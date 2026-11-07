Ezt a 3 csillagjegyet hívd fel, ha szakítás után padlón vagy – biztosan nem hagynak egyedül

Az asztrológia szerint vannak csillagjegyek, akik különösen jól érzik, mikor kell beszélni, mikor kell hallgatni, és mikor kell egyszerűen kirángatni a barátjukat az ágyból. Ha most tört össze a szíved, őket érdemes keresned a telefonodban.

3 csillagjegy, aki soha nem hagy magadra

Forrás: 123f

Miért pont ez a 3 csillagjegy? Nem akarják azonnal megoldani a problémádat. Előbb meghallgatnak.

Előbb meghallgatnak. Nem ítélkeznek , ha ugyanazt a történetet már tizedszer meséled el.

, ha ugyanazt a történetet már tizedszer meséled el. A megfelelő pillanatban kizökkentenek , ha már túl sokáig pörögsz az exeden.

, ha már túl sokáig pörögsz az exeden. Nem hagynak magadra, még akkor sem, ha te éppen mindenkitől elvonulnál.

Rák – Meghallgat, megölel, és marad

Ha a Rákot hívod fel egy szakítás után, jó eséllyel nem azzal kezdi, hogy „én megmondtam”. Inkább megkérdezi, hogy ettél-e, aztán hagyja, hogy elmondd az egészet az elejétől a végéig.

A Rák számára a barátság nem díszlet: ha fontos vagy neki, akkor tényleg melletted áll. Nem ijed meg a könnyeidtől, és attól sem, ha ugyanazt a három mondatot ismétled újra meg újra. Tudja, hogy egy szakítás után nem mindig megoldás kell, hanem valaki, aki biztonságot ad.

És ha éjfélkor azt mondod, hogy „nem bírom egyedül”, valószínűleg nem fogja azt válaszolni, hogy majd holnap beszéltek.

Oroszlán – Addig beszél hozzád, amíg újra nem nevetsz

Az Oroszlán egészen másképp segít. Nem feltétlenül fog órákon át veled sírni, viszont pontosan tudja, hogyan hozzon vissza az életbe, amikor már három napja ugyanabban a melegítőben fekszel a kanapén.

Először meghallgat, aztán szépen lassan emlékeztet rá, hogy te azért ennél jóval több vagy, mint az ember, akit éppen elhagytak. Lehet, hogy rád beszél egy sétát, rendel egy vacsorát, elvisz valahová, vagy egyszerűen addig szórakoztat, amíg végre fel nem nevetsz.

Az Oroszlán különösen jó abban, hogy egy rossz helyzetben is visszaadjon valamennyit az önbizalmadból. Nem azt várja, hogy holnapra felejtsd el az exedet. Csak azt szeretné, hogy ne felejtsd el közben saját magadat.

Halak – Vele tényleg mindent kiadhatsz magadból

A Halak nem fogja félbeszakítani a történetedet egy „de hát miért nem szakítottál vele hamarabb?” kérdéssel. Inkább hagyja, hogy kiadd magadból, ami benned van.