Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. november 2–8.: a Nyilasra nehéz napok várnak, a Kos ötletei aranyat érhetnek

A heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint a hét közepén kialakuló Nap–Merkúr együttállás több csillagjegy számára is sorsdöntőnek tűnő beszélgetéseket hozhat. Egy jókor kimondott mondat vagy egy ügyesen előadott ötlet most sokat érhet. A csillagok különösen azoknak kedveznek, akik mernek kezdeményezni, és nem hagyják, hogy mások véleménye eltántorítsa őket a céljaiktól.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: egy jó ötlet most aranyat érhet

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. november 2–8.

KOS:

A csütörtök és a péntek kivételével minden nap nagyszerű lehetőségeket hoz neked. Olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek leleményessé tesznek téged. Ne fogd vissza magadat! Ha kipattan a fejedből egy ötlet, járj utána!

BIKA:

A szerdai Nap – Merkúr együttállás egy olyan monológot szimbolizál, ami ledöbbent. A másik (valószínűleg egy kolléga) indulatossága, sőt rosszindulata ledöbbent. Ez nem csak szerdán okozhat konfliktust, hanem a hét bármelyik napján. Mielőtt elkezdenél védekezni, higgadtan vizsgáld meg, hogy az egész mennyire szól rólad!

IKREK:

A hét elején bármi okozza a fejfájást, elillan. Csütörtökön egy ragyogó bolygóháromszög (Ikrek Uránusz – Mérleg Hold – Vízöntő Plútó) a legmegfelelőbb szavakkal és/vagy érvekkel ajándékoz meg téged. Ez garantáltan élét veszi a vitának. Így lesz szóváltásból értelmes eszmecsere.

RÁK:

Ezen a héten a kedvesség és a jóindulat minden feszült helyzet élét tompíthatja a munkahelyen. Kedden, csütörtökön és pénteken ne sértődj meg, hanem kérdezz vissza, hogy miben segíthetsz! Meglátod, hogy ezzel zavarba hozod a másikat, sőt kijózanítod. Hirtelen rádöbben, hogy nem téged akart bántani, számonkérni, ugráltatni.

OROSZLÁN:

Fantasztikus lelkesedéssel indítod november első hetét. Ne lombozzon le, ha találkozol olyan emberekkel, akik fele annyira se derűsek, mint te! Szerencsére csupa barátságos fényszög barátságos beszélgetéseket szimbolizálnak. Pénzügyekben is jó fordulat jön.

SZŰZ:

Bolygód, a Merkúr szerdán együttáll a Nappal, ami megvilágosító erejű lehet. Végre egyértelművé válik, hogy hogyan érvelj, mit mondj. Jó pár napja keresed a megfelelő szavakat. Most megtalálod. Kérdés, hogy bevállalod-e, hogy csípősnyelvűnek, nyersnek és szókimondónak tartsanak?

MÉRLEG:

A Vénusz a Mérlegben szerdán egy nagy jótevővel, a Jupiterrel vénuszi fényszöget alkot. Ez olyan baráti támogatást jelez, ami olyan emberektől érkezik, akiket tisztelsz, és akiknek adsz a szavára. Hallgass rájuk, és higgy jobban magadban! Így elérheted a céljaidat.

SKORPIÓ:

A szerdai Nap – Merkúr együttállás a Skorpióban lesz. Vigyázz, mert bármit mondasz, azzal valakit észrevétlenül megbánthatsz a kollégák közül. Többen azzal fognak vádolni, hogy indokolatlanul élesen fogalmazol. És egyébként is könnyű neked. Hányszor hallottad már ezt? Milliószor. Igaz? 2 füled van: egyiken be, másikon ki. Lehetetlen mindig mindenkinek megfelelni.

NYILAS:

A hétfő lesz a te napod. Semmit se halogass! Amit csak lehet, sűríts be ebbe a napba. Ugyanis keddtől „gittrágás” kezdődik. Olyan fényszögek lesznek az égen, amelyek – bár a másik szerint fontosak – neked szőrszálhasogatásnak tűnnek.

BAK:

A karrieredben előre léphetsz, ha odateszed magadat. Az égi folyamatok anyagi és szakmai elismerést is mutatnak. A főnököd jó véleménnyel van rólad. Lehet, hogy ezt nem hangoztatja.

VÍZÖNTŐ:

Csütörtökön egy csodálatos bolygóháromszög segít, hogy a legtökéletesebb szavakat megtaláld. Ne kapkodj! És engedd meg, hogy a másik is szóhoz jusson! Akkor is, ha ő lassabban reagál, és keresi a szavakat. Mindez írásban is történet. Ez kedveő hatással lesz a munkádra, pénzügyekre.

HALAK:

Muszáj tartanod a lépést hétfőn. Ne aludjon meg a tej a szádban! Máskülönben lemaradsz olyan lehetőségről, amire már jó ideje vársz. Nem kell kapkodnod. Elég, ha belefolysz olyan beszélgetésekbe, amelyek izgalmasnak tűnnek. A hét közepén könnyebb dolgod lesz egy kedvező bolygóháromszög szerint.