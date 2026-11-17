A nyugat-virginiai Whittaker család tagjai gyakran különös hangokkal és gesztusokkal kommunikálnak egymással, de vannak köztük olyanok is, akik egyáltalán nem beszélnek. Mark Laita elmondta, hogy ennek a háttérben a belterjesség miatti korlátozott szellemi képességeik és a megfelelő szocializáció hiánya és az elszigeteltség állhatnak.

Braxton, a Whittaker család legfiatalabb tagja 2023-ban született.

Forrás: Youtube

A Whittaker család legtöbb tagja fogyatékossággal küzd

A Nyugat-Virginiában élő belterjes Whittaker családot 2020-ban ismerte meg a világ, amikor Mark Laita fotós és dokumentumfilmes (aki később azt nyilatkozta, átverték) bemutatta őket az Inbred Family – The Whittakers című anyagában. A felvételekből kiderül, hogy a család több tagja ugatással, hörgéssel kommunikál emberi beszéd helyett. A feltételezések szerint minden ott kezdődött, amikor több mint száz éve két egypetéjű ikertestvér, Harry és John gyermekei egymással kötöttek házasságot, és több mint tíz gyerekük született − írja a LADbible. A későbbiekben pedig (az elszigeteltségük miatt is) a közeli rokonok egymás között házasodtak, a gyerekeik közül pedig sokan testi és értelmi fogyatékossággal születtek, ami negatívan hatott a beszédkészségükre, ráadásul nem volt kitől az emberi kommunukációt elsajátítaniuk. Így mára a család több tagja különféle hangokat hallat és gesztusokat alkalmaz, ha szeretné megértetni magát.

A környékbeliek védelmezik őket

„Ott járkáltak, egyik szemükkel jobbra, a másikkal balra néztek és ugattak ránk. Volt köztük egy férfi, akire ha ránéztél, vagy ha szóltál hozzá, sikítva elrohant” − emlékezett vissza Mark Laita a Koncrete KLIPS podcastban a családdal való első találkozásra. Egy távolabbi rokonuk a fotósnak elmondta, hogy Whittakerék értik, amit mások mondanak nekik, csak sokan közülük nem tudnak hagyományos módon válaszolni. „Ha valami nem tetszik nekik, kiabálni kezdenek. Így adják a tudtodra, hogy nem értenek egyet az ötlettel” − nyilatkozta és hozzátette, hogy a környékbeliek mindent megtesznek, hogy a Whittaker család ne legyen gúny tárgya és megvédik őket a kíváncsi szemek elől is.