Görög Zita fia New Yorkba költözik: Milán óriási modellkarrier előtt áll – fotók

Görög Zita a közösségi oldalán jelentette be, hogy legidősebb gyermeke, Milán hamarosan New Yorkba költözik. A fiatal fiú egyedüli magyarként kapott szerződést a világ egyik legjobb modellügynökségétől, így most lehetősége nyílik arra, hogy nemzetközi karriert építsen. Milánnak nem idegen a kifutók világa, hiszen korábban Magyarországon is modellkedett, több divatbemutatón szerepelt.

Görög Zita fia New Yorkba költözik

Forrás: TV2

Görög Zita fia New Yorkban folytatja a modellkarrierjét

Az egykori modell és műsorvezető egy hosszabb bejegyzésben mesélt fia sikeréről, és arról is, milyen érzésekkel készül az elköltözésére.

„Vannak nagy pillanatok az életben. Milánéban most épp érkezőben van egy ilyen. Leszerződtette a világ egyik legjobb ügynöksége New Yorkban, egyedüli magyar fiúként” – írta Görög Zita, aki több fotót is megosztott fiáról.

Nehezen viseli, hogy fia kirepül a családi fészekből

Görög Zita nagyon büszke Milánra, de a költözés gondolata megviseli. Tudja, hogy fia előtt komoly lehetőség áll, de azt is, hogy ezentúl sokkal ritkábban találkozhatnak.

„Mi lassan pakoljuk a bőröndöt és elindul a saját útján. Nem tudjuk mennyire lesz kanyargós, mi a végállomás, de nagyon gyorsan meg kell tanulnia főzni és mosni. Viccelgetek, miközben azért ha belegondolok, hogy lesz egy hangtalan szoba a házban, könnyek szöknek a szemembe” – vallotta be az édesanya.

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