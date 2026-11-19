A napokban mutatkozott először a nyilvánosság előtt Harry herceg és Meghan Markle a gyerekeikkel azóta, hogy visszatértek az Egyesült Királyságba. Archie-ról és Lilibetről még képeket is készítettek a paparazzók, ahogy a szüleikkel a londoni Winter Wonderlandben játszanak.

Meghan Markle ritkán oszt meg képeket gyermekeiről, legutóbb nyáron posztolt róluk az Instagram-oldalán.

Forrás: Instagram / Meghan Markle

Angliába való visszatérésük óta most először láthatták együtt Harry herceget és Meghan Markle-t gyerekeikkel.

A hercegi pár a Winter Wonderlandbe vitte el a kicsiket egy közös családi kikapcsolódásra.

A helyszínen a paparazzók is megjelentek, akik lencsevégre is kapták őket.

Harry és Meghan Markle nem voltak elég óvatosak

Úgy tűnik, már nem is olyan fontos a biztonság a sussexi párnak, a napokban állami védelem nélkül látogattak el gyerekeikkel az első családi programra az Egyesült Királyságba költözésük óta.

Bár a hercegi pár korábban aggodalmát fejezte ki biztonságukkal kapcsolatban, és továbbra is küzdenek azért, hogy állami finanszírozású, fegyveres rendőri védelmet kapjanak, most mégis óvatlanul mutatkoztak a nyilvánosság előtt, sőt két paparazzónak sikerült is lencsevégre kapniuk őket, akiket a helyszínen többen is egy fehér furgonban láttak.

Annak ellenére, hogy korábban éppen ők kifogásolták, hogy lesifotósok bukkantak fel Archie és Lilibet új iskolájának közelében, most úgy tűnik, nem zavarták őket a kamerák. A friss képeken a 42 éves, baseballsapkát viselő Harry herceg és fia, Archie a dodzsempályán nevetgélnek. Eközben Meghan Markle kötött sapkában karolja át a kordon mögül szurkoló Lilibetet, akinek jobb keze be van kötözve.

Awww 🥰 Prince Harry, Meghan, Prince Archie and Princess Lilibet enjoyed a family outing at the Hyde Park attraction on Wednesday evening. The Sussexes were invited to enjoy Winter Wonderland's attractions ahead of the official opening. The cutest family ❤️ https://t.co/Bvcbf1SwpY — Katerina 🇺🇦 (@Le__Katerina) November 19, 2026

De nem ez volt az egyetlen alkalom, mikor lefényképezték a hercegi párt. Már a múlt hónapban is lencsevégre kapták őket, amit kézen fogva sétáltak a Cotswoldsban található Falkland Arms nevű pub felé, ahová egy ebédre is betértek, amíg Archie és Lilibeth iskolában volt.

A szemtanúk szerint ráadásul pont úgy viselkedtek, mint bármelyik helyi törzsvendég.

Meghan gluténmentes fish and chipset rendelt, Harry pedig csirkés-sonkás pitét választott az étlapról. Cotswolds egyébként is különösen közel áll Meghan szívéhez, a környéket már esküvőjük előtt is szívesen látogatták. Harry még az önéletrajzi könyvében, a Tartalékban is szeretettel idézte fel az ott töltött időszakot, amit különösen kedveltek a nyugalom, a friss levegő és a paparazzók hiánya miatt.