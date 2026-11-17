43 évesen meghalt Ray Tintori amerikai filmrendező, akit a zenei videókból és a független filmekből ismerhetünk. A férfi Heidi Gardner színésznővel, a Saturday Night Live egykori sztárjával járt. Tintori halálának körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Meghalt Ray Tintori amerikai filmrendező.

Forrás: Shutterstock/Vladyslav Starozhylov

Ray Tintorit gyászolja az egész filmes világ

Tintori családjának szinte minden tagja a filmiparban dolgozott. Édesapja, John Tintori vágó, aki egy Oscar-díjas rövidfilm elkészítésében is közreműködött, édesanyja, Mary Cybulski, aki tavaly agydaganatban halt meg pedig forgatókönyvíróként és fotósként vált ismerté.

Ray Tintori halálát november 16-án erősítette meg a New York-i főorvosi hivatal. A hatóság közlése szerint az ügyben vizsgálat folyik. A TMZ értesülései szerint a halál okát és körülményeit egyelőre nem állapították meg.

Heidi Gardner volt a párja: odavolt a színésznőért

Tintori a Saturday Night Live egykori szereplőjével, Heidi Gardnerrel járt. Kapcsolatukat 2025 júliusában tették nyilvánossá, amikor a rendező egy különösen személyes bejegyzéssel köszöntötte fel a színésznőt a születésnapján. „Szebb és kecsesebb vagy, mint a Hold, és messze a legmenőbb ember, akivel valaha találkoztam. A világon a kedvenc dalom az, amikor halkan énekelsz a fülembe. A kedvenc színem a szemed közepén lévő arany” – írta Tintori az Instagramon.

A rendező azt is felidézte, hogyan szeretett bele a színésznőbe: „Emlékszem az első alkalomra, amikor megláttuk egymást, és arra, ahogyan egész testeddel nevettél, amint találkozott a tekintetünk. Én pedig azonnal beléd szerettem.”

Heidi összetört

A kapcsolatuk 2025 előtt kezdődhetett, a párt már a 2024-es párizsi olimpia egyik kosárlabda-mérkőzésén is együtt fotózták le. Gardner a Saturday Night Live szereplőjeként 2017 és 2025 között volt látható a műsorban. Úgy tudni, a színésznő összeomlott, családja és barátai támogatják a gyászban.

Oscar-jelölt filmben is dolgozott

A rendező pályafutásának egyik legfontosabb állomása A messzi dél vadjai (Beasts of the Southern Wild) című, 2012-ben bemutatott film volt. Tintori a Court 13 nevű filmes alkotóközösség egyik alapítójaként vett részt a produkcióban, amely négy Oscar-jelölést is kapott. A film elkészítésében a speciális effektusokért felelős egység vezetőjeként dolgozott.