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recept

Csak egyetlen extra hozzávaló, és sokkal finomabb lesz a brownie – ezt a receptet imádni fogod

recept csokis brownie dió
Life.hu
2026.11.08.
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A süteményt, ami már önmagában is ellenállhatatlan, mindenki imádja. De egy extra kiegészítővel még gazdagabbá teheted: nemcsak ropogóssá varázsolhatod vele a brownie-t, de a csokoládé ízét is remekül kiemelheted vele.

A brownie-ban az a legjobb, hogy nem kell különleges alapanyagokat beszerezni hozzá, mégis ellenállhatatlanul finom. Kívül ropog, belül krémes. És ha egy extra, mégsem különleges vagy drága hozzávalót is adsz a tésztához, új ízélményben lesz részed. 

pirított diós csokis brownie
Pirított diós csokis brownie
Forrás: 123rf

Csokis brownie pirított diófélékkel

A hűvösebb időjárás és a rövidebb nappalok miatt mondhatjuk, hogy az ősz a hangulatos sütögetések főszezonja. Sokak kedvenc sütije a brownie, hiszen szuper egyszerű elkészíteni, és a végeredmény isteni finom, már-már luxusérzés van az embernek, amikor beleharap. Elképesztően csokoládés – tökéletes egy csésze tea mellé egy kis nassolnivalónak, de akár vacsora utáni desszertnek is.

És ha az alapreceptedet kiegészíted egy marék egészséges diófélével, akkor egy ici-picit az élvezet mellett az egészségednek is áldozol vele.

A pirított diós csokis brownie receptje

Hozzávalók:

  • 150 g étcsokoládé
  • 120 g vaj
  • 150 g cukor
  • 2 tojás
  • 80 g liszt
  • 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor
  • 100 g dió, mogyoró vagy pekándió
  • 1 csipet só

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra, és bélelj ki sütőpapírral egy kisebb, körülbelül 20×20 centiméteres tepsit. A dióféléket száraz serpenyőben néhány perc alatt pirítsd illatosra, majd hagyd kihűlni, és vágd durvára.
  2. Olvaszd össze a vajat és az étcsokoládét, majd keverd hozzá a cukrot. Egyenként dolgozd bele a tojásokat, végül add hozzá a lisztet, a kakaóport és a sót. Forgasd a masszába a diófélék nagy részét.
  3. Öntsd a tésztát a tepsibe, szórd rá a maradék diót, és süsd körülbelül 20–25 percig. Akkor jó, ha a széle már megszilárdult, a közepe viszont még kissé lágy. 
  4. Hűtsd ki, mielőtt felszeleteled!

Tipp: Ne süsd túl! A brownie akkor igazán finom, ha belül szaftos és tömör marad.

Ha kedvet kaptál hozzá, állj is neki – nem fogod megbánni!

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