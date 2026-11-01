Sarah Michelle Gellar és Freddy Prinz Jr. 14 éves fia friss fotókon: Rocky Prinze kiköpött apja

Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. a fiuk, Rocky autóversenyéről posztoltak. A 14 éves tini az édesanyjával pózolt a pálya mellett. „Versenyhétvége a fiammal” – írta a fotókhoz a színésznő.

Sarah Michelle Gellar fia, a 14 éves Rocky

Forrás: Instagram

A képek Sarah Michelle Gellar férje is feltűnik, aki szintén a helyszínen szurkolt a fiúnak.

Rocky Prinze egyre jobban hasonlít az édesapjára

A rajongóknak rögtön feltűnt, hogy Rocky a megszólalásig hasonlít Freddie Prinze Jr.-ra. Rocky szeptember 20-án ünnepelte a 14. születésnapját, édesanyja akkor is versenyzős fotót mutatott róla. A színésznő megható sorokkal köszöntötte fiát, aki három évvel és egy nappal nővére, a most 17 éves Charlotte után született.

„És aztán már ketten voltak. Három évvel és egy nappal később Rocky berobogott az életünkbe. Már a villámgyors születésedből sejthettem volna, mennyi izgalmat hozol majd nekünk” – írta.

Gellar arról is írt, mennyire büszke fia sportsikereire és arra az elszántságra, amellyel az álmait követi:„El sem tudod képzelni, milyen szerencsésnek érzem magam, hogy láthatom, ahogy az álmaidat követed. Nemcsak engem inspirálsz, hanem mindenkit magad körül. Boldog születésnapot, Rocky!”

Sarah Michelle Gellar számára a család az első

Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. az 1997-es Tudom, mit tettél tavaly nyáron című film forgatásán ismerkedtek meg, majd 2002-ben összeházasodtak. A színésznő korábban többször is mesélt arról, hogy munkájuk mellett is igyekeznek minél több időt együtt tölteni gyermekeikkel. A közös vacsorák különösen fontosak számukra, ilyenkor a családi szabály szerint a telefonokat is félreteszik. Szabadidejükben pedig társas- és kártyajátékokkal kapcsolódnak ki.

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