Továbbra sem tudjuk megállítani az időt, nincs olyan trükk, ami visszaforgatja az órát. A cél inkább az, hogy ne csak fiatalabbnak nézzünk ki, hanem frissebbnek, energikusabbnak is érezzük magunkat. Egy egészséges öregedéssel foglalkozó orvos, Dr. Talal Khan hét olyan szokást emel ki, amit érdemes beépíteni a mindennapokba.
Az egészséges öregedés 7 titka: friss, fiatalos megjelenés újabb és újabb csodaszérumok nélkül
1. Aludj többet – a bőröd és az egész tested meghálálja
Talán nem a legizgalmasabb tanács, de az egyik legfontosabb. Az alvás alatt a szervezet olyan folyamatokat végez, amelyek a szövetek regenerációjától az immunrendszer működéséig rengeteg mindenben szerepet játszanak.
A szakértő szerint a legtöbb felnőttnek nagyjából 7–9 óra alvásra van szüksége éjszakánként, és nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is számít.
Ha rendszeresen kialvatlanul ébredsz, lehet, hogy nem egy új szemránckrém hiányzik a rutinodból, hanem fél óra plusz alvás.
2. Ne ülj egész nap egy helyben
Ha egész nap a számítógép előtt ülsz, majd este fáradtan már semmi kedved megmozdulni, nem vagy egyedül. A mozgásszegény életmód azonban az életkor előrehaladtával különösen sokat számíthat.
A rendszeres mozgás segít megőrizni az izomerőt és a mozgékonyságot, ami nemcsak a sportolóknak fontos. Az orvos ajánlása hetente legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás, valamint heti két erősítő edzés.
És ehhez nem feltétlenül kell edzőterem. Egy tempós séta is jobb, mint az egész napos ülés.
3. Nem mindegy, mi kerül a tányérodra
A feldolgozott élelmiszerek gyorsan elkészülnek, finomak, és valljuk be, egyikünk sem akar egy fárasztó nap végén háromfogásos egészséges vacsorát főzni.
Az orvos szerint azonban érdemes visszavenni a fogyasztásukat, és több zöldséget, gyümölcsöt, teljes értékű gabonát, sovány fehérjét és egészséges zsiradékot választani. A túl sok só és az erősen feldolgozott élelmiszerek ugyanis hozzájárulhatnak olyan egészségügyi problémákhoz, amelyek hosszú távon sem tesznek jót.
Nem kell egyik napról a másikra tökéletesen étkezni. Már az is változás, ha a következő bevásárlásnál eggyel több zöldséget teszel a kosárba.
4. A stressz bizony az arcunkon is meglátszik
Van az a reggel, amikor belenézel a tükörbe, és az arcodról is lesír, hogy túl sok minden történt az előző hetekben.
A tartós stressz nemcsak a közérzetünket befolyásolhatja, hanem az alvást és a vérnyomást is. Éppen ezért a szakértő szerint érdemes tudatosan időt hagyni a pihenésre, a mozgásra, a szabadtéri programokra és a valódi emberi kapcsolatokra.
És igen, néha 10–15 perc semmittevés is jobb, mint még egy feladatot gyorsan bepréselni a napba.
5. A dohányzásról és az alkoholról sem érdemes megfeledkezni
A drága kozmetikumok használata mellett hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy bizonyos szokások mennyivel nagyobb hatással lehetnek az egészségünkre.
A dohányzás károsítja az ereket, és növeli többek között a szívbetegségek és bizonyos daganatok kockázatát. Az alkoholnak szintén vannak egészségügyi kockázatai, a túlzott fogyasztás pedig az alvást és több szervünk működésére is negatívan hat.
Ez nem azt jelenti, hogy egy pohár bor után hirtelen tíz évet öregszünk. Inkább azt, hogy hosszú távon a szokásaink számítanak.
6. A barátainkat se hagyjuk el
Ez talán a legmeglepőbb pont: a társas kapcsolataink is számítanak az egészséges öregedés szempontjából (is).
A magány és a társadalmi elszigeteltség összefüggésbe hozható többek között a depresszió, a szív- és érrendszeri betegségek, a kognitív hanyatlás és a korai halálozás magasabb kockázatával.
Vagyis lehet, hogy az egyik legjobb „anti-aging trükk” egyáltalán nem a fürdőszobában található, hanem abban, hogy felhívjuk azt a barátnőnket, akivel már hónapok óta halogatjuk a találkozást.
7. Ne csak akkor menj orvoshoz, amikor már baj van
A rendszeres orvosi ellenőrzés nem túl izgalmas program, mégis fontos része annak, hogy hosszabb távon is jól legyünk.
Bizonyos problémák – például a magas vérnyomás vagy a megemelkedett vércukorszint – kezdetben akár tünetmentesek is lehetnek. A rendszeres vizsgálatok segíthetnek abban, hogy időben kiderüljenek az eltérések.
Ez talán kevésbé látványos, mint egy új anti-aging szérum, de az egészségünk szempontjából sokkal fontosabb lehet.
Nem kell visszaforgatni az időt
Az öregedést nem lehet megállítani, és talán nem is kellene úgy tekintenünk rá, mint valamire, amit mindenáron le kell győznünk. A cél inkább az, hogy minél több jó évünk legyen, amikor energikusnak, erősnek és kíváncsinak érezzük magunkat.
Ehhez pedig nem feltétlenül kell vagyonokat elkölteni. Elég, ha néha korábban fekszel le, sétálsz egy nagyot, eszel egy normális ebédet, kevesebbet stresszelsz vagy egy régóta halogatott baráti találkozó többet adhat, mint még egy tégely a fürdőszobapolcon.
És talán ez az egészben a legjobb hír: sosem késő elkezdeni.
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