik, a fontos megállapodásokat érdemes írásban is rögzíteni, nehogy később máshogy emlékezzen a történtekre.

Ikrek: Nála nincs biztonságban a titkod

Az Ikrek imád beszélgetni, és mindig akad egy érdekes története. A baj csak az, hogy időnként olyan dolgokat is elmesél, amelyeket jobb lenne megtartania magának.

Könnyen előfordulhat, hogy egy baráti összejövetelen a más válásának részleteivel vagy pénzügyi gondjaival szórakoztatja a társaságot. Nem akar megbántani, egyszerűen nem gondolja végig, milyen következményei lehetnek annak, amit mond.

Az Ikrek gyakran hamarabb beszél, mint gondolkodik, ezért a horoszkóp szerint jobb kétszer is meggondolni, milyen bizalmas információkat osztunk meg vele.

Halak: Eltűnik, amikor szükséged lenne rá

A Halak nem a pletykálkodásával vagy a kétszínűségével okozhat csalódást. Gyengesége, hogy nehezen viseli a konfliktusokat és az érzelmileg megterhelő helyzeteket.

Ha például az ünnepek alatt családi veszekedés tör ki, inkább visszahúzódik. Nem veszi fel a telefont, nem áll melléd, és éppen akkor hagy magadra, amikor a legnagyobb szükséged lenne rá.