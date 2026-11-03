Ha jót akarsz magadnak, felejtsd el, ahogy eddig csináltad: így olvaszd ki biztonságosan a fagyasztott húst

A fagyasztás lelassítja a mikroorganizmusok működését, de nem pusztítja el feltétlenül az összes kórokozót. Amint a fagyasztott hús felmelegszik, a baktériumok ismét szaporodni kezdhetnek. Ráadásul nem lehet pusztán a színéből vagy az illatából megállapítani, hogy biztonságos-e az étel.

A fagyasztott hús kiolvasztásának biztonságos módszerei.

Forrás: 123rf

Erre figyelj, mielőtt kiolvasztanád a fagyasztott húst

Jöjjön pár biztonságos módszer!

A hűtőszekrény a legjobb választás

Ha előre tudod, mit főzöl másnap, egyszerűen tedd át a fagyasztott húst a hűtőbe. Ez a leglassabb, ugyanakkor a legbiztonságosabb módszer, hiszen a hús végig alacsony hőmérsékleten marad. Helyezd egy tálba vagy peremes tányérra, hogy a kiolvadó húslé ne csöpögjön más élelmiszerekre, és lehetőleg a hűtő alsó polcán kapjon helyet.

A felengedés ideje a hús méretétől és vastagságától függ: kisebb adagok akár egy nap alatt kiolvadhatnak, egy nagyobb darabnak vagy egész baromfinak ennél több időre is szüksége lehet.

Ennek a módszernek van még egy előnye: ha a hús a hűtőben olvadt ki, és közben végig megfelelően hidegen tartottad, akár vissza is fagyaszthatod. A minősége, állaga és íze viszont romolhat.

Ha sietsz, a hideg víz segíthet

Nincs időd egy teljes napot várni? A hideg vizes módszerrel jelentősen lerövidítheted a folyamatot. Tedd a húst jól záródó, vízhatlan zacskóba, majd merítsd egy hideg vízzel teli edénybe. Fontos, hogy a csomagolás ne engedjen, és a víz ne érintkezzen közvetlenül a hússal.

A vizet félóránként cseréld le, hogy hideg maradjon. A kisebb adagok akár egy óra alatt felengedhetnek, a nagyobbaknak több időre van szükségük. Ezzel a módszerrel kiolvasztott húst viszont rögtön el kell készíteni, és nyersen már ne tedd vissza a fagyasztóba.

A mikró is szóba jöhet, de van egy fontos szabály

A mikrohullámú sütő a leggyorsabb megoldás, különösen kisebb húsdaraboknál vagy darált húsnál. Használd a kiolvasztóprogramot vagy kövesd a készülék útmutatóját. Arra ügyelj, hogy a mikró egyenetlenül melegíthet: a hús egyes részei már felmelegedhetnek, miközben máshol még jégkristályok maradnak.