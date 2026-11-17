A karácsonyi készülődéshez hozzátartozik a sütés: előkerülnek a mézeskalács, az aprósütemények és a hagyományos ünnepi kalácsok receptjei. Jamaicában azonban egy egészen másféle édesség kerül az ünnepi asztalra. A Jamaican Black Cake (jamaicai fekete sütemény), vagyis a jamaicai fekete torta aszalt gyümölcsökkel, illatos fűszerekkel, rummal és portóival készül.
Ezt a különleges karácsonyi süteményt már napokkal az ünnepek előtt megsütik, hogy az ízeknek legyen idejük összeérni. A végeredmény egy sötét színű, szaftos, gazdag aromájú gyümölcskenyér, amely akár az idei karácsony új kedvence is lehet.
Jamaicai rumos karácsonyi sütemény
Hozzávalók az áztatott gyümölcsökhöz:
- 150 g mazsola
- 80 g kandírozott cseresznye
- 150 g apró szemű mazsola (korinthoszi mazsola)
- 100 g aszalt szilva
- 50 g kandírozott narancs- és citromhéj vegyesen
- 200 ml sötét rum
- 250 ml portói bor
A karamellhez:
- 3 evőkanál barna cukor
- 3 evőkanál portói bor
A tésztához:
- 225 g puha vaj, valamint egy kevés a forma kikenéséhez
- 100 g nádcukor
- 125 g barna cukor
- 5 tojás
- 1 lime reszelt héja
- 1 narancs reszelt héja
- ½ citrom reszelt héja
- 1 teáskanál mandulaaroma
- 1 evőkanál vaníliakivonat
- 150 g búzaliszt
- 1 teáskanál koktélbitter (keserű, fűszeres italízesítő, italboltokban kapható)
- 1 teáskanál sütőpor
- 1 teáskanál őrölt szegfűbors
- ½ teáskanál fahéj
- ½ teáskanál szerecsendió
- ½ teáskanál őrölt gyömbér
- 50 ml sötét rum
- 70 ml vörös portói bor
Elkészítés:
1. Az aszalt és kandírozott gyümölcsöket tegyük egy nagyobb lábasba, öntsük rájuk a 250 ml portóit, majd közepes lángon forraljuk fel. Ezután vegyük kisebbre a hőfokot, és időnként megkeverve főzzük 20–25 percig, amíg a folyadék nagy része elpárolog, a gyümölcsök pedig megpuhulnak és megduzzadnak.
2. A gyümölcsöket tegyük át egy nagy tálba, öntsük rájuk a 200 ml rumot, és hagyjuk egy éjszakán át ázni. Másnap turmixgépben vagy késes aprítóval dolgozzuk őket sűrű, lehetőleg egynemű péppé.
3. A karamellhez szórjuk a barna cukrot egy kisebb lábasba, és alacsony hőfokon, körülbelül 4–5 perc alatt olvasszuk fel. Közben szilikonlapáttal óvatosan mozgassuk meg. Figyeljünk rá, mert a cukor gyorsan megéghet! Amint enyhén füstölni kezd, azonnal húzzuk le a tűzről.
4. Óvatosan öntsük hozzá a 3 evőkanál portóit. A forró karamell ekkor erősen felhabzik, ezért vigyázzunk, nehogy megégessük magunkat. Tegyük vissza a lábast nagyon alacsony hőfokra, és kevergetve oldjuk fel az esetleg megszilárdult cukordarabokat. Főzzük további 2–3 percig, amíg kissé besűrűsödik, majd finom szűrőn keresztül öntsük egy kis tálba, és tegyük félre.
5. Melegítsük elő a sütőt 160 fokra, légkeveréses sütő esetén 140 fokra. Vajazzunk ki egy 23 cm átmérőjű kapcsos tortaformát, majd az alját és az oldalát is béleljük ki sütőpapírral.
6. A puha vajat a nádcukorral és a barna cukorral együtt kézi mixerrel vagy robotgéppel 4–6 perc alatt keverjük világos, könnyű, habos krémmé. Egyenként dolgozzuk bele a tojásokat, majd adjuk hozzá a lime, a narancs és a citrom reszelt héját, a vaníliakivonatot, a mandulaaromát és a bittert.
7. Egy másik tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport, a szegfűborsot, a fahéjat, a szerecsendiót és a gyömbért. Adjuk a vajas masszához, és csak addig keverjük, amíg a hozzávalók összeállnak.
8. Forgassuk a tésztába a gyümölcspépet és az előkészített karamellt, majd keverjük össze, hogy egyenletesen eloszoljanak benne.
9. Simítsuk a masszát az előkészített tortaformába, és süssük körülbelül 1 óra 20 percig. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e: ha a beleszúrt hurkapálcára nem tapad nyers tészta, elkészült.
10. Vegyük ki a süteményt a sütőből, és a formában hagyva helyezzük süteményrácsra. A tetejét egy hurkapálcával több helyen mélyen szurkáljuk meg.
11. Keverjük össze az 50 ml rumot és a 70 ml portóit. A keverék egy részével kenjük meg a még meleg sütemény tetejét, majd hagyjuk 20 percig pihenni. Ezután ismét kenjük át, és ezt még kétszer ismételjük meg, vagy addig folytassuk, amíg körülbelül 2 evőkanálnyi alkoholos keverék marad.
12. Óvatosan vegyük ki a süteményt a formából, és a maradék rumos-portóis keverékkel kenjük meg az oldalát is. Ezután először sütőpapírba, majd alufóliába csomagoljuk.
13. Szeletelés előtt legalább 3–4 napig hagyjuk pihenni, hogy az ízek megfelelően összeérjenek. Tálalás előtt ízlés szerint maraschinóban eltett koktélcseresznyével is díszíthetjük: néhány szemet halmozzunk a sütemény közepére.
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