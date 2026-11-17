A karácsonyi készülődéshez hozzátartozik a sütés: előkerülnek a mézeskalács, az aprósütemények és a hagyományos ünnepi kalácsok receptjei. Jamaicában azonban egy egészen másféle édesség kerül az ünnepi asztalra. A Jamaican Black Cake (jamaicai fekete sütemény), vagyis a jamaicai fekete torta aszalt gyümölcsökkel, illatos fűszerekkel, rummal és portóival készül.

A jamaicai karácsonyi sütemény már napokkal az ünnep előtt elkészíthető

Forrás: Life.hu /AI

Ezt a különleges karácsonyi süteményt már napokkal az ünnepek előtt megsütik, hogy az ízeknek legyen idejük összeérni. A végeredmény egy sötét színű, szaftos, gazdag aromájú gyümölcskenyér, amely akár az idei karácsony új kedvence is lehet.

Jamaicai rumos karácsonyi sütemény

Hozzávalók az áztatott gyümölcsökhöz:

150 g mazsola

80 g kandírozott cseresznye

150 g apró szemű mazsola (korinthoszi mazsola)

100 g aszalt szilva

50 g kandírozott narancs- és citromhéj vegyesen

200 ml sötét rum

250 ml portói bor

A karamellhez:

3 evőkanál barna cukor

3 evőkanál portói bor

A tésztához:

225 g puha vaj, valamint egy kevés a forma kikenéséhez

100 g nádcukor

125 g barna cukor

5 tojás

1 lime reszelt héja

1 narancs reszelt héja

½ citrom reszelt héja

1 teáskanál mandulaaroma

1 evőkanál vaníliakivonat

150 g búzaliszt

1 teáskanál koktélbitter (keserű, fűszeres italízesítő, italboltokban kapható)

1 teáskanál sütőpor

1 teáskanál őrölt szegfűbors

½ teáskanál fahéj

½ teáskanál szerecsendió

½ teáskanál őrölt gyömbér

50 ml sötét rum

70 ml vörös portói bor

Elkészítés:

1. Az aszalt és kandírozott gyümölcsöket tegyük egy nagyobb lábasba, öntsük rájuk a 250 ml portóit, majd közepes lángon forraljuk fel. Ezután vegyük kisebbre a hőfokot, és időnként megkeverve főzzük 20–25 percig, amíg a folyadék nagy része elpárolog, a gyümölcsök pedig megpuhulnak és megduzzadnak.

2. A gyümölcsöket tegyük át egy nagy tálba, öntsük rájuk a 200 ml rumot, és hagyjuk egy éjszakán át ázni. Másnap turmixgépben vagy késes aprítóval dolgozzuk őket sűrű, lehetőleg egynemű péppé.

3. A karamellhez szórjuk a barna cukrot egy kisebb lábasba, és alacsony hőfokon, körülbelül 4–5 perc alatt olvasszuk fel. Közben szilikonlapáttal óvatosan mozgassuk meg. Figyeljünk rá, mert a cukor gyorsan megéghet! Amint enyhén füstölni kezd, azonnal húzzuk le a tűzről.