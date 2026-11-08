Ártalmatlannak tűnik, mégis komoly bajt jelezhet − Kezdődő demenciára is utalhat ez az egyetlen délutáni szokás

Egy friss kutatás szerint az idősebb embereknél a gyakori, különösen az akaratlan nappali elalvás magasabb demenciakockázattal járhat. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy nem feltétlenül a hosszú pihenők jeleznek veszélyt, a félóránál rövidebb szundikálás is összefüggésbe hozható a betegséggel.

A rendszeres délutáni alvás a kezdődő demencia jele lehet.

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Összefüggést találtak bizonyos nappali alvási szokások és a későbbi demenciakockázat között

A Johns Hopkins Egyetem kutatói közel ezer, 65 év feletti amerikai egészségi állapotát követték nyomon. Eredményeik szerint, amiről a HuffPost is beszámolt, a napközbeni alvás igénye korai demenciára is utalhat.

A vizsgálatban 995, legalább 65 éves amerikai vett részt, akiknél a kutatás kezdetén nem állt fenn demencia. A résztvevők 2013-ban számoltak be alvási szokásaikról, majd akár tíz éven keresztül, 2023-ig követték az állapotuk alakulását.

A kutatók azt vizsgálták, milyen gyakran szunyókálnak napközben, előre eltervezik-e a pihenést, illetve mennyi ideig tart az alvásuk.

Az eredmények szerint azoknál, akik a legtöbb napon vagy mindennap szundítottak, 48 százalékkal magasabb volt a demencia kialakulásának kockázata azokhoz képest, akik csak ritkán vagy egyáltalán nem aludtak napközben. Az összefüggés akkor is megfigyelhető volt, amikor a kutatók figyelembe vették a résztvevők életkorát, egészségi állapotát, valamint az éjszakai alvás jellemzőit.

Még feltűnőbb eredmény született az akaratlan elalvások vizsgálatakor. Azoknál, akik nem terveztek napközbeni pihenést, mégis elbóbiskoltak, 39 százalékkal magasabb demenciakockázatot figyeltek meg. A félóránál rövidebb ideig szundikálók csoportjában 40 százalékkal magasabb kockázatot mértek.

Nem mindegy, miért alszunk el napközben

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy nem minden nappali alvási forma kapcsolódott a demenciához. Az alkalmi szunyókálás és az előre eltervezett pihenés esetében a részletesebb elemzések után nem találtak statisztikailag szignifikáns összefüggést. A fél óránál hosszabb alvások és a demencia közötti kapcsolat pedig gyengült, amikor az éjszakai alvás jellemzőit is figyelembe vették.