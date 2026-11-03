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rejtvény

IQ-teszt: lézerlátásod van, ha megtalálod a képen az elrejtett kincset 15 másodperc alatt

rejtvény IQ-teszt fejtörő
Life.hu
2026.11.03.
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Egy színes víz alatti világot ábrázol ez a képes fejtörő: a tengerfenéken valahol egy kincsesláda is megbújik. Vajon neked sikerül megtalálnod 15 másodperc alatt?

Halak, polipok és színes korallok között kell megkeresned az elrejtett kincsesládát. A sok apró részlet megnehezíti a feladatot, előfordulhat, hogy többször is át kell nézed a képet, mire megtalálod, amit keresel. A feladvány készítői szerint az emberek 95 százalékának nem sikerül megoldani időn belül az IQ-tesztet. Állítsd be a stoppert 15 másodpercre, és kezdődhet a keresés!

IQ-teszt: megtalálod a kincsesládát 15 másodperc alatt?
IQ-teszt: megtalálod a kincsesládát 15 másodperc alatt?
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Lejárt a 15 másodperc? Sikerült megtalálnod a kincsesládát? Ha nem, nézd meg a megfejtést mutató képet, amelyen megjelölték az elrejtett ládát.

Ha időben észrevetted, gratulálunk! Ha pedig nem sikerült, érdemes további hasonló fejtörőkkel próbára tenned a megfigyelőképességedet:

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