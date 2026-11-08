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A '70-es évek kedvenc copfja modern köntösben hódít: ultranőies és lágyan keretezi az arcot

frizuradivat frizura retró stílus copf
Váradi Melinda
2026.11.08.
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Újra hódít egy ikonikus fazon, amelyért a '70-es évek stílusikonjai is rajongtak. Jenna Ortega ismegmutatta, hogyan lehet ezt a retró frizura modern, nőies és ellenállhatatlanul sikkes formában viselni.

Az elmúlt években a tökéletesen hátrafésült, szigorúan lesimított kontyok és copfok uralták a vörös szőnyeget. Elég csak Hailey Bieber ikonikus hajviseleteire gondolni, ám az idei őszi-téli hajtrendek egészen más irányba fordulnak: előtérbe kerül a természetesség, a lazaság és a kissé bohém megjelenés. A változás egyik legnagyobb kedvence pedig egy olyan retró frizura, amelyet egykor Jane Birkin, Brigitte Bardot és Jane Fonda is előszeretettel viselt.

Jenna Ortega megidézte Brigitte Bardot-t ezzel a frizurával.
Jenna Ortega megidézte Brigitte Bardot-t ezzel a frizurával.
Forrás: Northfoto
  • Egy régi hollywoodi stílusikon is megirigyelné ezt a hajviseletet. 
  • Jenna Ortega ennek köszönhetően egészen más arcát mutatta meg a vörös szőnyegen. 
  • Egy apró trükk, amitől az egyszerű copf is elegánsabb lesz.

Visszatért a '70-es évek kedvenc frizurája

A '70-es évek ikonikus, laza copfja most újra reflektorfénybe került, és ebben Jenna Ortegának is komoly szerepe van. A színésznő a Klara és a nap című film sajtóeseményén egy meglepően nőies, vintage ihletésű lookkal jelent meg. A korábban leginkább gótikus stílusáról, a Wednesday-féle fonatokról és a Morticiát idéző, tükörsima hajáról ismert sztár ezúttal egészen más oldalát mutatta meg. A frizura középen elválasztott, a fejtetőnél enyhén megemelt, dús hatású lófarokból áll, amelyet az arc két oldalán szabadon hagyott, lágyan omló tincsek tesznek még romantikusabbá. 

A végeredmény szándékosan nem tökéletes: kissé kócos, természetes, mégis elegáns. Éppen ez adja a különleges báját, hiszen nem igényel makulátlanul lesimított hajszálakat vagy órákig tartó formázást. A retró hajviselet Jane Birkin és Brigitte Bardot bohém sikkjét idézi, miközben tökéletesen illeszkedik a mai trendekhez is. Nemcsak különleges alkalmakra, estélyekre vagy elegáns eseményekre ideális, hanem a hétköznapokon is könnyedén bevethető, ha egy kis nőiességet és vintage hangulatot csempésznénk a megjelenésünkbe.

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