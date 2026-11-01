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Viszlát, egyszerű kötött holmik! Íme 5 extra pulóvertrend, amely 2026 őszét uralja

divat trend pulóver ősz
Horváth Angéla
2026.11.01.
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Az egyszerű, egyszínű pulóverek mellett idén ősszel egészen új fazonok és minták kerülnek előtérbe. A divattervezők a feltűnő részletekre, a különleges anyagokra és a régi kedvencek újragondolására helyezték a hangsúlyt. Mutatjuk azt az öt pulóvertrendet, amely 2026 őszén meghatározza a divatot.

Egy klasszikus szürke, kerek nyakú pulóverrel szinte lehetetlen melléfogni: farmerhez, szoknyához és elegáns nadrághoz is remekül illik. Az idei őszi divat azonban jóval izgalmasabb darabokat kínál. A tervezők szerint most érdemes kicsit elszakadni a megszokott alapdaraboktól, és bátrabban kísérletezni a mintákkal, szabásokkal és különleges kötési technikákkal.

Az idei őszi divat izgalmas pulóvertrendeket kínál
 Az idei őszi divat izgalmas pulóvertrendeket kínál
Forrás: Life.hu / AI

5 pulóvertrend 2026 őszére

1. Feliratos és logós pulóverek

A márkajelzések ismét divatba jöttek, de nem a hivalkodó, óriási logók hódítanak, hanem a visszafogottabb, sportosan elegáns változatok. Ha van hasonló darabod, viseld színes midiszoknyával, vagy válassz hozzá egyenes szárú farmert és mokaszint.

Adidas - 26990 Ft; Tommy Jeans - 43990 Ft
Forrás: answear.hu

2. Klasszikus pulóverek különleges részletekkel

A kerek nyakú, egyszerű pulóverek továbbra is divatosak lesznek, de a tervezők apró változtatásokkal tették érdekesebbé őket. Több márkánál láthatunk idén ősszel rövidebb, vastagabb kötésű darabokat, ezek remekül mutatnak magas derekú nadrággal vagy szoknyával, de nagyon népszerűek azok a darabok is, amin egyetlen, hatalmas motívum van. 

Reserved 11.595 Ft; Zara 12.995 Ft; Guess 35.900 Ft (Modivo)

3. Virágmintás kötött pulóverek

A virágminták már nemcsak a tavaszi ruhákon és nyári szoknyákon jelennek meg, hanem az őszi pulóvereken is. Ezeket a darabokat egyszerű ruhadarabokkal érdemes kombinálni, jól illik a virágos pulcsikhoz egy sötét farmer, egy egyszínű szoknya vagy egy elegáns szövetnadrág.

Reserved 12,995 Ft; Medicine 16990 Ft; Only 11.990 Ft (Glami)

4. Visszatérnek a V nyakú pulóverek

A V kivágású kötött pulóverek ismét megjelentek a kifutókon, és az öt trend közül talán ezek illenek leginkább az irodai öltözködéshez. Ha elegánsabb összeállításra vágysz, vegyél a V-nyakú pulóver alá fehér vagy csíkos inget, és hajtsd ki gallért.

Zara 12.995 Ft; Zara 16.995 Ft; Reserved 12.995 HUF

5. Különleges textúrák és horgolt pulóverek

Akik valami különlegesre vágynak idén ősszel, azok a szokatlan kötésmintájú, horgolt és áttört pulóverek közül is válogathatnak. Ezeket a darabokat érdemes testhezálló trikó vagy kombinéruha fölött viselni. Így a különleges kötésminta anélkül érvényesülhet, hogy a ruhadarab túlságosan sokat mutatna.

Mango 11.995 Ft; Zara 14.995 Ft; Mango 17.995 Ft

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