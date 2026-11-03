Nem hagyhatta szó nélkül: az 55 éves hercegnő reagált a terhességéről szóló hírekre

A 55 éves Márta Lujza hercegnőről és férjéről, Durek Verrett sámánról olyan képek jelentek meg a közösségi oldalakon, amelyek azt sugallták, hogy a házaspár gyermeket vár. Az egyik fotón a hercegnő várandósnak látszott, egy másikon pedig férjével együtt mosolyogva tartottak egy ultrahangfelvételt. A képek azonban nem valódiak, mesterséges intelligenciával készültek – számolt be róla a HELLO! magazin.

Márta Lujza és Durek Verrett sámán az esküvőjükön 2024. augusztus 31-én

Forrás: AFP

Márta Lujza hercegnő cáfolta a terhességéről szóló pletykákat

A megtévesztő felvételek gyors terjedése miatt a hercegnő régi munkatársa és menedzsere, Carina Scheele Carlsen közleményt adott ki. Egyértelművé tette, hogy a terhességről szóló állítások és az ahhoz csatolt képek sem hitelesek. Hozzátette, hogy Márta Lujza csapata már megtette a szükséges intézkedéseket.

A norvég TV2 információi szerint a hamis bejegyzéseket frissen létrehozott Facebook-oldalakkal terjesztették, norvég és német nyelven egyaránt. A posztok egy részét már törölték, a Facebookot működtető Meta pedig vizsgálatot indított az érintett fiókokkal kapcsolatban.

Nem először terjesztenek hamis képeket a norvég királyi családról

Néhány hónappal korábban Mette-Marit koronahercegné is hasonló visszaélés áldozata lett. Miután kiderült, hogy súlyosbodó tüdőbetegsége miatt tüdőátültetésre vár, mesterséges intelligenciával előállított fényképek jelentek meg róla az interneten. A hamis felvételeken Mette-Marit kórházi ágyban feküdt, mellette férje, Haakon trónörökös és lányuk, Ingrid Alexandra hercegnő volt látható. A képekhez olyan érzelmes szövegeket mellékeltek, amelyekben imákat és támogatást kértek a beteg koronahercegné számára.

Jon Wessel-Aas norvég jogász korábban arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligenciával előállított hamis tartalmak jogi megítélése sok esetben még nem egyértelmű, ezért az ilyen visszaélések ellen nem mindig könnyű fellépni.

Márta Lujza hercegnő három gyermek édesanyja

A norvég hercegnőnek néhai férjétől, Ari Behn írótól három lánya született. Legidősebb gyermekük, a 23 éves Maud Angelica a mentális egészséggel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, és televíziós műsorokban is szerepelt. A 21 éves Leah Isadora a szépségiparban tevékenykedik, influenszerként és vállalkozóként ismert. A legfiatalabb lány, a 18 éves Emma Tallulah kevésbé keresi a nyilvánosságot, elsősorban tanulmányaira és lovassport-karrierjére összpontosít.