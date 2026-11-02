Felejtsd el az öblítőt! Ettől a 2 filléres csodaszertől extra puha lesz a törölköző

Hiába a rendszeres mosás, a törölközők egy idő után durva tapintásúvá válnak, hosszútávon pedig a kellemetlen szagok is benne maradnak, amelyeket akárhogy próbálsz, szinte lehetetlennek tűnik eltüntetni. Mielőtt azonban lecserélnéd a régi darabokat, érdemes körülnézned a konyhában, hiszen két mindennapi alapanyag is segíthet abban, hogy újra puhává és frissé váljanak.

A rossz minőségű tisztítószerek miatt mosás után a törölköző könnyen durva tapintásúvá és kellemetlen szagúvá válhat.

Forrás: 123rf.com

Mosás után gyakran szembesülhetünk azzal, hogy a törölköző durva tapintású lett, ráadásul a kellemetlen szag sem tűnt el belőle.

Szerencsére a helyzet menthető, ha az öblítőt két filléres konyhai alapanyagra cseréljük.

Mutatjuk, mik ezek!

Ettől a 2 filléres szertől ismét puha lehet a törölköző

Bár kevesen tudják, de a rendszeres mosás még nem elég ahhoz, hogy visszanyerjük a törölközők eredeti, puha tapintását. Sok esetben még ronthat is a helyzeten, hiszen ha nem megfelelő tisztítószert használunk, a mosószer és öblítő könnyen beletapasztja a textilszálak közé a letörölt izzadságot, és baktériumokat.

Szerencsére nem kell azonnal kidobnunk a használt, durva tapintású törölközőt, elég, ha az öblítőt fehér ecetre és szódabikarbónára cseréljük – ezek együttesen képesek lebontani a mosószermaradványokat és a lerakódásokat, ezzel ismét puha tapintásúvá változtatva a textíliát.

Ez a két filléres konyhai alapanyag csodákat tesz a törölközővel, hisz míg az ecet savtartalma miatt feloldja a rajta levő izzadtságot és fehérít, addig a szódabikarbóna képes eltávolítani azokat a szennyeződéseket, amelyek a dohos szagát okozzák.

Használatuk ráadásul pofonegyszerű; nincs más dolgunk, mint öblítő helyett fehér ecetet önteni a mosógép öblítő-adagolójába, egy kevés szódabikarbónát pedig a beletenni a dobba.

A kettőt nem szabad teljesen összevegyíteni, mert semlegesítik egymást, és hatástalanná válnak. Ezért, ha az egyik már a mosás elején, a másik pedig csak a fázis végén, az öblítési szakaszon kerül a ruhákra, akkor külön-külön, maximális hatékonysággal tudják végezni a dolgukat. Ha előkészítettük a mosást, ezután már csak egy általános programot kell elindítanunk, amit célszerű a törölköző címkéjén feltüntetett, legmagasabb hőfokra állítani. Így a program lejárta után végre búcsút inthetünk a durva tapintásnak, és ismét élvezhetjük a törölköző eredeti puhaságát.