Ezt a 3 csillagjegyet hívd fel, ha szakítás után padlón vagy – biztosan nem hagynak egyedül

Az asztrológia szerint vannak csillagjegyek, akik különösen jól érzik, mikor kell beszélni, mikor kell hallgatni, és mikor kell egyszerűen kirángatni a barátjukat az ágyból. Ha most tört össze a szíved, őket érdemes keresned a telefonodban.
Miért pont ez a 3 csillagjegy?
- Nem akarják azonnal megoldani a problémádat. Előbb meghallgatnak.
- Nem ítélkeznek, ha ugyanazt a történetet már tizedszer meséled el.
- A megfelelő pillanatban kizökkentenek, ha már túl sokáig pörögsz az exeden.
- Nem hagynak magadra, még akkor sem, ha te éppen mindenkitől elvonulnál.
Rák – Meghallgat, megölel, és marad
Ha a Rákot hívod fel egy szakítás után, jó eséllyel nem azzal kezdi, hogy „én megmondtam”. Inkább megkérdezi, hogy ettél-e, aztán hagyja, hogy elmondd az egészet az elejétől a végéig.
A Rák számára a barátság nem díszlet: ha fontos vagy neki, akkor tényleg melletted áll. Nem ijed meg a könnyeidtől, és attól sem, ha ugyanazt a három mondatot ismétled újra meg újra. Tudja, hogy egy szakítás után nem mindig megoldás kell, hanem valaki, aki biztonságot ad.
És ha éjfélkor azt mondod, hogy „nem bírom egyedül”, valószínűleg nem fogja azt válaszolni, hogy majd holnap beszéltek.
Oroszlán – Addig beszél hozzád, amíg újra nem nevetsz
Az Oroszlán egészen másképp segít. Nem feltétlenül fog órákon át veled sírni, viszont pontosan tudja, hogyan hozzon vissza az életbe, amikor már három napja ugyanabban a melegítőben fekszel a kanapén.
Először meghallgat, aztán szépen lassan emlékeztet rá, hogy te azért ennél jóval több vagy, mint az ember, akit éppen elhagytak. Lehet, hogy rád beszél egy sétát, rendel egy vacsorát, elvisz valahová, vagy egyszerűen addig szórakoztat, amíg végre fel nem nevetsz.
Az Oroszlán különösen jó abban, hogy egy rossz helyzetben is visszaadjon valamennyit az önbizalmadból. Nem azt várja, hogy holnapra felejtsd el az exedet. Csak azt szeretné, hogy ne felejtsd el közben saját magadat.
Halak – Vele tényleg mindent kiadhatsz magadból
A Halak nem fogja félbeszakítani a történetedet egy „de hát miért nem szakítottál vele hamarabb?” kérdéssel. Inkább hagyja, hogy kiadd magadból, ami benned van.
Ez a jegy különösen érzékeny mások hangulatára, ezért akkor is észreveheti, hogy baj van, amikor te azt mondod, hogy „jól vagyok”. Ha sírni akarsz, meghallgat. Ha mérges vagy, meghallgat. Ha hajnali kettőkor ugyanazt az üzenetet elemzed vele tizenötödször, abban is partner.
A Halak nem feltétlenül fogja egyből helyretenni az életedet – de erre nincs is szükséged. Néha elég, ha valaki azt mondja: „Igen, ez most tényleg nagyon fáj. De itt vagyok.”
Szakítás után nem a legjobb tanácsra van szükség
Egy szakítás után nem mindig arra az emberre van szükségünk, aki a legjobb tanácsot adja. Inkább arra, aki felveszi a telefont, amikor éppen senki mással nem tudnál beszélni.
Ha van egy Rák, Oroszlán vagy Halak a baráti körödben, tudni fogja, ha szükséged van rá, és ő az, akire mindig támaszkodhatsz, akinek kiöntheted a lelked anélkül, hogy bármit is szégyellned kellene előtte. Előttük nem kell megjátszanod, hogy már túl vagy rajta.
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