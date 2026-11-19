Továbbra sem tudjuk megállítani az időt, nincs olyan trükk, ami visszaforgatja az órát. A cél inkább az, hogy ne csak fiatalabbnak nézzünk ki, hanem frissebbnek, energikusabbnak is érezzük magunkat. Egy egészséges öregedéssel foglalkozó orvos, Dr. Talal Khan hét olyan szokást emel ki, amit érdemes beépíteni a mindennapokba.

Egészséges öregedés csodaszérumok nélkül.

Forrás: 123f.com

Az egészséges öregedés 7 titka: friss, fiatalos megjelenés újabb és újabb csodaszérumok nélkül

1. Aludj többet – a bőröd és az egész tested meghálálja

Talán nem a legizgalmasabb tanács, de az egyik legfontosabb. Az alvás alatt a szervezet olyan folyamatokat végez, amelyek a szövetek regenerációjától az immunrendszer működéséig rengeteg mindenben szerepet játszanak.

A szakértő szerint a legtöbb felnőttnek nagyjából 7–9 óra alvásra van szüksége éjszakánként, és nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is számít.

Ha rendszeresen kialvatlanul ébredsz, lehet, hogy nem egy új szemránckrém hiányzik a rutinodból, hanem fél óra plusz alvás.

2. Ne ülj egész nap egy helyben

Ha egész nap a számítógép előtt ülsz, majd este fáradtan már semmi kedved megmozdulni, nem vagy egyedül. A mozgásszegény életmód azonban az életkor előrehaladtával különösen sokat számíthat.

A rendszeres mozgás segít megőrizni az izomerőt és a mozgékonyságot, ami nemcsak a sportolóknak fontos. Az orvos ajánlása hetente legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás, valamint heti két erősítő edzés.

És ehhez nem feltétlenül kell edzőterem. Egy tempós séta is jobb, mint az egész napos ülés.

3. Nem mindegy, mi kerül a tányérodra

A feldolgozott élelmiszerek gyorsan elkészülnek, finomak, és valljuk be, egyikünk sem akar egy fárasztó nap végén háromfogásos egészséges vacsorát főzni.

Az orvos szerint azonban érdemes visszavenni a fogyasztásukat, és több zöldséget, gyümölcsöt, teljes értékű gabonát, sovány fehérjét és egészséges zsiradékot választani. A túl sok só és az erősen feldolgozott élelmiszerek ugyanis hozzájárulhatnak olyan egészségügyi problémákhoz, amelyek hosszú távon sem tesznek jót.

Nem kell egyik napról a másikra tökéletesen étkezni. Már az is változás, ha a következő bevásárlásnál eggyel több zöldséget teszel a kosárba.

4. A stressz bizony az arcunkon is meglátszik

Van az a reggel, amikor belenézel a tükörbe, és az arcodról is lesír, hogy túl sok minden történt az előző hetekben.