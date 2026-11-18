Az optikai illúziók könnyen megtévesztik a szemünket. Egyes feladványok elrejtett számokkal, mások különleges ábrákkal vagy egymásba olvadó alakzatokkal teszik próbára a megfigyelőképességünket. Ezek a játékos kihívások a logikus gondolkodást, a koncentrációt és a problémamegoldó képességet is fejlesztik. Az alábbi képen több páva látható, amelyek egymással ellentétes irányokba néznek. A feladatod az, hogy 11 másodperc alatt megszámold, pontosan hány madár szerepel az ábrán. Indítsd a stoppert, tedd magad próbára.

Optikai illúzió: hány pávát látsz a képen?

Forrás: jagrajosh.com

Optikai illúzió: itt rejtőznek a pávák

A képen 20 páva bújt el.

Sikerült megtalálnod valamennyi pávát? Ha igen, gratulálunk, igazán jó megfigyelő vagy! Ha viszont kifutottál az időből, ne csüggedj. Gyakorlással fejlesztheted a figyelmedet és a problémamegoldó képességedet.