Brad Pitt a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth című bűnügyi filmjének premierjére szerelmével érkezett. Ines de Ramonnak pedig sikerül ellopnia a refelktorfényt a színésztől, amit valószínűleg nem is bánt a sztár. A 33 éves ékeszertervező gyönyörű, de meglehetősen merész öltözékben mosolygott a 62 éves színész mellett, nem csoda, hogy nagyobb feltűnést keltett, mint Brad Pitt.

Ines de Ramon és Brad Pitt: mindenki a színész fiatal szerelmére figyelt.

Forrás: Frazer Harrison / Getty Images via AFP

Brad Pitt és Ines de Ramon a filmpremieren: minden szem az ékszertervezőre szegeződött

Los Angelesben tartották a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth című bünügyi film premierjét, amit David Fincher rendezett és Quentin Tarantino írt. A film a Volt egyszer egy... Hollywood önálló folytatása és spin-offja, ami november 25-én debütál a mozikban és december 23-án kerül be a netflix kínálatába világszerte.

A premierre Brad Pitt természetesen barátnőjével, Ines de Ramonnal érkezett, aki el is lopta a refelktorfényt a színésztől. A november 16-i premieren Ines de Ramon egy földig érő, elefántcsontszínű estélyiben tündökölt. A vékony pántos, mély kivágású ruha derekán keresztbefutó anyag látványos kivágásokat eredményezett.

Brad Pitt filmpremierjén Ines de Ramonra figyelt mindenki.

Forrás: Frazer Harrison / Getty Images via AFP

Brad Pitt eközben sötétkék kötött felsőt, hosszú kabátot, hozzá illő nadrágot és barna csizmát viselt. Aranykeretes, színezett lencséjű szemüvege különösen karakteressé tette az összeállítását.

Brad Pitt az ikonikus Cliff Booth szerepében tér vissza, azonban Leonardo DiCaprio és Margot Robbie nem lesznek láthatóak a spin-offban.

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