Olyan tiszta lesz a kanapé, mintha új lenne: a filléres trükk, amit szinte senki nem ismer – VIDEÓ

A nappali egyik leggyakrabban használt bútordarabja a kanapé, amelyen pihenünk, filmet nézünk, nassolunk, és sokszor még a reggeli kávét is iszogatjuk. Nem csoda, hogy idővel szennyeződések, apró foltok és kellemetlen szagok rakódnak le rajta. Hiába porszívózzuk rendszeresen, a kárpit mélyebb rétegeiben megbújó szennyeződéseket már jóval nehezebb eltávolítani.

Ez a filléres trükk a koszos kanapé megmentője.

Forrás: 123rf

Egy hétköznapi háztartási termék egészen új szerepben bizonyíthat.

Egy szokatlan eszköz is főszerepet kaphat a nagytakarításban.

Van néhány fontos szabály, amit nem árt betartani, mielőtt nekiesnél a kanapénak.

Meglepő trükk a kanapé tisztításához: ezt vesd be!

A takarítási praktikák között gyakran találkozunk a szódabikarbónával, az ecettel vagy a különféle drága kárpittisztító szerekkel, pedig létezik egy pénztárcabarát megoldás is. Egy Vita nevű édesanya, aki az Instagramon több mint 602 ezer követőjével oszt meg takarítási tippeket, egy egészen hétköznapi háztartási terméket vetett be a kanapé felfrissítésére. A módszerhez mindössze néhány egyszerű eszközre van szükség, a végeredmény pedig a beszámolója szerint nemcsak tisztább, hanem kellemesebb illatú bútor lehet.

A meglepő háztartási praktika főszereplője a mosogatógép-tabletta, amelyet a legtöbben kizárólag az edények tisztítására használhatsz. A módszerhez egy tablettát kell egy tálba tenni, majd forrásban lévő vizet önteni rá. Amikor feloldódott, egy mikroszálas kendőre és egy lábasfedőre lesz szükség. A kendőt alaposan át kell itatni az oldattal, majd a fedő köré kell tekerni, és egy gumival rögzíteni. Az így kialakított eszközzel többször át lehet törölni a kanapé felületét. A kendő vízbe mártásakor jól láthatóvá válhat, mennyi szennyeződés gyűlt össze a kárpiton. A tisztítást érdemes kisebb szakaszokban, egyenletes mozdulatokkal végezni, majd hagyni kell a bútort teljesen megszáradni.

A módszer további előnye a kellemes illat, amelyet a tisztítószer hagyhat maga után. Fontos azonban, hogy a mosogatógép-tabletta nem kifejezetten kárpittisztításra készült, ezért használat előtt mindenképpen ellenőrizni kell a kanapé tisztítási útmutatóját. Először egy kevésbé látható részen érdemes próbát végezni, mert az erős tisztítószerek elszíneződést vagy anyagkárosodást okozhatnak. Kényes, természetes vagy speciális bevonatú kárpitnál inkább a gyártó által ajánlott tisztítási módszert válasszuk.