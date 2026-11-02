Innen tudhatod, hogy megromlott a parfümöd: ezekre a jelekre figyelj

Sokan évekig őrizgetik a kedvenc parfümjüket - vagy mert nagyon drága volt, vagy mert már nem kapható. A parfümök azonban idővel veszíthetnek minőségükből. Nem mindegy, hogyan tároljuk őket, a fény, a meleg és a levegővel való érintkezés egyaránt befolyásolja az összetételüket.

A parfümök idővel veszíthetnek a minőségükből

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Ezekből a jelekből tudhatod, hogy megromlott a parfümöd

A legegyszerűbb módszer, ha megvizsgálod az illatát. Ha a korábban kellemes parfüm savanykás, fémes vagy valami oda nem illőt érzel rajta, az arra utalhat, hogy az összetevői megváltoztak.

Érdemes a folyadék színét és állagát is ellenőrizni. Ha a parfüm besötétedett, vagy már nem olyan az állaga, mint korábban, az szintén figyelmeztető jel lehet. Amennyiben használat közben irritálja a bőrödet, ne fújd magadra többé.

Az alkoholos parfümök átlagosan körülbelül öt évig őrizhetik meg a minőségüket, de ez nem jelenti azt, hogy ennyi idő után minden illatszer meg is romlik. A megfelelően tárolt, bontatlan parfümök ettől tovább is kifogástalanok maradhatnak.

Az sem mindegy, milyen összetételű egy illat. A könnyed, citrusos illatok általában hamarabb megváltoznak, míg a vaníliás, pacsulis vagy oudjegyeket tartalmazó parfümök hosszabb ideig megőrizhetik eredeti karakterüket.

Két jelölés segíthet ellenőrizni a parfüm korát

Ha már nem emlékszel, mikor vetted meg a parfümöt, nézd meg az üveg alját vagy a dobozát, ha még megvan. Kétféle jelölést érdemes keresned.

Az egyik a gyártási kód, más néven batch code. Ez egy számokból és betűkből álló azonosító, amelyet általában a csomagolásra nyomtatnak, vagy az üveg aljába gravíroznak. Bizonyos márkáknál a kód alapján a gyártás időpontja is megállapítható. Ehhez olyan ingyenes internetes adatbázisokat használhatsz, mint a CheckFresh. Az oldalon ki kell választanod a parfüm márkáját, majd megadnod a gyártási kódot. Fontos azonban, hogy az adatbázis nem minden márka azonosítóit képes értelmezni.

A másik fontos jelzés a nyitott tégelyt ábrázoló szimbólum, amely mellett például 12M, 24M vagy 36M felirat szerepelhet. Ez a PAO-jelölés, amely azt mutatja meg, hogy a gyártó ajánlása szerint a felbontást követően hány hónapig használható a termék. Az Európai Unió kozmetikai termékekre vonatkozó szabályozása szerint a 30 hónapnál hosszabb minimális eltarthatóságú készítményeken nem kötelező lejárati dátumot feltüntetni. Ezeknél a felbontás utáni felhasználhatósági időt kell jelölni, amennyiben ez szükséges.