A dús, egészséges hajkorona sokak számára a szépség és az ápoltság egyik legfontosabb ismérve. Éppen ezért különösen bosszantó, amikor hajmosáskor a szokásosnál több szálat találunk a lefolyóban, a fésülködés után pedig szinte megtelik a hajkefe. A hajhullás természetes folyamat, hiszen naponta bizonyos mennyiségű hajszál elvesztése teljesen normális, a látványos ritkulás azonban már figyelmet érdemel.

Ha hajhullással küzdesz, érdemes bevetni néhány hatékony terméket.

Forrás: 123rf

Nem mindegy, milyen hatóanyagokat keresel, ha látványosan ritkulni kezdtek a tincseid.

Számos egészségügyi probléma, sőt akár még egy természetes folyamat, a menopauza is okozhat hajhullást.

Mutatjuk azokat a szérumokat és hajcseppeket, amelyekkel új lendületet adhatsz a hajápolási rutinodnak!

Hajhullás ellen: ezek a szérumok és cseppek működhetnek

A háttérben állhat stressz, vitamin- és ásványianyag-hiány, hormonális változás, pajzsmirigyprobléma vagy akár egy korábbi betegség is. A változókor sem csak a bőr állapotára és a test működésére lehet hatással, hanem a hajkoronára is: a szálak vékonyabbá válhatnak, csökkenhet a haj sűrűsége, és erőteljesebb hajhullás jelentkezhet. A megfelelően kiválasztott szérumok és cseppek azonban támogathatják a fejbőr állapotát, erősíthetik a hajszálakat, és bizonyos esetekben hozzájárulhatnak a hajvesztés mérsékléséhez. Fontos azonban, hogy ne várjunk azonnali csodát: a haj növekedési ciklusa lassú, ezért a rendszeres használat és a türelem elengedhetetlen.

1. Rituals The Ritual of Ayurveda haj- és fejbőrápoló olaj – 7700 Ft; 2. Varga Hajcseppek hajhullás ellen – 3999 Ft; 3. Revalid Regrowth Serum – 12 100 Ft; 4. Hairburst Multiaktív Hajnövesztő Szérum – 22 580 Ft; 5. Difeel Rosemary&Mint fejbőrstimuláló szérum – 2269 Ft.

Forrás: rituals.com; rossmann.hu; notino.hu; Shutterstock.

Ha a jelenség hirtelen kezdődik, hónapokon keresztül fennáll, foltokban jelentkezik, vagy a választék látványosan szélesedik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A hajhullás elleni szérumok és cseppek kiegészíthetik a megfelelő kezelést, de nem helyettesítik az okok felderítését. A legjobb eredményt mindig az egyéni problémához igazított hajápolási és kezelési rutin hozhatja.

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