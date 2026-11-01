Heti szerelmi horoszkóp: 2026. november 2–8.: a Nyilasért megőrülnek, a Rák konfliktusokra készülhet

A heti szerelmi horoszkóp szerint a hét közepén kialakuló Nap–Merkúr együttállás miatt alaposan meg kell gondolnunk, hogy beszélünk a párunkkal, és mennyire vagyunk hajlandók meghallgatni egymást. Egy rosszul megválasztott mondat könnyen vitához vezethet, másoknál viszont éppen egy őszinte beszélgetés lehet hasznos. A bolygóállások az egyedülállóknak is tartogatnak meglepetéseket.

Szerelmi horoszkóp: a héten az egyedülállók is meglepetésekre számíthatnak

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Heti szerelmi horoszkóp 2026. november 2–8.

KOS:

Nehezedre esik, de most neked kell engedned egy Nap-Merkúr együttállás szerint. Hiába vagy meggyőződve arról, hogy neked van igazad, meg kell hallgatnod a másik felet. Akár párkapcsolatban élsz, akár még ismerkedsz, udvariasan kell viselkedned. Akkor is, ha tüzes jegyekben járó bolygók türelmetlenségre hajlamosítanak.

BIKA:

Esélyed sincs szóhoz jutni a szerdai Nap-Merkúr együttállás szerint. Valaki olyan hosszan fejtegeti a véleményét, hogy még levegőt sem vesz. Miközben cseppet sem érdekli, hogy te hogyan látod az adott dolgot. Ez nem csak szerdán hat, hanem az egész héten. Ha van párod, akkor ismered már őt annyira, hogy tudd, most valami nagyon foglalkoztatja, és gyakorlatilag hangosan gondolkozik.

IKREK:

A heti konstellációk szerint magadat és a másikat is félted. Senki sem ítélhet el emiatt. A féltés a szeretetből gyökerezik. De tudnod kell, hogy a féltésnek van egy olyan foka, ami átcsap aggódásba. Ez már lehúzó, megbénító energia. Ha szeretsz, ha szeretni vágysz, ha azt szeretnéd, hogy szeretve legyél, akkor kontrollálnod kell a féltést. Ez szerdáig döcögősen fog menni.

RÁK:

Az emberek többsége, és így a párod is, ingerlékeny lesz ezen a héten. Mindegy, hogy ennek oka a frontok, az év végi ünnepek közelsége, vagy a döntésképtelenség. Neked az a dolgod, hogy szelíd és megértő maradj. Ne hőzöngj! Csak akkor várhatod el a másik kedvességét, ha előbb megnyugszik a te higgadtságodnak köszönhetően.

OROSZLÁN:

A stílus maga az ember - vallod. Ez nem csak az öltözködésre vonatkozik, hanem a beszédre is. A hét közepén összeáll egy bolygóháromszög, ami leleplezi azokat, akik képtelenek tapintatosan, diplomatikusan fogalmazni. Vigyázz, mert te is „vizsgázol”! Saját érdekedben mindenkivel legyél kedves, de főleg a szerelmeddel!

SZŰZ:

Az egész heted hangulatát meghatározza, hogy bolygód, a Merkúr szerdán együttáll a Nappal. Ez az együttállás nem egyértelműen kedvező. Előtte, és utána viszont még inkább kedvez a tisztánlátásnak. Ez nálad elsősorban a kommunikációra vonatkozik. Egyre tisztábban érted, hogy kivel hogyan kell, illetve kellene beszélned. Akkor is, ha van párod, és akkor is, ha még ismerkedsz. Utóbbi esetben nem az a lényeges, hogy te mit mondasz, hanem hogy a másik hogyan reagál.

MÉRLEG:

Azok, akik a közeledben lehetnek, boldogok, mert te békét viszel magaddal mindenhova. Bolygód, a Vénusz a Mérlegben jár, ami maga a harmónia. Ez nem csak nekik jó, hanem neked is. Persze csak abban az esetben, ha nem szapulod magad egyfolytában.

SKORPIÓ:

Nem nagyon izgat, hogy ki mit szól, ha megjegyzést teszel. De a „fagyi visszanyal” a szerdai Nap – Merkúr együttállás szerint. Valakitől olyan kritikát kaphatsz, akit anno megbántottál. Ez lehet a párod, vagy egy olyan személy, akivel kerülgetitek egymást. Amennyiben megőrzöd a humorodat, jól jössz ki a szituációból.

NYILAS:

Senki sem kételkedhet abban, hogy te tényleg le tudod hozni a csillagokat. Hétfőn az Oroszlánban együttálló bolygók kihozzák belőled a hősszerelmest. Ha van párod, akkor ő újból beléd szerethet és/vagy eszméletlen féltékennyé válhat. Utóbbi ellen csak te tehetsz: öleld át, és súgd a fülébe, hogy csak őt szereted!

BAK:

Ezen a héten az egzisztenciális fejlődésed lehetőségeinek kiaknázása jobban foglalkoztat, mint a szerelem. Ezt sérelmezni fogja a párod, vagy az, akivel éppen ismerkedsz. Kérdés, hogy ki akarod-e engesztelni a másikat. Hiszen jogosan töprengsz el azon, hogy milyen kapcsolat az, ahol elnézést kell kérned, ha a karriereddel is foglalkozol!

VÍZÖNTŐ:

A szemeddel gyönyörködj, a szavaiddal simogass! Ezt javasolják a hétfői bolygóegyüttállások. Akár van párod, akár nincs, a másikat leveszed a lábáról a nézéseddel és a hangoddal. Vigyázz, mert a hatás kölcsönös!

HALAK:

Ha hétfőn lassú vagy, akkor le-, és kimaradhatsz nagyszerű lehetőségekből a munkahelyeden. Vedd fel a ritmust, és legyél, maradj a tűz közelében! Javasolják a tüzes Oroszlánban együttálló bolygók. Érzelmi, szerelmi életet élj majd a hét közepén! Akkor a vizes jegyekben járó bolygók fognak dominálni.