A nap eleje érzékenyebb lehet, később viszont egyre határozottabbá válik a hangulat. Ha valaki rád próbálja tenni a saját kapkodását, ne vedd át tőle. A napi horoszkóp arra figyelmeztet, hogy a hét utolsó munkanapján már engedd el a bizonyítási vágyat.
Mit üzen az univerzum?
- Akármi bosszant ma fel, ne reagálj csípőből.
- Amit ma nem muszáj lezárni, azt nyugodtan hagyd hétfőre.
- A határozottság nem egyenlő a türelmetlenséggel.
Napi horoszkóp november 20.
Vajon péntekre mit tartogat az univerzum a csillagjegyeknek?
Kos
Már reggel úgy érezheted, hogy legszívesebben mindent egyszerre intéznél el. Csakhogy valaki vagy valami lassítja a tempót. Ne bosszankodj rajta, inkább használd ki az időt arra, hogy átnézd, valóban minden feladatod olyan sürgős-e. Estére sokkal jobb kedved lesz, ha nem hagytad, hogy mások kapkodása rád ragadjon.
Bika
Egy pénzügyi kérdést ma különösen józanul látsz. Ha valamit már régóta nézegetsz, ne az első lelkesedés dönts helyetted. Egy kis utánajárással jobb választást találhatsz. Este viszont már ne számolj, tervezz és mérlegelj: kezdődjön a hétvége.
Ikrek
Ma több ember is szeretne tőled valamit, és könnyen azon kaphatod magad, hogy egész nap mások ügyeit intézed. Válassz ki egy-két dolgot, ami tényleg fontos, a többit pedig engedd el. Egy rövid, váratlan beszélgetés viszont nagyon jó ötletet adhat valamire, amivel régóta foglalkozol.
Rák
A nap első felében egy megjegyzés érzékenyen érinthet, jobban, mint amennyire azt a másik ember szánta. Ne keresd rögtön a sértést minden mondat mögött. Délután már könnyebben elengeded, ami zavart. Este egy otthoni program vagy egy nyugodt találkozó sokkal jobban esik, mint egy zsúfolt társasági este.
Oroszlán
Ma nagy a lendületed, és ez jó dolog, amíg nem akarsz mindenkit magaddal rángatni. Egy munkahelyi vagy családi ügyben érdemes meghallgatnod mások álláspontját is. Délután egy kisebb siker visszaadhatja a kedvedet, este pedig végre azt csinálhatod, amihez valóban kedved van.
Szűz
Valami nem úgy működik, ahogy eltervezted, és ettől azonnal megjelenik benned a késztetés, hogy kijavítsd. Állj meg egy pillanatra: lehet, hogy nincs is akkora baj. A nap második felében egy gyakorlati ügyben gyorsan megtalálod a megoldást, és büszke leszel rá, hogy nem bonyolítottad túl.
Mérleg
Valaki ma határozott választ vár tőled, te viszont még nem látod teljesen tisztán a helyzetet. Ne mondj igent csak azért, hogy ne legyen kellemetlen a pillanat. Egy kis gondolkodási idő most kifejezetten jól jön. Este egy kellemes beszélgetés segít visszatalálni a saját ritmusodhoz.
Skorpió
Ma pontosan érzed, mikor próbál valaki rád erőltetni valamit. Nem kell jelenetet rendezned, elég, ha egyszerűen nemet mondasz. A munkában egy régóta húzódó feladat végére pontot tehetsz, és ez nagyobb megkönnyebbülést hoz, mint vártad. Este már ne akarj újabb problémákat megoldani.
Nyilas
Pénteken nehéz lesz egy helyben maradnod, különösen, ha már a hétvégi terveken jár az eszed. Egy váratlan programlehetőség felboríthatja az eredeti elképzeléseidet, de nem feltétlenül bánod meg. Ha valaki azt mondja, „menjünk, majd lesz valahogy”, ma akár még igaza is lehet.
Bak
Egy munkával kapcsolatos apróság több időt vesz el, mint tervezted. Ne hagyd, hogy emiatt az egész napodat elrontsa. Amit ma már nem tudsz tökéletesen befejezni, azt zárd le annyival, amennyivel lehet. A hétvége sokkal kellemesebben indul, ha nem viszed haza fejben az egész hetet.
Vízöntő
Ma valami egyszerűbbnek bizonyulhat, mint amire számítottál. Egy ügyben, amelyet eddig túl sokáig elemeztél, végre meglátod a kézenfekvő megoldást. Délután egy baráti üzenet vagy spontán ötlet mozdíthat ki a megszokott pénteki rutinból.
Halak
Ma hamar átragad rád mások feszültsége, ezért most különösen fontos, hogy ne minden problémát tekints a sajátodnak. Egy munkahelyi helyzetben maradj nyugodt, még akkor is, ha valaki türelmetlen veled. Este viszont már teljesen más hangulatba kerülsz: egy kis csend, zene vagy egy kellemes beszélgetés nagyon jól esik.
A nap üzenete
Nem attól lesz jó a péntek, hogy mindent kipipálsz. Néha az is komoly teljesítmény, ha tudod, mit érdemes ma még megcsinálni, és mit hagyhatsz nyugodtan holnapra.
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