Vilmos herceg és Katalin hercegné november 16-án kezdte meg háromnapos indiai látogatását Mumbaiban, ahol egy krikettmérkőzésen is részt vettek és a rajongóikkal is találkoztak. A walesi hercegné egy teljesen hétköznapi kérdésre mondott nemet, ami váratlannak tűnt, de a brit királyi családi protokollt ismerőket nem lepte meg.

Katalin hercegné és Vilmos herceg Indiában.

Forrás: PA Wire

Katalin hercegné nem tehetett mást

Különös jelenetnek lehettek szemtanúi Katalin hercegné indiai látogatásának résztvevői: Vilmos felesége bár fogadta mosolyogva a rajongókat, egyikük kérését nem teljesíthette. Egy hölgy arra kérte a hercegnét, hogy írjon alá egy emléktárgyat, ám Katalin ezt udvariasan elutasította. „Sajnálom, nem írhatok alá semmit” – mondta, majd mosolyogva folytatta a beszélgetést a rajongóval, amint az a Hello! alábbi videóján is látszik. A kialalkult helyzetről a lapnak a Bridgerton sorozat és a Netflix protokolltanácsadója Laura Windsor is beszélt.

A döntés mögött szigor előírás áll, amelyet a brit királyi család minden tagjának be kell tartania. Katalin természetesen nem először került ilyen helyzetbe, a londoni Chelsea Flower Show-n gyerekekkel rajzolt, ám a kész műveket már nem írhatta alá, de elmagyarázta nekik, a szabályt, hogy ne tűnjön elutasítónak: „Catherine-nek hívnak. Nem írhatok alá semmit, ez egyszerűen egyike azoknak a szabályoknak, amit be kell tartanom.”

Februárban Walesben egy férfi kért autogramot tőle, akit a hercegné a szokásos kedvességével utasított vissza: „Nem írhatok alá semmit, nagyon sajnálom. De kezet foghatok önnel.”

Ezért nem adhatnak autogramot a királyi család tagjai

A brit királyi család tagjai a hivatalos papírok vagy esetleg vendégkönyvek aláírásán kívül nem adhatnak autogramot. A szabály azért született, hogy az aláírásokat ne tudják meghamisítani vagy visszaélni velük.

Más protokollszabályok is kötik a családtagokat • A rajongók nem készíthetnek közös szelfit a család tagjaival.

• 1952 óta minden királyi családtagnak kötelező fekete ruhát is pakolnia minden külföldi útjára, hogy váratlan haláleset esetén azonnal megfelelő öltözetben jelenhessenek meg. Ez onnan ered, hogy II. Erzsébet királynő még hercegnőként Kenyában tartózkodott Fülöp herceggel, amikor értesült arról, hogy édesapja, VI. György király elhunyt. Az akkor mindössze 25 éves Erzsébet nem vitt magával gyászruhát, így amikor visszatért az Egyesült Királyságba, nem jelenhetett meg a nyilvánosság előtt addig, amíg megfelelő fekete öltözéket nem biztosítottak számára. Biztonsági okokból a trónöröklési sorban egymáshoz közel állók nem repülhetnek egy gépen, hogy egy esetleges baleset ne veszélyeztesse a trónt.

• Általában nem illik megérinteni a királyi család tagjait, amíg ők maguk nem kezdeményezik a fizikai kontaktust.

• A rajongóktól kapott karácsonyi vagy egyéb ajándékok nem mindegyikét tarthatják meg.

• Tilos a tengeri herkentyűk fogyasztása, főleg a kagylóféléké, amelyek az átlagosnál gyakrabban okoznak ételmérgezést.

• Általában nem illik megérinteni a királyi család tagjait, amíg ők maguk nem kezdeményezik a fizikai kontaktust. • A rajongóktól kapott karácsonyi vagy egyéb ajándékok nem mindegyikét tarthatják meg. • Tilos a tengeri herkentyűk fogyasztása, főleg a kagylóféléké, amelyek az átlagosnál gyakrabban okoznak ételmérgezést. Nem használhatnak nyilvánosan emotikonokat vagy szlenget, és ez igaz a közösségi média oldalakra is. Bizonyos szavakat pedig többnyire nem is használhatnak.

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