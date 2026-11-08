Csak egyetlen extra hozzávaló, és sokkal finomabb lesz a brownie – ezt a receptet imádni fogod

A brownie-ban az a legjobb, hogy nem kell különleges alapanyagokat beszerezni hozzá, mégis ellenállhatatlanul finom. Kívül ropog, belül krémes. És ha egy extra, mégsem különleges vagy drága hozzávalót is adsz a tésztához, új ízélményben lesz részed.

Pirított diós csokis brownie

Forrás: 123rf

Csokis brownie pirított diófélékkel

A hűvösebb időjárás és a rövidebb nappalok miatt mondhatjuk, hogy az ősz a hangulatos sütögetések főszezonja. Sokak kedvenc sütije a brownie, hiszen szuper egyszerű elkészíteni, és a végeredmény isteni finom, már-már luxusérzés van az embernek, amikor beleharap. Elképesztően csokoládés – tökéletes egy csésze tea mellé egy kis nassolnivalónak, de akár vacsora utáni desszertnek is.

És ha az alapreceptedet kiegészíted egy marék egészséges diófélével, akkor egy ici-picit az élvezet mellett az egészségednek is áldozol vele.

A pirított diós csokis brownie receptje

Hozzávalók:

150 g étcsokoládé

120 g vaj

150 g cukor

2 tojás

80 g liszt

2 evőkanál cukrozatlan kakaópor

100 g dió, mogyoró vagy pekándió

1 csipet só

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra, és bélelj ki sütőpapírral egy kisebb, körülbelül 20×20 centiméteres tepsit. A dióféléket száraz serpenyőben néhány perc alatt pirítsd illatosra, majd hagyd kihűlni, és vágd durvára. Olvaszd össze a vajat és az étcsokoládét, majd keverd hozzá a cukrot. Egyenként dolgozd bele a tojásokat, végül add hozzá a lisztet, a kakaóport és a sót. Forgasd a masszába a diófélék nagy részét. Öntsd a tésztát a tepsibe, szórd rá a maradék diót, és süsd körülbelül 20–25 percig. Akkor jó, ha a széle már megszilárdult, a közepe viszont még kissé lágy. Hűtsd ki, mielőtt felszeleteled!

Tipp: Ne süsd túl! A brownie akkor igazán finom, ha belül szaftos és tömör marad.

Ha kedvet kaptál hozzá, állj is neki – nem fogod megbánni!