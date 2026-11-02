Felfoghatatlan tragédia: 33 évesen, álmában elhunyt a Disney sztárja – Tíz nappal a halála előtt még a visszatéréséről beszélt

Anuj Thakur október 27-én hunyt el mumbai otthonában. A színészről barátja, Rupesh Sonar egy Instagram-bejegyzésben emlékezett meg. A castingrendező Sonar és Thakur régóta ismerték egymást, több televíziós produkcióban is együtt dolgoztak.

Anuj Thakur 33 éves volt.

Forrás: Shutterstock/Vladyslav Starozhylov

Barátja nemrég találkozott Anuj Thakurral

Rupesh Sonar a közösségi oldalán szívszorító szavakkal búcsúzott a színésztől. „Még mindig nem tudom elhinni, hogy már nem vagy velünk. Nemcsak a barátom voltál, hanem olyan voltál nekem, mint az öcsém. Annyi közös projektet terveztünk, és még mindig emlékszem, a kezdeti küzdelmeidre és az utadra. Az élet valóban kiszámíthatatlan. Szívszorító elfogadni, hogy ilyen hamar elmentél. Mindig emlékezni fogok rád, testvérem. Nyugodj békében” – idézi az Express.

A castingrendező a The Times of India című lapnak is beszélt a tragédiáról. Elmondása szerint 2008 óta ismerték egymást, első közös sorozatuk a Bandhan Saath Janmon Ka volt, később pedig több produkcióban is együtt dolgoztak. Sonar mindössze tíz nappal a haláleset előtt találkozott a színésszel, ezért különösen nehezen fogadta a hírt.

„Megdöbbentem, amikor megtudtam, hogy este lefeküdt aludni, és többé nem ébredt fel” – idézte fel. Elmondta, hogy először egy közös ismerősüktől értesült a történtekről, majd felkereste Thakur családját, tőlük tudta meg, hogy a színész feltehetően szívrohamot kapott. Anuj holttestét az édesanyja találta meg.

A színész a visszatérését tervezte

Anuj Thakur a Disney Channel Dhoom Machao Dhoom című sorozatában vált ismertté, később pedig olyan műsorokban tűnt fel, mint a Bandhan Saath Janmon Ka, a Beendh Banoonga Ghodi Chadunga és a Mahisagar. Barátja szerint a színész az utóbbi időben nem szerepelt, de nem adta fel a karrierjét. „Tíz nappal a halála előtt találkoztam vele, és arról beszélt, hogy szeretne visszatérni. Ugyanolyan lelkes volt, mint 2008-ban” – mondta Sonar.

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