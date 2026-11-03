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3 csillagjegy, amelynek novemberben visszanyal a fagyi – a karrierjük és a szerelmi életük is rámehet a nagyképűségre

ego csillagjegy horoszkóp
Angyal Léna
2026.11.03.
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Nem baj, ha az ember tisztában van az erejével és azzal, hogy mi az erőssége. Ám ha ez nagyképűségbe csap át, hamar visszaüthet.

Novemberben három csillagjegynek is érdemes lesz visszafognia magát. A túlzott magabiztosság, a lekezelő viselkedés, a nagyképűség, és az a meggyőződés, hogy mindig nekik van igazuk, komoly konfliktusokat okozhat az életükben. Ami korábban még határozottságnak tűnt, most könnyen arroganciává válhat: a munkahelyükön elveszíthetik mások bizalmát, a párkapcsolatukban pedig olyan sebeket okozhatnak, amelyeket már nem lesz egyszerű begyógyítani.

Három csillagjegy, amelynek novemberben visszanyal a fagyi – a karrierjük és a szerelmi életük is rámehet a nagyképűségre
Három csillagjegy, aki a nagyképűségbe bukhat bele. 
Forrás: 123.rf.com

A nagyképűség lehet 3 csillagjegy veszte

Az önbizalom fontos, ám könnyen átfordulhat nagyképűségbe, ha nem tartunk olykor önvizsgálatot. Novemberben három csillagjegy eshet bele leginkább ebbe a hibába. Ha nem veszik észre időben, hogy túl messzire mentek, a saját büszkeségük állhat a sikerük és a boldogságuk útjába.

Oroszlán: a büszkesége a karrierjébe kerülhet

Az Oroszlán imád a figyelem középpontjában lenni, és általában nem is kell sokat tennie azért, hogy mások felfigyeljenek rá. Novemberben azonban éppen ez a magabiztosság okozhat számára kellemetlen helyzeteket. Könnyen elhiheti, hogy nélküle semmi sem működik, és a környezetének minden döntését az ő elképzeléseihez kell igazítania. A munkahelyén ez különösen veszélyes lehet: kollégái egy idő után megelégelhetik a kioktató hangnemet, a főnökei pedig azt érezhetik, hogy az Oroszlán nem csapatjátékos, hanem mindenáron uralkodni akar másokon. Egy fontos lehetőséget is elszalaszthat, ha nem képes elfogadni a kritikát.

A magánéletében sem lesz könnyebb a helyzete. A párja úgy érezheti, hogy az Oroszlán mindig magáról beszél, és kevés figyelmet szentel a másik igényeinek. Ha minden vitában neki kell kimondania az utolsó szót, novemberben komoly veszekedések és akár szakítás is következhet. Most nem azzal bizonyíthatja az erejét, ha mindenkit maga alá gyűr, hanem azzal, ha képes elismerni, amikor hibázik.

Bak: a fölényeskedése visszaüthet

A Bak gyakran büszke a teljesítményére, a kitartására és arra, hogy másoknál előrelátóbban gondolkodik. Novemberben azonban könnyen áteshet a ló túloldalára. Hajlamos lehet úgy viselkedni, mintha csak az ő véleménye lenne mérvadó, miközben a környezetétől is elvárja, hogy mindenben hozzá igazodjon. A munkahelyén ez hatalmi harcokhoz vezethet: ha nem hallgatja meg a kollégáit, vagy mások eredményeit kisebbíti, könnyen elveszítheti azok támogatását, akik eddig segítették az előrelépését. A karrierjében most nem feltétlenül a szakmai tudás hiánya, hanem a nehézkes együttműködés okozhatja a legnagyobb problémát.

A párkapcsolatában a Bak makacssága és érzelmi távolságtartása is feszültséget kelthet. Ha úgy gondolja, hogy mindig ő tudja, mi a helyes, a másik fél egyre inkább háttérbe szorítva érezheti magát. Novemberben különösen fontos lenne, hogy ne csak a saját elvárásait tartsa szem előtt, hanem a párja érzéseit is komolyan vegye.

Ikrek: szarkazmusa sodorja bajba

Az Ikrek egészen másképp eshet saját egójának csapdájába. Gyors észjárása, jó kommunikációs képessége és szellemes megjegyzései miatt könnyen úgy érezheti, hogy minden helyzetben ő látja át a legjobban a dolgokat. Novemberben azonban a szarkasztikus megjegyzések, a mások szavába vágás és a fölényeskedő vitastílus komoly ellenérzéseket válthat ki. A munkahelyén olyan konfliktusba keveredhet, amelyben már nem a teljesítménye, hanem a viselkedése kerül a középpontba. Ha nem tudja elfogadni, hogy másoknak is lehet igaza, a szakmai kapcsolatai és a róla kialakult kép is sérülhet.

A szerelemben az Ikreknek azzal kell szembesülnie, hogy humorral nem minden helyzetben menti meg a tapintatlan megjegyzéseket. A párja egy idő után belefáradhat abba, hogy minden komoly beszélgetést viccelődés vagy vita követ. Ha novemberben nem tanul meg valóban figyelni a másikra, a kapcsolatában is komoly törés következhet be.

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